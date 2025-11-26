【MG 1/100 F90IIIY クラスターガンダム用 ミッションパック Xタイプ】 11月26日12時より予約開始 2026年3月 発送予定 価格：3,850円

BANDAI SPIRITSは、プラモデル「MG 1/100 F90IIIY クラスターガンダム用 ミッションパック Xタイプ」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて11月26日12時より予約受付を開始する。発送は2026年3月を予定し、価格は3,850円。

本商品はプレミアムバンダイ企画F90 A to Z PROJECTより「MG 1/100 F90ⅢY クラスターガンダム」に対応するミッションパック「X」タイプをMGフォーマットでプラモデル化したもの。

別売りの「MG 1/100 F90IIIＹ クラスターガンダム」に換装でき、合体することでMS形態に加え「Ｘフォートレス」形態への変形も可能。

腕部ハードポイントにはダブル・ビームキャノンとビーム・シールド発生機が組み合わさった複合兵装ユニット「ゼノビア」を有し、背面のブースター部分には大型のプロペラント・タンクとスラスターを内蔵した「四発式偏向スラスター」を装備している。

（C）創通・サンライズ

※当商品にＭＳ本体は付属しません。

※当商品には“ミッションパック Xタイプ”のみが含まれます。