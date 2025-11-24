ÍµÈ¹°¹Ô¡¡Snow ManÌÜ¹õÏ¡¤ÎÀ¤³¦¿Ê½Ð¤ò¾Î»¿¤â¡¢Ì¤¤À¿»Æ©¤·¤Ê¤¤¡ÖSTARTO¼Ò¡×¸Æ¤ÓÌ¾ÌäÂê¡ÄËÜ¿Í¤Ï¡Ö¤¢¤½¤³·Ï¤Î»öÌ³½ê¡×
¡¡ÍµÈ¹°¹Ô¤¬11·î23ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØSUNDAY NIGHT DREAMER¡Ù¡ÊJFN¡Ë¤Ç¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ëSnow Man¡¦ÌÜ¹õÏ¡¤òÀä»¿¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡¢ÌÜ¹õ¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¡È¸Æ¤ÓÌ¾¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÀ½ºî¤ÎÀ¤³¦Åª¥É¥é¥Þ¡ØSHOGUN¡¡¾·³¡Ù¤Î¥·¡¼¥º¥ó2¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÌÜ¹õ¤µ¤ó¤ÎÏÃÂê¤Ë¡£
¡¡¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò·Ð¤Æµ¯ÍÑ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÌÜ¹õ¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍµÈ¤µ¤ó¤Ï¡Ø¤¤¤ä¤¢¤¹¤´¤¤¤Í¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤«¡£¤³¤ì±Ñ¸ì¤«¤Ê¤¢¡¢ÅöÁ³¡£¤½¤¦¤À¤è¤Í¡£¤½¤ì¤¹¤´¤¤¤Í¡Ù¤È´¶Ã²¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ø¤¢¤ó¤À¤±Ë»¤·¤¤Ãæ¡¢ÊÙ¶¯¤·¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤ËÄ©¤à¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¡È¸µ¤¢¤½¤³·Ï¤Î»öÌ³½ê¡É¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ß¤ó¤Ê¥¹¥´¤¤¤È¤¤¤Ä¤â»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡Ù¤È¡¢ÁÇÄ¾¤Ë¼ÂÎÏ¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¤µ¤é¤ËÍµÈ¤Ï¡¢¡È¸µ¤¢¤½¤³·Ï¡É¤ò¥¹¥´¤¤¤È»×¤¦ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÊª³Ð¤¨¤¬Áá¤¤¤ó¤À¤è¡¢¤¢¤Î¿Í¤¿¤Á¡£¤½¤ê¤ã¡¢¥¬¥¤Î¤³¤í¤«¤é¥À¥ó¥¹¤È¤«²Î¤È¤«¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡£¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ç¥Ñ¥ó¡ª¡¡¥Ñ¥ó¡ª¡¡¥Ñ¥ó¡ª¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤¸¤ã¤ó¡×¤È¥Ù¥¿Ë«¤á¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¼¡¡¹¤¢¤Õ¤ì¤ë¡È¤ªË«¤á¡É¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢
¡ÔÍµÈ¤µ¤ó¤¬ÌÜ¹õ¤¯¤ó¤Î¤³¤È¤ò¥é¥¸¥ª¤ÇË«¤á¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¡Õ
¡Ô¤¹¤´¤¤¡ª »öÌ³½ê¤Þ¤ë¤Ã¤È¾Þ»¿¤·¤Æ²¼¤µ¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡Õ
¡¡¤È´ò¤·¤µ¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÍµÈ¤µ¤ó¤Ï¡ØÝ¯°æ¡¦ÍµÈ THEÌë²ñ¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ÇÝ¯°ææÆ¤µ¤ó¤È10Ç¯°Ê¾å¶¦±é¡£¤Þ¤¿Snow Man¤È¤â²¿ÅÙ¤â»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¹±Îã¤Î²Æ¤ÎÆÃÈÖ¡ØÍµÈ¤Î²ÆµÙ¤ß¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¿¼ß·Ã¤ºÈ¤µ¤ó¤È¤âÍí¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£Ç¯8·î¤Ë¤Ï¡¢¥á¥¬¥Í¥Ö¥é¥ó¥É¡ØZoff¡Ù¤Î´ÇÈÄ¤ËÌÜ¹õ¤µ¤ó¤¬¼Ì¤Ã¤¿³¹¤Î´ÇÈÄ¤ò»£±Æ¤·¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ËºÜ¤»¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸òÎ®¤¬¿¼¤¤¤¬¤æ¤¨¤Ë¡¢Î¢¤ÎÅØÎÏ¤â¿¼¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ê·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤ä¤Ï¤ê°ú¤Ã¤«¤«¤ë¤Î¤¬¡È¸µ¤¢¤½¤³·Ï¡É¤È¤¤¤¦¸Æ¾Î¤À¡£
¡Ö2023Ç¯¡¢ÁÏ¶È¼Ô¤À¤Ã¤¿¸Î¡¦¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî»á¤Ë¤è¤ëÀ²Ã³²ÌäÂê¤ò¼õ¤±¤Æ¼ÒÌ¾¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤ÏSTARTO ENTERTAINMENT¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¡È¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¡É¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¤¤Å¤é¤¯¡¢¤¤¤Þ¤À¤ËSTARTO¼Ò¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Ï¡Èµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º·Ï¥¢¥¤¥É¥ë¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¡ÈÀ²Ã³²¼Ô¡É¤ÎÌ¾Á°¤¬Æþ¤Ã¤¿²ñ¼ÒÌ¾¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Î¤ÏËÜ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Snow Man¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤â10·îËö¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¤Î¤Ê¤«¤Ç¡ØÊÀ¼Ò¡Ù¡Ø»öÌ³½ê¡Ù¤È¤·¤«¸À¤ï¤º¡¢µÄÏÀ¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÉô¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤ÏÆ±»öÌ³½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡È¥¹¥¿¥¨¥ó¡É¤â¤·¤¯¤Ï¡ÈSTARTO¼Ò¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡È¥¹¥¿¥¨¥ó¥¿¥ì¥ó¥È¡É¡¢STARTO¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤â¸À¤¨¤º¡¢Ì¤¤À¤Ë¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Æ±¼Ò½Ð¿È¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤òÁí¾Î¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤¤¤¤¸ÀÍÕ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡È¥¹¥¿¥¨¥ó¥¿¥ì¥ó¥È¡É¤¬º£¤Î¤È¤³¤íºÇÍÎÏ¤À¤í¤¦¤«¡Ä¡Ä¡£