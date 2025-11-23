àº£¤À¤«¤éá½Ð²ñ¤¨¤ë¡£Êâ¤ß¤òÂ³¤±¤ë¤¢¤¿¤é¤·¤¤Ç½ÅÐ¤Ø¡ÚÁ°ÊÔ¡Û
Ç½ÅÐ¤ÎÎ¹¤Ï¤³¤³¤«¤é¡£¿Í¡¹¤¬½¸¤¦¡Ö¤Î¤ÈÎ¤»³¶õ¹Á¡×
º£²ó¤ÎÎ¹¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ï±©ÅÄ¶õ¹Á¡ÊÅìµþ¹ñºÝ¶õ¹Á¡Ë¤«¤é¡£±©ÅÄ¤«¤é¤Î¤ÈÎ¤»³¶õ¹Á¤ÎÊØ¤Ï¡¢2024Ç¯12·î°Ê¹ß1Æü2ÊØ¤È¤Ê¤ê¡¢¿ÌºÒÁ°¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡£
¸áÁ°¤È¸á¸å¤Ë1ÊØ¤º¤Ä¡¢Èô¹Ô»þ´Ö¤â1»þ´Ö¼å¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼óÅÔ·÷¤«¤é¤Ê¤éÃÆ´Ý¤ÇÆüµ¢¤ê¤â²ÄÇ½¡£
¤Î¤ÈÎ¤»³¶õ¹Á¤Ç¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤ò¼Ú¤ê¤ì¤Ð¡¢¶âÂô¤«¤é¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¹¤ë¤è¤ê¤°¤Ã¤È¸úÎ¨Åª¤ËÈ¾ÅçÃæ¿´¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò²ó¤ì¤Þ¤¹¡£
¤â¤·¤¯¤Ï¡¢±ýÏ©¤ÏËÌÎ¦¿·´´Àþ¤Ç¶âÂô¥¤¥ó¡¢Ç½ÅÐ¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Î¤ÈÎ¤»³¶õ¹Á¤«¤éµ¢Ï©¤Ë¤Ä¤±¤Ð¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë±©ÅÄ¡£¶âÂô¤âÇ½ÅÐ¤âÎ¾Êý³Ú¤·¤ß¤¿¤¤Êý¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¥ë¡¼¥È¤¬°ì²¡¤·¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¤Î¤ÈÎ¤»³¶õ¹Á¤Ç¡¢Çò¤¤Ãì¤È¥¬¥é¥¹Ä¥¤ê¤Î»Ñ¤¬¤Ò¤È¤¤ïÌÜ¤ò°ú¤¯¤Î¤¬¡ÖNOTOMORI¡Ê¤Î¤È¤â¤ê¡Ë¡×¡£¿ÌºÒ¤Î¤¢¤Ã¤¿2024Ç¯11·î¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿²¾Àß¤Î°û¿©Å¹³¹¤Ç¤¹¡£
ÆâÉô¤Ï»ÅÀÚ¤ê¤Î¤Ê¤¤³«ÊüÅª¤Ê¶õ´Ö¤Ç¡¢¥«¥Õ¥§¤ËÏÂÍÎÃæ¤È¡¢6¤Ä¤Î°û¿©Å¹¤¬±Ä¶È¡£ÎØÅç¤ä·ê¿å¤Ê¤ÉÇ½ÅÐ¤ÇÈïºÒ¤·¤¿Å¹ÊÞ¤¬Æþ¤ê¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤â´Ñ¸÷µÒ¤â·Æ¤¨¤ëÃÏ°è¤Î¥Ï¥ÖÅª¤Êµ¡Ç½¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î»ÜÀß¡¢²¾Àß¤È¸À¤Ã¤ÆÉî¤ë¤³¤È¤Ê¤«¤ì¡£Ç½ÅÐµí¤Î¡Ö¤Æ¤é¤ª¤«Æ²¡×¤«¤éÎØÅç¤ÎÌ¾Å¹¡Ömebuki -²ê¿á-¡×¤Î±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö²ê¿á¿©Æ²¡×¤Þ¤Ç¡¢Ì£¤ÏÀÞ¤ê»æÉÕ¤¡£¤¢¤ÎÍÌ¾Å¹¤ÎÌ£¤¬¡¢º£¤Ê¤é¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥Èµ¤Ê¬¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£Wi-Fi¤ä¥³¥ó¥»¥ó¥È´°È÷¤Ç¼«Í³¤Ë»È¤¨¤ë¥³¥ï¡¼¥¥ó¥°¥¹¥Ú¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Î¹¤Î½é¤á¤Ë¤â½ª¤ï¤ê¤Ë¤â¡¢½ÅÊõ¤¹¤ë¤³¤ÈÀÁ¤±¹ç¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£NOTOMORI¡Ê¤Î¤È¤â¤ê¡Ë
½»½ê¡§ÀÐÀî¸©ÎØÅç»Ô»°°æÄ®½§±Ò10-11 ¤Î¤ÈÎ¤»³¶õ¹ÁÂè°ìÃó¼Ö¾ìÆâ
TEL¡§Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§¥«¥Õ¥§10¡Á16»þ¡¢¥é¥ó¥Á11»þ30Ê¬¡Á13»þ30Ê¬¡¢Í¼¿©17¡Á21»þ
ÄêµÙÆü¡§ÆüÍËÌë¡¡¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë
¢¨±Ä¶È»þ´Ö¡¢µÙÆü¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¢¤ê¡£»öÁ°¤Ë¸ø¼°SNS¤Ê¤É¤Ç³ÎÇ§¤ò
¤«¤¿¤Á¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â·òºß¡ª Ç½ÅÐ¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤¿¤Á
³¤´ßÀþ¤«¤é»³´ÖÉô¤Þ¤Ç¼Ö¤òÁö¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¤¤¿¤ë¤È¤³¤í¤Ç¿ÌºÒ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÏ·Á¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì½ê¤ò¸«¤«¤±¤Þ¤¹¡£
È¾ÅçÀ¾´ß¡¢ÎØÅç»Ô¤ÎÅ·ÎÎ¹õÅçÃÏ¶è¤Ï¡¢ËÌÁ°Á¥¤ÎµòÅÀ¤È¤·¤ÆÈË±É¤·¤¿¡¢¹õ´¤¤Î²°º¬¤¬Ï¢¤Ê¤ë½ÅÍ×ÅÁÅýÅª·úÂ¤Êª·²ÊÝÂ¸ÃÏ¶è¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤â¿ÌºÒ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤«¤Ä¤ÆÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿´Ë¤ä¤«¤Ê¸Ì¤òÉÁ¤¯³¤´ßÀþ¤Ï¡¢¿ÌºÒ¤Ë¤è¤Ã¤Æ³¤Äì¤¬4£í¤âÎ´µ¯¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¤¤¤Þ¤Ï¤Ï¤ë¤«Á°Êý¤ËÂà¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç½ÅÐ¤òÂåÉ½¤¹¤ë·Ê¾¡ÃÏ¡¢¡Ö¸«ÉíÅç¡Ê¤ß¤Ä¤±¤¸¤Þ¡Ë¡×¤â¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£¿ÌºÒÁ°¤Ï¡Ö·³´ÏÅç¡×¤Î°ÛÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢ÀµÌÌ¤«¤é¸«¤¿»Ñ¤¬¤È¤¬¤Ã¤¿Á¥¤ÎçØÀè¤Î·Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¤½¤ÎÎ¾Â¦¤¬Êø¤ì¡¢·³´Ï¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï»³¤Î¤è¤¦¡£
Åç¤Î¸å¤íÂ¦¤âÂç¤¤¯Êø¤ì¡¢¤Û¤ÜÈ¾Ê¬¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Á°¤«¤é¸«¤ì¤Ðº£¤Ê¤ª¤½¤Î°ÒÍÆ¤Ï·òºß¤Ç¤¹¡£
8·î¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¡ÖLOVE¡×¤ÎÊ¸»ú¤ò¤«¤¿¤É¤Ã¤¿¥Ý¥±¥â¥ó¤Î¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤¬¡¢¿·¤·¤¤¥·¥ó¥Ü¥ë¤ÎÌç½Ð¤Ë²Ö¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¸«ÉíÅç¡Ê¤ß¤Ä¤±¤¸¤Þ¡Ë
½»½ê¡§ÀÐÀî¸©ÎØ¼î½§»ÔÊõÎ©Ä®±»ô
TEL¡§0768-82-7776¡Ê¼î½§»Ô´Ñ¸÷¸òÎ®²Ý¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡¦ÄêµÙÆü¡§¸«³Ø¼«Í³
°ìÊý¤Ç¡¢¿ÌºÒ¤Ë¤â¤Ó¤¯¤È¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¥·¥ó¥Ü¥ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£È¾Åç¤ÎÅì´ß¡¢Ç½ÅÐÄ®¤Î¶å½½¶åÏÑ¤ÎÆþ¤ê¹¾¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥¤¥«¤Î±Ø¤Ä¤¯¥â¡¼¥ë¡×¤Ï¡¢¤³¤ÎÃÏ°è¤ÇÀ¹¤ó¤Ê¥¤¥«µù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÅ¸¼¨¤ä¡¢³Í¤ì¤¿¤Æ¤Î¥¤¥«¤ò³è¤¤¿¤Þ¤ÞÁ¥¾å¤Ç1¥Ñ¥¤¤º¤ÄµÞÂ®Åà·ë¤¹¤ë¡¢ÆÃ»º¤Î¡ÖÁ¥Åà¥¤¥«¡×¤ÎÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤½¤ì¤ò»È¤Ã¤¿ÎÁÍý¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤âÊ»Àß¤¹¤ë¡¢Æ»¤Î±Ø¤Ê¤é¤Ì¡È¥¤¥«¤Î±Ø¡É¡£
¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê·úÊª¤ÎÁ°¤ËÄÃºÂ¤¹¤ë¡¢µðÂç¤Ê¥¹¥ë¥á¥¤¥«¡Ö¥¤¥«¥¥ó¥°¡×¤¬ÌÜ°õ¤Ç¤¹¡£
¿ÌºÒ¤ÎºÝ¤Ë¤ÏÆþ¤ê¹¾¤Î³¤ÌÌ¤¬¾å¾º¤·¡¢¡Ö¥¤¥«¤Î±Ø¤Ä¤¯¥â¡¼¥ë¡×¤â¾²¾å¤Þ¤Ç¿»¿å¡£»ÜÀß¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ë¡¢Í·Í÷Á¥¡Ö¥¤¥«¤¹´Ý¡×¤¬È¯Ãå¤¹¤ëÄéËÉ¤âÈï³²¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¤¥«¥¥ó¥°¤ÏÌµ»ö¤Ç¤·¤¿¡£¸ø¼°¤Î£Ø¤Ç¤Ï¡ÖÄÅÇÈ¤¬·Þ¤¨¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³¤¤Ë¤Ïµ¢¤é¤º¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¾ì½ê¤Ëµï¤Þ¤¹¡£±üÇ½ÅÐ¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¡£¡×¤È¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£¥¤¥«¥¥ó¥°¤Ï¡¢º£Æü¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤»Ñ¤Ç¡¢´Ñ¸÷µÒ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¤¥«¤Î±Ø ¤Ä¤¯¥â¡¼¥ë¡Ê¤¤¤«¤Î¤¨¤ ¤Ä¤¯¤â¡¼¤ë¡Ë
½»½ê¡§ÀÐÀî¸©Ç½ÅÐÄ®±Ûºä18-18-1
TEL¡§0768-74-1399
±Ä¶È»þ´Ö¡§9»þ30Ê¬¡Á17»þ
ÄêµÙÆü¡§¿åÍË
ºÆ³«¤¬Éü¶½¤Î³èÎÏ¤Ë¡£Ç½ÅÐ¤Îº×¤ê¤òÂÎ´¶¤¹¤ë¤Ê¤é
Ç½ÅÐ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢º×¤ê¤ÎËÜ¾ì¡£Ç½ÅÐ¸ÇÍ¤Î°Õ¾¢¤ËºÌ¤é¤ì¤¿µðÂç¤ÊÅõÏ¶¡Ö¥¥ê¥³¡×¤òÃ´¤®¡¢Îý¤êÊâ¤¯¥¥ê¥³º×¤ê¤¬ÍÌ¾¤Ç¡¢Ê¿À®27Ç¯4·î¤Ë¡ÖÅô¤êÉñ¤¦È¾Åç¡¡Ç½ÅÐ¡ÁÇ®¶¸¤Î¥¥ê¥³º×¤ê¡Á¡×¤È¤·¤Æ¡¢Ê¸²½Ä£¤Î¡ÖÆüËÜ°ä»º¡×¤Ë¤âÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËèÇ¯7·î¤«¤é9·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Ç½ÅÐÁ´°è¤Î180¤â¤ÎÃÏ¶è¤Çº×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¹â¤µ15£í¡¢4³¬·ú¤Æ¤Î¥Ó¥ë¤Ë¤âÁêÅö¤¹¤ëµðÂç¤Ê¥¥ê¥³¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿ÌºÒ¤Ç¤Ï³ÆÃÏ¤Î¥¥ê¥³¤¬Èï³²¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Ïµ¬ÌÏ¤ò½Ì¾®¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Ç½ÅÐÄ®¤Î¡Ö¤¢¤Ð¤ìº×¤ê¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤¤¤¯¤Ä¤â¤Îº×¤ê¤¬ºÆ³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
µ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¼ÂºÝ¤Îº×¤ê¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤½¤ÎÇ÷ÎÏ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¤Î¤¬Ç½ÅÐ³ÆÃÏ¤Ë¤¢¤ëº×¤ê²ñ´Û¡£ÎØÅç¤Ë¤¢¤ë¡ÖÎØÅç¥¥ê¥³²ñ´Û¡×¤ÏÉüµìºî¶È¤Î¤¿¤áÊÄ´ÛÃæ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÏÂÁÒ²¹Àô¤Î¡ÖÏÂÁÒ²¹Àô¤ªº×¤ê²ñ´Û¡×¤Ï¡¢2025Ç¯7·î¤Ë±Ä¶È¤òºÆ³«¡£¼þÊÕ¤Ç¤ÏÎ¹´Û¤ÎºÆ·ú¤¬¿Ê¤àÏÂÁÒ²¹Àô¤ÎÃæ¤Ç¡¢¸µµ¤¤Ë±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÀÄÇðº×¡×¡¢¡ÖÀÐºêÊôÅõº×¡×¡¢¡ÖÇ½ÅÐÅç¸þÅÄ¤Î²Ðº×¡×¡¢¡Ö¤ª·§¹Ãº×¡×¤È¤¤¤¦¡¢¡Ö¼·Èø¤Î»ÍÂçº×¤ê¡×¤ÎÅ¸¼¨¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å¸¼¨¼¼¤ÏÅ·°æ¤Þ¤Ç¿á¤È´¤±¤ÎÂç¶õ´Ö¡£Æþ¤Ã¤Æ¶Ã¤¯¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÂç¤¤µ¡ª ÌÜ¤ÎÁ°¤ËÖ¨Î©¤¹¤ë¹â¤µ13m¡¢¹õ¸÷¤ê¤¹¤ë¼¿¤òÅ»¤¦°¼à¥¹ë²Ú¤Ê¥¥ê¥³¤ÏÀÐºêÊôÅõº×¤Î¼çÌò¡£Ç½ÅÐ¤Ç¤âºÇÂçµé¤Î¥¥ê¥³¤Ï½Å¤µÌó2¥È¥ó¡¢100¿Í¤â¤ÎÃË½°¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃ´¤¬¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¤í¤Ë¹µ¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¾¤â¡Ö¤Ç¤«»³¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëµðÂç¤Ê»³¼Ö¡£¤³¤Á¤é¤Ï½Å¤µ20¥È¥ó¡¢Ä¾·Â2£í¤Î¼ÖÎØ¤Ò¤È¤Ä¤¬1¥È¥ó¡¢¹â¤µ¤Ï3¡Á4³¬·ú¤Æ¤Î¥Ó¥ë¤ËÉ¤Å¨¡£¤½¤ÎÂç¤¤µ¤ÏÆüËÜ°ì¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾åÉô¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¹¤¬¤ëÀð¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆË¤«¤ÊÊª»ñ¤òÀÑ¤ó¤ÇÆüËÜ³¤¤ò¹Ò¹Ô¤·¤¿ËÌÁ°Á¥¤òÌÏ¤·¤ÆÂ¤¤é¤ì¤¿¤â¤Î¡£Âçµù´ú¤ä³ÆÄ®¤ÎÖð¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ë¾þ¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯Âç¤¤¤¡ª ¤³¤Î¥¥ê¥³¤È¤Ç¤«»³¤ò¸«¤ë¤¿¤á¤À¤±¤Ë¤Ç¤âË¬¤ì¤ë²ÁÃÍ¤¢¤ê¤Ç¤¹¡£
´ÛÆâ¤Ë¤ÏÊÉ°ìÌÌ¤ÎµðÂç¤Ê¥·¥¢¥¿¡¼¤â¤¢¤ê¡¢º×¤ê¤Î±ÇÁü¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤ë¤Ç¼«Ê¬¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤Ë¡£¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡ÖÇ½ÅÐÅç¸þÅÄ¤Î²Ðº×¡×¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¹â¤µ30£í¤È¤¤¤¦Âç¾¾ÌÀ¤ò¹ë²÷¤ËÇ³¤ä¤¹º×¤ê¡£¼¡¤ËË¬¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤ÆÇ½ÅÐ¤Îº×¤ê¤Ï¤³¤¦¤â¥¹¥±¡¼¥ë¤¬Âç¤¤¤¤Î¤«¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÏÂÁÒ²¹Àô ¤ªº×¤ê²ñ´Û¡Ê¤ï¤¯¤é¤ª¤ó¤»¤ó ¤ª¤Þ¤Ä¤ê¤«¤¤¤«¤ó¡Ë
½»½ê¡§ÀÐÀî¸©¼·Èø»ÔÏÂÁÒÄ®2-13-1
TEL¡§0767-62-4332
±Ä¶È»þ´Ö¡§9¡Á17»þ¡ÊÆþ´Û¤ÏÊÄ´Û30Ê¬Á°¤Þ¤Ç¡Ë
ÎÁ¶â¡§Å¸¼¨¥Û¡¼¥ëÆþ´Û800±ß
ÄêµÙÆü¡§·î¡ÁÌÚÍË¡Ê¢¨ÅöÌÌ¤Î´Ö¡Ë
¤Þ¤¿ÎØÅç¤Ç¤Ï¡ÖÎØÅç¹©Ë¼Ä¹²°¡×¤¬ºÆ³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÎØÅç¼¿´ï¤Î¿¦¿Í¤Î¹©Ë¼¸«³Ø¤äÈ¤ºî¤ê¤ÎÂÎ¸³¡¢¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤Ç¤Ï¼¿´ï¤ÎÅ¸¼¨¡¦ÈÎÇä¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÎØÅçÅÉ¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¾®¤µ¤Ê¤«¤ï¤¤¤¤Ç½ÅÐ¤Î¥¥ê¥³¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
Ç½ÅÐ¤Î¸¼´Ø¸ý¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÌÎ¦ÃÏÊýÍ¿ô¤Î²¹ÀôÃÏ¤Ç¤â¤¢¤ëÏÂÁÒ²¹Àô¤Ç¤Ï¡¢¿ÌºÒÁ°¤Ë±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤¿Î¹´Û20¸®¤Î¤¦¤Á¡¢2025Ç¯10·î¸½ºß7¸®¤¬ºÆ³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó½ÉÇñ¤·¤¿¡ÖÆüËÜ¤Î½É ¤Î¤È³Ú¡Ê¤Ë¤Ã¤Ý¤ó¤Î¤ä¤É ¤Î¤È¤é¤¯¡Ë¡×¤Ï¡¢2024Ç¯11·î¤Ë¤¤¤ÁÁá¤¯ºÆ³«¤·¤¿½É¡£Ë¬¤ì¤¿10·î¾å½Ü¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÊý¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿°Ê¾å¤ÎÆø¤ï¤¤¡£¼·ÈøÏÑ¤¬¸«ÅÏ¤»¤ëÂçÍá¾ì¤Ç¡¢³¤Ãæ¤«¤éÍ¯¤½Ð¤ë¡¢¥ß¥Í¥é¥ë¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ç±öÊ¬¶¯¤á¤Î¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿Åò¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÆüËÜ¤Î½É ¤Î¤È³Ú¡Ê¤Ë¤Û¤ó¤Î¤ä¤É ¤Î¤È¤é¤¯¡Ë
½»½ê¡§ÀÐÀî¸©¼·Èø»ÔÀÐºêÄ®¹áÅç1-14
TEL¡§0767-62-3131
ÎÁ¶â¡§1Çñ2¿© Ê¿Æü1Ëü9950±ß¡Á
¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¡§15»þ
¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¡§10»þ
àº£¤À¤«¤éá½Ð²ñ¤¨¤ë¡£Êâ¤ß¤òÂ³¤±¤ë¤¢¤¿¤é¤·¤¤Ç½ÅÐ¤Ø¡Ú¸åÊÔ¡Û
Text¡§¤ë¤ë¤Ö¾ðÊóÈÇÊÔ½¸Éô¡Ê×¢°æÍ§°ì¡Ë
¡ü·ÇºÜ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¼èºà»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤ÎÊÑ¹¹¤¬È¯À¸¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´ÍøÍÑ¤ÎºÝ¤Ï»öÁ°¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡üÅ¹ÊÞ¡¦»ÜÀß¤ÎµÙ¤ß¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤ÆÇ¯ËöÇ¯»Ï¡¦¤ªËßµÙ¤ß¡¦¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¡¦Î×»þµÙ¶È¤ò¾ÊÎ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£