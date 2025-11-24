２０２５年シーズンを持って巨人で現役を引退した長野久義氏（４０）が、特別インタビューに応じた。現役中はほとんど受けることがなかった貴重なインタビューで、１６年間を回顧。前編では記憶に残るシーンを振り返るとともに、巨人・長野の支えとなり「考えてくれた人は天才」という“名曲”について語った。

＊＊＊＊＊＊＊

感謝の思いがあふれ出た。引退発表から１か月。満員のスタンドから浴びたコールを思い起こしながら、長野はゆっくりと言葉を紡いだ。

「本当に毎回毎回、大きな歓声をいただいていたなと思います」

１年目の２０１０年３月２６日の開幕戦（対ヤクルト）で、９回の守備から左翼についてプロ初出場。数々の歓喜をＧ党に届け、分かち合ってきた。そのどれもが、脳裏にはっきりと焼き付いている。

「初めて出たのは守備からで、そのときも歓声をもらいましたし。ジャイアンツに復帰した時の最初の打席【※１】とかは特にやっぱり忘れられないくらい、本当に大きな歓声をもらったなというのを一番、覚えていますね」

引退会見では「個人的に印象深いプレー」に、２０１１年シーズン最終戦の代打逆転サヨナラ満塁本塁打を挙げた。チームとしては、絶体絶命の窮地から一丸でミラクルを起こした２０１２年クライマックスシリーズ（ＣＳ）最終ステージ（Ｓ）の激闘が心に刻まれているという。

「中日に３連敗から始まって、３連勝して。沢村で勝って（お立ち台で）『明日も勝つ！』って言ったのを覚えてますよ。２つ目の石井さんが打ったサヨナラと、その次の試合【※２】も忘れられないです。そのままの勢いで日本シリーズも優勝して、という感じでしたから。みんなでよく勝ったなと」

その１２年は坂本とそろって最多安打のタイトルを獲得した。シーズン最終戦で坂本が３安打して並び、直後に長野は代打を送られて途中交代。ベンチから長野が両手でガッツポーズを送り、坂本が二塁ベース上で涙する場面は語りぐさとなっている。

「勇人が自分で打たなきゃいけない状況でしっかり３本打って。さすがだなと思ったし、本当にうれしかったですね。（ネクストサークルで原監督から交代を告げられて）『ああ、よかった』と思いました」

巨人で１２年、広島で４年プレーし、東京Ｄでの出場は歴代７位の６５１試合だ。長野久義にとって、東京Ｄとは―。引退会見をほうふつさせる長野節で笑いを誘いつつ、胸の内を明かした。

「屋根のついた快適な球場です（笑）。都市対抗も優勝していますし、かっこよく言えば自分を成長させてくれた場所ですかね」

背番号７の代名詞の一つが名曲と言われる応援歌【※３】だ。スタンドからの大合唱は、本人の耳にどう届いていたのか。

「本当にかっこいい応援歌を作ってもらいましたし、考えてくれた人は天才だと思います。（歌詞やメロディーなど）全部が好きでした」

トランペット音が響く前奏から始まる熱いコーラス。ファンを愛し愛された男らしく、行間からメッセージを感じ取っていた。

「前奏が長いから、その間に打っちゃって『最後まで聞けないです』とよく言われていました（笑）。それも含めて『早打ちはするなよ』という応援歌だったのかなと思います。本当にありがたい、かっこいい応援歌を作ってもらいましたね」

◆長野 久義（ちょうの・ひさよし）１９８４年１２月６日、佐賀県生まれ。４０歳。福岡・筑陽学園から日大に進学。２００６年大学・社会人ドラフトで日本ハムの４巡目指名を拒否し、ホンダ入り。０８年ドラフトはロッテの２位指名を拒否。０９年ドラフト１位で巨人入り。１０年に新人王、１１年に首位打者、１２年に最多安打のタイトルを獲得。１３年の第３回ＷＢＣ日本代表。ファンから坂本勇人と“サカチョーコンビ”の愛称で親しまれた。１８０センチ、８５キロ。右投右打。

【※１】２０２３年４月２日の中日戦（東京Ｄ）で、７回１死満塁から代打で登場。巨人復帰後、初出場初打席で一時勝ち越しとなる左前適時打を放った。

【※２】１勝３敗で迎えたＣＳ最終Ｓ第５戦は、２―２の９回１死満塁から「代打の代打」で登場した石井義人が左翼線へポトリと落ちるサヨナラ適時打。第６戦は長野のタイムリーなどで４―２と接戦を制し、アドバンテージの１勝を加えて日本シリーズ進出を決めた。

【※３】長野応援歌の歌詞

（前奏）

「オーオーオーオー

オーオオオー

君よこの歌と

君よこの声に今

共鳴起こせ（長野！）

一筋貫く 夢の弾道

飛ばせ長野 放て長野

オオオオオオ（オイ！）

ここまで」