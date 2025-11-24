¡ã¿Þ¡¹¤·¤¤¡äµÁ¼Â²È¤Ë¤Ï¥µ¥Ë¥¿¥ê¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬¤Ê¤¤¡£¡ÖÀßÃÖ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤éÈó¾ï¼±¡©
À¸ÍýÃæ¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¸ø¶¦¤Î¥È¥¤¥ì¤Ç¤Ï¥µ¥Ë¥¿¥ê¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¥Ê¥×¥¥ó¤ò¼Î¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âµÁ¼Â²È¤Ë¹Ô¤¯¤È¤Ê¤ë¤È¡¢»ö¾ð¤¬°ã¤¦¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥Þ¥Þ¥¹¥¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î¤¢¤ë¥Þ¥Þ¤«¤é¡¢¤³¤ó¤ÊÁêÃÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØµÁ¼Â²È¤Î¥È¥¤¥ì¤Ë¥µ¥Ë¥¿¥ê¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£À¸ÍýÃæ¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢Ëè²óµÁ»Ð¤µ¤ó¤Ë¡Ö¥Ê¥×¥¥ó¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¿§¤Ä¤¤ÎÂÞ¤ò¤¯¤ì¤ÆŽ¢¶ù¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤¤ÆŽ£¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤í¤½¤íÌ¼¤â½é·Ð¤ò·Þ¤¨¤ëº¢¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀßÃÖ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡ÍèµÒ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤Î¤È¤¤À¤±¤Ç¤âÍÑ°Õ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¡©¡¡¤Ê¤É¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÁ¼Â²È¤Ë¥µ¥Ë¥¿¥ê¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬¤Ê¤¤Êý¤Ï¤É¤¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡Ù
µÁ¼Â²È¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ê¥×¥¥ó¤Ï¼«Ê¬¤Ç½èÊ¬¤·¤Æ¡ª
¡Ø¸ø¶¦¤Î¥È¥¤¥ì¤Ê¤é¤È¤â¤«¤¯¡¢¸Ä¿ÍÂð¤Ç²È¤Î¿Í¤Ë±øÊª¤òÊÒÉÕ¤±¤µ¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯¼ºÎé¤À¤È»×¤¦¡Ù
¡ØÁê¼ê¤Î²È¤Ë¥µ¥Ë¥¿¥ê¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤ó¤Æ¡¢¾ï¼±¤Ï¤º¤ì¤ÇÐþËý¤Ê¿Í¤À¤Í¡£¼«Ê¬¤Î±øÊª¤Ï¼«Ê¬¤Ç½èÍý¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤ª¤à¤Ä¤À¤Ã¤Æ¤½¤¦¤Ç¤·¤ç¡©¡Ù
¸ø¶¦¤Î¥È¥¤¥ì¤Ë¤Ï¥µ¥Ë¥¿¥ê¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë±øÊª¤ò¼Î¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤âµÁ¼Â²È¤ò´Þ¤á¸Ä¿Í¤Î²È¤Ç¤Ï»ö¾ð¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤Í¡£±øÊª¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤Î²È¤Î¿Í¤Ë½èÊ¬¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤â¤·¼«Ê¬¤¬µÁ¼Â²ÈÂ¦¤ÎÎ©¾ì¤À¤Ã¤¿¤é¡¢Â¾¿Í¤Î±øÊª¤òÊÒÉÕ¤±¤¿¤¤¤È»×¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª¤à¤ÄÆ±ÍÍ¤Ë¡¢»ý¤Áµ¢¤ë¤Î¤¬Îéµ·¡×¤È¤Î°Õ¸«¤âÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¡ÖÂÞ¤ËÆþ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢±øÊª¤ò¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Ç¡ª¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤Æ¡¢¹Í¤¨Êý¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¡£µÁ»Ð¤µ¤ó¤â¡ÖÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¹½¤ï¤Ê¤¤ÇÉ¡×¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤È¤Ã¤¯¤Ë¥µ¥Ë¥¿¥ê¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¡£ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Åú¤¨¡Ù
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤¿¤È¤¨¥Ó¥Ë¡¼¥ë¤ÎÂÞ¤Ê¤É¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢±øÊª¤ò¥È¥¤¥ì¤Î³°¤Ë»ý¤Á½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¹Í¤¨Êý¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢µÁ»Ð¤¬±øÊª¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤«¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥µ¥Ë¥¿¥ê¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£º£¤Î¾õ¶·¤¬Åú¤¨¤À¤È¤¹¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤Ç»ý¤Áµ¢¤ë¤Î¤¬Å¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤â¤·²È¤Î¿Í¤¬µ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡Ä¡Ä¡£¤³¤ó¤Ê¿´ÇÛ»ö¤â
¡ØÂ¾¤Î²È¤Ç±øÊª¤ò¼Î¤Æ¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤Î²È¤Î¿Í¤¬¤Þ¤ÀÀ¸Íý¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¥´¥ßÈ¢¤ÎÃæ¤Ï¸«¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤À¤è¤Í¡£²¾¤Ë²È¤Î¿Í¤¬À¸Íý¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤é¡¢Ìó1¥ö·î´Ö¥´¥ßÈ¢¤ËÂ¾¿Í¤Î¥´¥ß¤¬Æþ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤ë¤è¡Ù
¥µ¥Ë¥¿¥ê¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î²È¤Î¿Í¤¬¤¹¤°¤Ë±øÊª¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£À¸Íý¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬°Û¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤Î²È¤ÇÀ¸ÍýÍÑÉÊ¤ò»È¤¦¿Í¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢±øÊª¤¬Ä¹´ü´Ö¥µ¥Ë¥¿¥ê¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤ÈÆ÷¤¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÍýÍ³¤«¤é¤â¡¢±øÊª¤Î½èÍý¤Ï¼«Ê¬¤Ç¹Ô¤¦¤Î¤¬Å¬ÀÚ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
À¸ÍýÃæ¤ËÂ¾¤Î²È¤Ë¹Ô¤¯¾ì¹ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ï¤É¤¦ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡©
¡Ø100±ß¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤ËÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥µ¥Ë¥¿¥ê¡¼ÂÞ¤ËÆþ¤ì¤Æ»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù
¡Ø¥µ¥Ë¥¿¥ê¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â»ý¤Ã¤Æµ¢¤ë¤è¡£¼«Ê¬¤Ç¹õ¤¤¾Ã½ÂÞ¤ÈÌ©Éõ¤Ç¤¤ëÂÞ¤ò»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¡£À¸ÍýÃæ¡¢¤É¤³¤«¤Ë¤ª¼ÙËâ¤¹¤ë¤È¤¤Ï¤½¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù
¡Ø¥Ý¡¼¥Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤À¤«¤é¡¢¥Ý¡¼¥Á¤ÎÃæ¤ËÌ©Éõ¤Ç¤¤ëÂÞ¤òÍÑ°Õ¤·¤ÆÃÖ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤ËÆþ¤ì¤Æ»ý¤Áµ¢¤ë¡Ù
¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤¬À¸ÍýÃæ¤ËÂ¾¤Î²È¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¡Ö±øÊª¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤ëÂÞ¤ò»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¹õ¤¤¥Ó¥Ë¡¼¥ë¤ÎÂÞ¤Ê¤éÃæ¿È¤¬¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¤½¤ì¤òÌ©Éõ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÂÞ¤ËÆþ¤ì¤¿¤é¡¢Æ÷¤¤Ï³¤ì¤âÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£100±ß¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢±øÊª¤òÆþ¤ì¤ëÀìÍÑ¤ÎÂÞ¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
À¸ÍýÃæ¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤Ë¤Ï¥Ó¥Ë¡¼¥ëÂÞ¤¬É¬¿Ü¡£Ì¼¤µ¤ó¤Ë¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤
¡ØÌ¼¤µ¤ó¤â¤½¤í¤½¤íÀ¸Íý¤¬¤¯¤ëÇ¯º¢¤Ê¤é¡¢Êì¿Æ¤Ç¤¢¤ëÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤¬Î¨Àè¤·¤Æ¡¢±øÊª¤ÎÀµ¤·¤¤½èÍý¤Î»ÅÊý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤è¤½¤Î¤ªÂð¤Ç±øÊª¤òÊüÃÖ¤·¤Æµ¢¤ë¤è¤¦¤Ê»Ò¤Ë°é¤Ã¤¿¤é¡¢ÃÑ¤ò¤«¤¯¤Î¤ÏÌ¼¤µ¤ó¤À¤è¡©¡Ù
Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ï¡¢µÁ¼Â²È¤Ë¥µ¥Ë¥¿¥ê¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤òÉÔËþ¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¾¤Î¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡Ö±øÊª¤Î½èÍý¤Ï¼«Ê¬¤Ç¹Ô¤¦¤â¤Î¡×¤È¤Î°Õ¸«¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µÁ¼Â²È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Í§Ã£¤Î²È¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ç¤â¡¢±øÊª¤Ï¥Ó¥Ë¡¼¥ëÂÞ¤Ê¤É¤ËÆþ¤ì¤Æ»ý¤Áµ¢¤ë¤Î¤¬Îéµ·¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¤³¤Î¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤éÀ¸Íý¤ò·Þ¤¨¤ëÌ¼¤µ¤ó¤Ë¤âÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¡£À¸ÍýÃæ¤ËÍ§Ã£¤Î²È¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ë±øÊª¤ò»ý¤Áµ¢¤é¤Ê¤¤¤È¡¢Í§Ã£¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¤âÌÂÏÇ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡Ö±øÊª¤Ï±óÎ¸¤Ê¤¯¼Î¤Æ¤Æ¤«¤Þ¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢Â¾¿Í¤Î²È¤Î½¬´·¤ÏËµÌÜ¤«¤é¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Ê¥×¥¥ó¤È°ì½ï¤Ë¥µ¥Ë¥¿¥ê¡¼ÍÑ¤ÎÂÞ¤ò¥Ý¡¼¥Á¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯¤Ê¤É¡¢Æüº¢¤«¤é½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤Í¡£