³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÁí¹çÅ¾¿¦¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ø¥Þ¥¤¥Ê¥ÓÅ¾¿¦¡Ù¤Ï¡¢¤³¤Î¤Û¤É¡Ö¥¥ã¥ê¥¢´íµ¡¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¡×¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Àµ¼Ò°÷¤ÎÌó7³ä¤¬¡¢º£¤Î»Å»ö¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡Ö¥¥ã¥ê¥¢´íµ¡¤¬µ¯¤³¤ê¤¦¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¥ã¥ê¥¢´íµ¡¤¬µ¯¤³¤ê¤¦¤ëÍ×°ø¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú¥°¥é¥Õ¡Û¡Ö¥¥ã¥ê¥¢´íµ¡¤¬µ¯¤³¤ê¤¦¤ëÍ×°ø¡×¤ò¸«¤ë
Ä´ºº¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î20Âå¡Á50Âå¤ÎÀµ¼Ò°÷ÃË½÷800¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯8·î¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´ºº¤Î·ë²Ì¡¢¤Ê¤ó¤é¤«¤Î»ö¾ð¤Çº£¤Î»Å»ö¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡Ö¥¥ã¥ê¥¢´íµ¡¡×¤¬µ¯¤³¤ê¤¦¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï66. 8¡ó¤òÀê¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Ç¯ÂåÊÌ¤Ç¤Ï¡¢40Âå¡Ê76.5¡ó¡Ë¤¬ºÇ¤â¹â¤¯¡¢¼¡¤¤¤Ç50Âå¡Ê67.5¡ó¡Ë¡¢30Âå¡Ê66.0¡ó¡Ë¡¢20Âå¡Ê57.0¡ó¡Ë¤¬Â³¤¡¢¼«¿È¤ò¤È¤ê¤Þ¤¯´Ä¶¤ä·ò¹¯ÌäÂê¡¢Ï·¸å¤ò¸«¿ø¤¨¤¿È÷¤¨¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌäÂê¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë30Âå°Ê¹ß¤ÇÉÔ°Â¤òÊú¤»Ï¤á¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥¥ã¥ê¥¢´íµ¡¤¬µ¯¤³¤ê¤¦¤ë¤È¹Í¤¨¤ëÍ×°ø¡×¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖµëÎÁ¤¬Äã¤¤¡¦¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¡¦º£¸å²¼¤¬¤ê¤½¤¦¡×¡Ê26.8¡ó¡Ë¡¢¡Ö²ø²æ¤äÉÂµ¤¡¦Àº¿ÀÅªÉÔÄ´¤ò´Þ¤à·ò¹¯ÌäÂê¡×¡Ê26.6%¡Ë¡¢¡ÖÀº¿ÀÅª¡¦ÆùÂÎÅª¡¦¶ÐÌ³¾õ¶·¤¤¤º¤ì¤«¤ÎÅÀ¤Ç»Å»ö¤¬¥Ï¡¼¥É¡×¡Ê19.4¡ó¡Ë¤¬¾å°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥ê¥¢´íµ¡¤¬µ¯¤³¤ê¤¦¤ëÍ×°ø¤Ë¡ÖµëÍ¿¤ÎÄã¤µ¡×¤ò¤¢¤²¤¿¿Í¤Ë¡Ö¸½ºß¤ÎÇ¯¼ý¡×¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢Ãæ±ûÃÍ¤Ï¡Ö400Ëü±ß¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¡Ö¾ÍèÉÔ°Â¤Ê¤¯À¸³è¤Ç¤¤½¤¦¤ÊÇ¯¼ý¡×¤Ç¤ÏÃæ±ûÃÍ¤¬¡Ö700Ëü±ß¡×¤È¤Ê¤ê¡¢¸½¼Â¤È300Ëü±ß¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤³¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¡¢º£¤Î»Å»ö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¥ã¥ê¥¢´íµ¡¤¬µ¯¤³¤ê¤¦¤ë¤È¹Í¤¨¤ëÍ×°ø¤Ë¡ÖAI¼º¶È¡¦¥¹¥¥ë¤¬ÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ê13.6¡ó¡Ë¤ä¡Ö¶ÐÌ³Àè¤ÎÅÝ»º¡¦·Ð±Ä°²½¡×¡Ê11.1%¡Ë¤â°ìÄê¿ô¤ß¤é¤ì¡¢ÄêÇ¯¤Þ¤Ç¡Öº£¤Î²ñ¼Ò¤¬¤¢¤ë¡×¡Ê48.3¡ó¡Ë¡¢¡Öº£¤Î»Å»ö¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¥¹¥¥ë¤¬ÄÌÍÑ¤¹¤ë¡×¡Ê¤¤¤º¤ì¤â41.5¡ó¡Ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÁ´ÂÎ¤ÎÈ¾¿ô¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢µ»½Ñ¿Ê²½¤ä¥Ë¡¼¥º¤ÎÊÑ²½¤¬·ã¤·¤¤À¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤º¤Ë»Å»ö¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¡¢²ñ¼Ò¤¬Â¸Â³¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ï¡ÉÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦´íµ¡´¶¤¬¹¤¯¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¥ã¥ê¥¢´íµ¡°Õ¼±¤ò»ý¤Ä¤Ê¤«¤Ç¡¢¡Ö°ÂÄê¤·¤Æ»Å»ö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¡×¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö½½Ê¬¤ÊµëÍ¿½êÆÀ¡×¡Ö¾ºµë¡×¤Ê¤É¤Î·ÐºÑÅª°ÂÄê¡¢¡Ö¥¹¥¥ë¤Î½¬ÆÀ¡×¡ÖAIÅª»×¹Í¡×¤Ê¤É¤Î¼«¸ÊÀ®Ä¹¡¢¡Ö¥ï¡¼¥¯¡¦¥é¥¤¥Õ¡¦¥Ð¥é¥ó¥¹¡×¡Ö¿Í´Ö´Ø·¸¡×¤Ê¤É¤Î¿´¿È¤Î·ò¹¯¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¸«¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¡Ö¾å»Ê¤ÈÆ±Î½¤ÎÍý²ò¡×¤ä¡Ö¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤Î·ÑÂ³¡×¤Ê¤É¿¦¾ì¤Ø´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤âÌÜÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£