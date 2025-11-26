「他の社員のことはいいから自分の給与の心配だけしろ」 待遇改善を提案した管理職にオーナーが放った衝撃の一言

管理職として部下や会社のために献身的に動く人がいる一方で、その努力が経営層には煙たがられることもある。投稿を寄せた神奈川県の60代男性（営業）は、管理職として中小企業に勤めていたときの経験を明かす。（文：境井佑茉）

経営陣が家族で構成されており、「優良企業」だったという。しかし、求人難のため男性が社員の待遇改善を提案すると、オーナーから予想を裏切るこんな反応が返ってきた。

「他の社員のことはいいから自分の給与の心配だけしろ。貴方には十分な待遇をしている」

「結局、退職をしました」

会社のためを思っての提案だったが、オーナーには余計な口出しとしか映らなかったのかもしれない。

結局、男性はこの会社を退職したという。部下からも、

「自分たちのために無理しないで下さい、追われますよ」

と声をかけられたそう。現場の社員たちは男性を慕い、経営陣のやり方は普段から理不尽だったことがうかがえる。

よかれと思って提案をした男性にとって、オーナーの言葉はあまりにも寂しいものだったに違いない。

