【サンリオ】人気カプセルトイ「Shaky！」ツヤ感ブラインドBOX2色展開で登場
カプセルトイで人気の「Shaky! サンリオキャラクターズ メリーゴーランド」が、艶のある質感のブラインドBOXになって登場する。
☆可愛らしいサンリオキャラクターズのバブルヘッドドールをチェック！（写真14点）＞＞＞
まるで本物のメリーゴーランドのような光沢のある質感とバブルヘッドドールが楽しめる人気カプセルトイ「Shaky！」シリーズより、「「Shaky！ サンリオキャラクターズ メリーゴーランド レトロRED BOXコレクション」と「Shaky！ サンリオキャラクターズ メリーゴーランド レトロBLUE BOXコレクション」が新登場。
2025年12月上旬より順次、全国のバラエティ雑貨売場にてお取り扱いがスタートする。
「バブルヘッドドール」とは、バネで頭が揺れるフィギュアのこと。ベネリックがリリースしている「Shaky！ サンリオキャラクターズ メリーゴーランド」は、木馬に乗ったサンリオキャラクターたちがとっても可愛いカプセルトイシリーズ。サンリオキャラの乗った木馬がブルブルと揺れる仕様で、つなげると遊園地のメリーゴーランドのように飾ることができるのが魅力だ。
このたび新登場する、木馬がブルブル揺れる「Shaky！ サンリオキャラクターズ メリーゴーランド」ブラインドBOXは、土台はそれぞれ鮮やかなレッドとブルーでポップな印象に仕上げ、赤いずきんの「マイメロディ」や赤いリボンの「ハローキティ」、黒いずきんの「クロミ」など、木馬とキャラクターも土台にあわせたトーンで配置。
全体に摩擦に強いUVコートを施したことで、傷がつきにくく、光沢のある質感に仕上げられている。
各BOXは全5種のキャラクターがラインナップ。
REDはハローキティ、マイメロディ、ポムポムプリン、リトルツインスターズ、ディアダニエル。
BLUEはシナモロール、ポチャッコ、タキシードサム、クロミ、ウィッシュミーメル。
それぞれBOXでのご購入で、全種コンプリートが可能となっている。
10個集めて並べるとメリーゴーランドのように円形に飾ることができるのでぜひ集めて可愛く飾ってみてね。
（C）2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.L660250
☆可愛らしいサンリオキャラクターズのバブルヘッドドールをチェック！（写真14点）＞＞＞
まるで本物のメリーゴーランドのような光沢のある質感とバブルヘッドドールが楽しめる人気カプセルトイ「Shaky！」シリーズより、「「Shaky！ サンリオキャラクターズ メリーゴーランド レトロRED BOXコレクション」と「Shaky！ サンリオキャラクターズ メリーゴーランド レトロBLUE BOXコレクション」が新登場。
2025年12月上旬より順次、全国のバラエティ雑貨売場にてお取り扱いがスタートする。
このたび新登場する、木馬がブルブル揺れる「Shaky！ サンリオキャラクターズ メリーゴーランド」ブラインドBOXは、土台はそれぞれ鮮やかなレッドとブルーでポップな印象に仕上げ、赤いずきんの「マイメロディ」や赤いリボンの「ハローキティ」、黒いずきんの「クロミ」など、木馬とキャラクターも土台にあわせたトーンで配置。
全体に摩擦に強いUVコートを施したことで、傷がつきにくく、光沢のある質感に仕上げられている。
各BOXは全5種のキャラクターがラインナップ。
REDはハローキティ、マイメロディ、ポムポムプリン、リトルツインスターズ、ディアダニエル。
BLUEはシナモロール、ポチャッコ、タキシードサム、クロミ、ウィッシュミーメル。
それぞれBOXでのご購入で、全種コンプリートが可能となっている。
10個集めて並べるとメリーゴーランドのように円形に飾ることができるのでぜひ集めて可愛く飾ってみてね。
（C）2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.L660250