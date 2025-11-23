Amazon¹ØÆþ¿ä¾©¡£¡ØÅíÂÀÏºÅÅÅ´£² ¡Á¤¢¤Ê¤¿¤ÎÄ®¤â ¤¤Ã¤È¤¢¤ë¡Á¡Ù¤¬18%OFF¤À¤«¤é
¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡Ë¡×¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
Amazon¡Ê¥¢¥Þ¥¾¥ó¡Ë¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯11·î21Æü(¶â)0»þ¤«¤é11·î23Æü(Æü)23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡ÖAmazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼ Àè¹Ô¥»¡¼¥ë¡×¤ò³«ºÅÃæ¡£
¥»¡¼¥ë´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¹ç·×10,000 ±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¤ÎÇã¤¤Êª¤ÇºÇÂç16%¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢100,000¥Ý¥¤¥ó¥ÈÅöÁª¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¡£¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤òËº¤ì¤º¤Ë¡ª
¸½ºß¡¢¥³¥Ê¥ß¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤«¤é11·î13Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿ºÇ¿·ºî¡ØÅíÂÀÏºÅÅÅ´2 ¡Á¤¢¤Ê¤¿¤ÎÄ®¤â ¤¤Ã¤È¤¢¤ë¡Á ÅìÆüËÜÊÔ¡ÜÀ¾ÆüËÜÊÔ¡Ù¤¬¤ªÆÀ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤³¤Îµ»ö¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ
ÅíÅ´»Ë¾åºÇÂç¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¡ª ÅìÆüËÜ¤ÈÀ¾ÆüËÜ¤Î2¥Þ¥Ã¥×¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¤¬¸ø¼°²Á³Ê¤«¤é18¡ó¥ª¥Õ¤Ë¡ª
¥³¥Ê¥ß¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¡ØÅíÂÀÏºÅÅÅ´2 ¡Á¤¢¤Ê¤¿¤ÎÄ®¤â ¤¤Ã¤È¤¢¤ë¡Á ÅìÆüËÜÊÔ¡ÜÀ¾ÆüËÜÊÔ¡Ù¤¬¡¢2025Ç¯11·î13Æü¤ËNintendo Switch¸þ¤±¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¸½ºß¡¢Amazon¤À¤È¸ø¼°²Á³Ê¤Î7,981±ß¤«¤é18¡ó¥ª¥Õ ¢¨Keepa»²¾È ¤Ç¹ØÆþ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Îß·×½Ð²ÙËÜ¿ô500ËüËÜ¤òÆÍÇË¤·¤¿¡ØÅíÂÀÏºÅÅÅ´ ¡Á¾¼ÏÂ Ê¿À® ÎáÏÂ¤âÄêÈÖ¡ª¡Á¡Ù¤ä¡ØÅíÂÀÏºÅÅÅ´¥ï¡¼¥ë¥É ¡ÁÃÏµå¤Ï´õË¾¤Ç¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡Á¡Ù¤ÎÎ®¤ì¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¿·ºî¡£
¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ï¼ÒÄ¹¤È¤·¤ÆÆüËÜ³ÆÃÏ¤ò½ä¤ê¡¢Êª·ï¤òÇã¤¤½¸¤á¤Æ»ñ»º¤òÁý¤ä¤¹¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥Ü¡¼¥É¥²¡¼¥à¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£
º£ºî¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÅìÆüËÜÊÔ¡×¤È¡ÖÀ¾ÆüËÜÊÔ¡×¤Î2¥Þ¥Ã¥×¤ò¼ýÏ¿¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÃ±ÂÎ¤Ç¤â²áµîºî¡ØÅíÅ´ ÎáÏÂÄêÈÖ¡Ù¤ò¾å²ó¤ëÊª·ï±Ø¿ô¡¦Êª·ï¿ô¤ò¸Ø¤ë¤Ê¤É¡¢¥¹¥±¡¼¥ë¤Ï²áµîºÇÂçµé¡£Switch 2ÈÇ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤â¤¢¤ê¡¢¡ÖNintendo Switch 2 Edition ¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¥Ñ¥¹¡×¤Ç¿·µ¡¼ï¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÎÄ®¤âÅÐ¾ì¡© ¤´ÅöÃÏ¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¡ª
ËÜºîºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢ÃÏ°èÌ©Ãå·¿¤Î¤´ÅöÃÏ¥¤¥Ù¥ó¥È¡£¡Ö±§ÅÔµÜ¤ÈÉÍ¾¾¤Î¥®¥ç¡¼¥¶ÂÐ·è¡×¤ä¡¢´ä¼ê¸©¤Ç½ÐÂê¤µ¤ì¤ë¡ÖµÜÂô¸¼£¥¯¥¤¥º¡×¤Ê¤É¡¢ÅìÆüËÜÊÔ¤À¤±¤Ç¤â¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê´ë²è¤¬ËþºÜ¡£
°ìÊý¡¢À¾ÆüËÜÊÔ¤Ç¤Ï¡Ö³¤¾å±²Ä¬±Ø¡×¤«¤éÀø¿å´Ï¤Ç³¤ÄìÃµ¸¡¤¬¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¡¢¡ÖµþÅÔ»°Âçº×¤ê¡×¡ÖÂçºå¤À¤ó¤¸¤êº×¤ê¡×¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÊ¸²½¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë»Å³Ý¤±¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡£
¥·¥ê¡¼¥ºÄêÈÖ¤Î¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã´¶¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¡È¼«Ê¬¤ÎÄ®¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤«¤â¡É¤È¤¤¤¦¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤¬¤µ¤é¤ËÁý¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ Í§Ã£¤ä²ÈÂ²¤È¤Î¥Þ¥ë¥Á¥×¥ì¥¤¤Ç¡¢Á´¹ñ¤ò½ä¤ê¤Ê¤¬¤é¤ª¶â»ý¤Á¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡ä¡äNintendo Switch¤Î»öÁ°Í½Ìó¼õÉÕÃæ¥½¥Õ¥È°ìÍ÷¤ò¸«¤ë
¡ä¡äAmazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼ Àè¹Ô¥»¡¼¥ë¤ÎÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ°ìÍ÷¤ò¸«¤ë
¤Ê¤ª¡¢¾åµ¤ÎÉ½¼¨²Á³Ê¤Ï2025Ç¯11·î22Æü10»þ¸½ºß¤Î¤â¤Î¡£ÊÑ¹¹¤äÇä¤êÀÚ¤ì¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÈÎÇä¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
¡ä¡äKindleËÜ200Ëüºý°Ê¾å¤¬ÆÉ¤ßÊüÂê¤È¤Ê¤ëŽ¢Kindle UnlimitedŽ£¤â½é¤á¤Æ¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï30Æü´ÖÌµÎÁ¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¤è
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤éŽ¢¥¦¥©¥Ã¥Á¤¹¤ëŽ£¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¡ª ¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë³«»Ï»þ¤Ë¥×¥Ã¥·¥åÄÌÃÎ¤ò¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ä¡ä¥¦¥©¥Ã¥Á¥ê¥¹¥È¤Î»È¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Source:Amazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼ Àè¹Ô¥»¡¼¥ë