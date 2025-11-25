¼¡²ó¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤ÇÊ¿²ì¸»ÆâÀ¸Â¸¤Î¥¦¥ï¥µºîÀï¤ÎÉñÂæ¡ÖÁ¾²æº×¡×¤È¤Ï¡©¼Ì³Ú¡ßÁ¾²æº×¡áµØÆ¤¤Á¤Ê¤ë¤«¡©
Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤â¤¤¤è¤¤¤èÂçµÍ¤á¡£Âè46²óÊüÁ÷¡ÖÁ¾²æº×¤ÎÊÑ¡×¤Ç¤Ï¡¢Á¾²æº×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ÄÕ½Å¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤¬Åì½§ºØ¼Ì³Ú¤ÎÌò¼Ô³¨¤ò¤³¤³¤¾¤È¤Ð¤«¤êÇä¤ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡Ö¡Ê²¾¾Î¡ËÊ¿²ì¸»ÆâÀ¸Â¸¤Î±½¥Ð¥é¤Þ¤ºîÀï¡×¤Ï¾å¼ê¤¯¤¤¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ËÜºî¤Ë¤ª¤±¤ëÅì½§ºØ¼Ì³Ú¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡¢²ÎËû¡ÊÀ÷Ã«¾ÂÀ¡Ë¤Ï¤¸¤áÂ¿¤¯¤Î³¨»Õ¤¿¤ÁÊ£¿ô³¨»ÕÀâ¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤È¤³¤í¤Ç¡¢Á¾²æº×¤È¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£º£²ó¤Ï¤³¤ÎÁ¾²æº×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Á¾²æº×¤ÎÎò»Ë
¹¾¸ÍÅìµþÇîÊª´Û Â¢¡Øµº¾ì·±ÌØ¿Þ×Ã¡Ù¤è¤ê¡ÖÁ¾²æº×¹ÔÎó ãí ÂçÍÙ¿Þ¡×
Á¾²æº×¤È¤Ï¡¢¼Çµï¤Î¼é¸î¿À¤È¤·¤Æã«¤Ã¤Æ¤¤¤¿Á¾²æ¹Ó¿Í¿À¡Ê¤½¤¬¤Î¤¢¤é¤Ò¤È¤¬¤ß¡£Á¾²æ·»Äï¤Î±åÎî¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Á¾²æ·»Äï¤ÎµØÆ¤¤Á¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿Á¾²æÊª¡Ê¢¨¡Ë¤ÎÀ®¸ù¤ò´¶¼Õ¤¹¤ë¿À»ö¤Ç¤¹¡£
¡Ê¢¨¡ËÁ¾²æÊª¡¦Á¾²æ¶¸¸À¤Ï¸µÏ½´ü¡Ê1688¡Á1704Ç¯¡Ë¤ËÍÍ¼°¤¬³ÎÎ©¤µ¤ì¡¢µýÊÝ´ü¡Ê1716¡Á1736Ç¯¡Ë¤«¤é¤Ï¿·½Õ¤ÎµÈÎã¤È¤·¤Æ¾å±é¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿·½Õ¤Ë»Ï¤á¤¿Á¾²æÊª¤Î¶½¹Ô¤¬5·î¤Þ¤Ç·ÑÂ³¤Ç¤¤¿ºÝ¡¢Á¾²æ·»Äï¤ÎÆ¤¤ÁÆþ¤êÆü¤Ç¤¢¤ë5·î28Æü¤Ë¿À»ö¤¬¤È¤ê¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤â¤È¤Ï³Ú²°¤ÎÆâ¡¹¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊõÎñ3Ç¯¡Ê1753Ç¯¡Ë¤ËÃæÂ¼ºÂ¤Î½é¶¸¸À¤¬ÂçÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤¿ÀÞ¡¢ÉñÂæ¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¹¾¸Í»°ºÂ¡ÊÃæÂ¼ºÂ¡¦»ÔÂ¼ºÂ¡¦¿¹ÅÄºÂ¡Ë¤Î´·Îã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Á¾²æº×¤Ç¤Ï»ÅÀÚ¾ì¤Ë¿ÀÍÁ¤¬ÄÃºÂ¤·¡¢Ëë´Ö¤Ë¸æ¿À³Ú¤òÁÕ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÂçÀÚ¡Ê¤ª¤ª¤®¤ê¡£ºÇ½ª±éÌÜ¡Ë¤Ç¤ÏºÂÃæ¤¬Áí½Ð¤Ç²Ú¤ä¤«¤ËÍÙ¤ê¡¢ÂÇ¤Á½Ð¤·¡ÊÁ´±éÌÜ½ªÎ»¡Ë¸å¤Ë¤Ï»ÔÃæ¤Ø·«¤ê½Ð¤·¤ÆÎý¤êÊâ¤¤¤¿¤êÍ¾¶½¤ò±é¤¸¤¿¤ê¡Ä¡Ä¤µ¤¾Æø¤ä¤«¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼ÂºÝ¤Ë²Ú¤ä¤«¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢ìÔ¤ò¿Ô¤¯¤·²ÚÈþ¤ò¶Ë¤á¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤·¤Ð¤·¤ÐËëÉÜÅö¶É¤«¤éµ¬À©¡¦ÃÆ°µ¤ò¼õ¤±¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤âÁ¾²æº×¤ÎÅô¤Ï¼é¤ê·Ñ¤¬¤ì¡¢Ê¸À¯Ç¯´Ö¡Ê1818¡Á1830Ç¯¡Ë¤´¤í¤Þ¤ÇÂ³¤¤Þ¤·¤¿¡£
Á¾²æÊª¡¦Á¾²æ¶¸¸À¤½¤Î¤â¤Î¤ÏÌÀ¼£»þÂå½é´ü¤Þ¤ÇÂ¸Â³¡£¤½¤Î¸å¤âÍÍ¡¹¤Ê·Á¤Ç¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤â¤½¤âÁ¾²æ·»Äï¤ÎµØÆ¤¤Á¤È¤Ï¡©
Á¾²æ·»Äï¤ÎµØÆ¤¤Á¡£²ÎÀî¹½Å¡ÖÁ¾²æÊª¸ì¿Þ²ñ¡×
Á¾²æÊª¤ÎÂêºà¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁ¾²æ·»Äï¤ÎµØÆ¤¤Á¤È¤Ï¡¢³ùÁÒ»þÂå½é´ü¤Î·úµ×4Ç¯¡Ê1193Ç¯¡Ë5·î28Æü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿µØÆ¤¤Á»ö·ï¡£¼Â¹Ô¤·¤¿¤Î¤Ï¤³¤Á¤é¤Î·»Äï¤Ç¤¹¡£
·»¡§Á¾²æ½½ÏºÍ´À®¡Ê¤½¤¬ ¤¸¤å¤¦¤í¤¦ ¤¹¤±¤Ê¤ê¡Ë
¾µ°Â2Ç¯¡Ê1172Ç¯¡ËÀ¸¡Á·úµ×4Ç¯¡Ê1193Ç¯¡Ë5·î28ÆüË×¡ÊµýÇ¯22ºÐ¡Ë
ÍÄÌ¾¤Ï°ìËü´Ý¡Ê¤¤¤Á¤Þ¤ó¤Þ¤ë¡Ë¡£5ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿°Â¸µ2Ç¯¡Ê1176Ç¯¡Ë¤ËÉã¡¦²ÏÄÅÍ´ÂÙ¡Ê¤«¤ï¤Å ¤¹¤±¤ä¤¹¡Ë¤ò¹©Æ£Í´·Ð¡Ê¤¯¤É¤¦ ¤¹¤±¤Ä¤Í¡Ë¤Ë»¦¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Êì¤¬Á¾²æÍ´¿®¡Ê¤¹¤±¤Î¤Ö¡Ë¤ÈºÆº§¤·¤¿¤¿¤áÁ¾²æÀ«¤òÌ¾¾è¤ê¡¢Äï¤È¶¦¤ËÉü½²¤òÀÀ¤¤¤Þ¤¹¡£
·úµ×4Ç¯¡Ê1193Ç¯¡Ë¤Ë³ùÁÒ¾·³¡¦¸»ÍêÄ«¤é¤¬ÉÙ»Î¤Î´¬¼í¤ê¤ØË¬¤ì¤¿ºÝ¡¢µØÅ¨¤Î¹©Æ£Í´·Ð¤âÆ±¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤òÆÀ¤ÆµØÆ¤¤Á¤ò·è¹Ô¡£¸«»ö¤ËÍ´·Ð¤òÆ¤¤Á²Ì¤¿¤¹¤â¡¢¿ÎÅÄÃé¾ï¡Ê¤Ë¤Ã¤¿ ¤¿¤À¤Ä¤Í¡Ë¤ËÆ¤¤Á¼è¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Äï¡§Á¾²æ¸ÞÏº»þÃ×¡Ê¤½¤¬ ¤´¤í¤¦ ¤È¤¤à¤Í¡Ë
¾µ°Â4Ç¯¡Ê1174Ç¯¡ËÀ¸¡Á·úµ×4Ç¯¡Ê1193Ç¯¡Ë5·î29ÆüË×¡ÊµýÇ¯20ºÐ¡Ë
ÍÄÌ¾¤Ïä¨²¦¡Ê¤Ï¤³¤ª¤¦¡Ë¡£¤ï¤º¤«3ºÐ¤ÇÉã¤ò»¦¤µ¤ì¡¢·»¤È¶¦¤ËÉü½²¤òÀÀ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µØÆ¤¤Á¤Ë¤ÏÀ®¸ù¤·¤¿¤â¤Î¤Î·»¤òÆ¤¤¿¤ì¡¢¤¿¤À°ì¿Í¤Ç¸»ÍêÄ«¤Î½É½ê¤Ø²¥¤ê¹þ¤à¤â¡¢¸æ½ê¸ÞÏº´Ý¡Ê¤´¤·¤ç¤Î ¤´¤í¤¦¤Þ¤ë¡Ë¤Ë¼è¤ê²¡¤µ¤¨¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
Íâ5·î29Æü¤Ë¿ÖÌä¤ò¼õ¤±¤ë¤â¡¢Æ²¡¹¤È¤·¤¿ÂÖÅÙ¤«¤éÍêÄ«¤Ï´¶¿´¡£¼ÏÌÈ¤·¤Æ¤Ï¤É¤¦¤«¤ÈÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢°äÂ²¤ÎÁÊ¤¨¤Ë¤è¤ê½è·º¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨»²¹Íµ»ö¡§
ÆüËÜ»°ÂçµØÆ¤¤Á¤Î°ì¤Ä¡ÖÁ¾²æ·»Äï¤ÎµØÆ¤¤Á¡×Éã¤ÎÉü½²¤ËÀ¸¤¤¿·»Äï¤Î·ëËö¤Ï¡Ä
¡Ä¡Ä±ÊÇ¯¤Î¶ìÀá¤òÂÑ¤¨Ç¦¤ó¤Ç¡¢¤Ä¤¤¤ËÉã¿Æ¤ÎµØ¤òÆ¤¤Ã¤¿Â©»Ò¤¿¤Á¡£Ì¿¤ò¼Î¤Æ¤Æ¹§¹Ô¤Î»Ö¤ò¿ë¤²¤¿·»Äï¤ÎÊª¸ì¤Ï¿Í¡¹¤Ë¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¡¢ÆüËÜ»°ÂçµØÆ¤¤Á¡Ê¤Û¤«ÀÖÊæÏ²»Î¤ÎÆ¤¤ÁÆþ¤ê¡¢°Ë²ì±Û¤¨¤ÎµØÆ¤¤Á¡Ë¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
½ª¤ï¤ê¤Ë
Ëô¤·¤Æ¤â¤ªÇ¦¤Ó¤Î°ì¶¶¼£ºÑ¡£Ì©Äå¤òÊü¤Æ¤Ð¤è¤«¤í¤¦¤Ë¡¢¼Â¤Ë¥Õ¥ê¡¼¥À¥à¤Ê¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥£¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¡£Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê ©️NHK
Ê¿²ì¸»Æâ¤Ï¤¸¤áºá¤Ê¤¿Í¡¹¤Î¡ÖµØÆ¤¤Á¡×¤Ê¤é¡¢Á¾²æ·»Äï¤Î¡ÖµØÆ¤¤Á¡×À®¸ù¤ò½Ë¤¦Á¾²æº×¤Ï¤Þ¤¿¤È¤Ê¤¤¹¥µ¡¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢²Ì¤¿¤·¤ÆÄÕ½Å¤¿¤Á¤ÎºîÀï¤ÏÀ®¸ù¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Í½¹ðÊÔ¤Ç¤Ï¡ÖÐúÑ´¹¥¤¤ÎÂçÌ¾¡×¤³¤È°ì¶¶¼£ºÑ¡ÊÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¡Ë¤¬Ëô¤·¤Æ¤â¤ªÇ¦¤Ó»Ñ¤ÇÄÕ½Å¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£
ºÆ¤Ó¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤ÀÄÕ½Å¤È²ÎËû¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¥Á¡¼¥à¼Ì³Ú¡©¡×¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
