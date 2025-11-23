¥¹¥Ð¥ë¡Ö¿··¿¥ï¥´¥óSUV¡×26Ç¯È¯Çä¤Ø¡ª ¸÷¤òÊü¤Ä¡ÖÁ°¸å¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¡×¡ß¡È¥¢¥¦¥È¥Ð¥Ã¥¯ÊÂ¤ß¡É¤Î¹¤Ó¤í²Ù¼¼¤òºÎÍÑ¡ª ¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¡õ²ÃÂ®´¶¥¹¥´¤¤¥Ñ¥ï¥È¥ìÅëºÜ¤·¤¿¿··¿¡Ö¥È¥ì¥¤¥ë¥·¡¼¥«¡¼¡×¤È¤Ï¡ª
¸÷¤òÊü¤Ä¡ÖÁ°¸å¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¡×¡ß¡È¥¢¥¦¥È¥Ð¥Ã¥¯ÊÂ¤ß¡É¤Î¹¤Ó¤í²Ù¼¼¤òºÎÍÑ¡ª
¡¡¥¹¥Ð¥ë¤Î¿··¿¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼EV¡ÊBEV¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡ÖTrailseeker¡Ê¥È¥ì¥¤¥ë¥·¡¼¥«¡¼¡Ë¡×¤Ï¡¢¡ÖSOLTERRA¡Ê¥½¥ë¥Æ¥é¡Ë¡×¤ËÂ³¤¯¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¸þ¤±BEVÂè2ÃÆ¤Ç¤¹¡£
¡¡¹ñÆâ¤Ç¤ÎÈ¯Çä¤Ï2026Ç¯½Õº¢¤ÎÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢2025Ç¯10·î¤Ë³«Ëë¤·¤¿¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼2025¡×¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ»ÅÍÍ¤Î¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤¬½é¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥¹¥Ð¥ë¤Î¡Ö¿··¿¥ï¥´¥óSUV¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡¿··¿¥È¥ì¥¤¥ë¥·¡¼¥«¡¼¤Ï¡¢¥È¥è¥¿¤È¤Î¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢¥È¥è¥¿¤Ç¤Ï¡ÖbZ4X¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¡×¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥½¥ë¥Æ¥é¤ÈÆ±¤¸¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡Öe-SGP¡×¤ò»È¤¦¿··¿¥È¥ì¥¤¥ë¥·¡¼¥«¡¼¤Î¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢Á´Ä¹4845mm¡ßÁ´Éý1860mm¡ßÁ´¹â1675mm¡£¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Ï¡¢¥½¥ë¥Æ¥é¤ÈÆ±¤¸2850mm¤Ç¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢Á´¹â¤Ï¥½¥ë¥Æ¥é¤Î1650mm¤è¤ê¤â25mm¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¡¢¥·¥ã¡¼¥¯¥Õ¥£¥ó¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤Î¼èÉÕ°ÌÃÖ¤Î°ã¤¤¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤È¥¹¥Ð¥ë¤ÏÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿··¿¥È¥ì¥¤¥ë¥·¡¼¥«¡¼¤ÎºÇ¾®²óÅ¾È¾·Â¤Ï5.6m¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤â¥½¥ë¥Æ¥é¤ÈÆ±°ì¤Ç¤¹¡£ºÇÄãÃÏ¾å¹â¤Ï¥½¥ë¥Æ¥é¤Î210mm¤ËÂÐ¤·¡¢¿··¿¥È¥ì¥¤¥ë¥·¡¼¥«¡¼¤Ï215mm¡£¿ôÃÍ¾å¤Ï¾¯¤·¤À¤±¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¿··¿¥È¥ì¥¤¥ë¥·¡¼¥«¡¼¤Î¤³¤ì¤é¤Î¿ôÃÍ¤Ï³«È¯ÌÜÉ¸ÃÍ¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¹¥Ð¥ë¤ÎBEV¡Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼EV¡Ë¤ò¤È¤ê¤Þ¤È¤á¤ë°æ¾åÀµÉ§¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Ë¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¦¤È¡¢¥½¥ë¥Æ¥é¤È¥ê¥¢¥É¥¢¤Þ¤Ç¤Ï¤Û¤ÜÆ±¤¸¤Ç¡¢¥½¥ë¥Æ¥é¤«¤é¥ê¥¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥°¤ò155mm±äÄ¹¡£¥ë¡¼¥Õ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ±ä¤Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¥ï¥´¥ó¡ÊSUV¡Ü¥ï¥´¥ó¤Î¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ê³°´Ñ¡Ê¥Ü¥Ç¥£¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡Ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥é¥À¡¼¥¿¥¤¥×¤Î¥ë¡¼¥Õ¥ì¡¼¥ë¤òÁõÃå¤·¡¢¥ï¥´¥óSUVÅª¤Ê¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥í¥ó¥È¤Î¥Ø¥Ã¥É¥é¥ó¥×¤ä¸÷¤ë¡ÖÏ»Ï¢À±¡×¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤Ï¥½¥ë¥Æ¥é¤«¤éÎ®ÍÑ¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¿··¿¥È¥ì¥¤¥ë¥·¡¼¥«¡¼¤Î¥ê¥¢¥¬¡¼¥Ë¥Ã¥·¥å¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤ë¡ÖSUBARU¡×¥í¥´¤ÏÅÀÅô¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡Ê¥½¥ë¥Æ¥é¤Î¥ê¥¢¥í¥´¤Ï¸÷¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ë¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È·Ï¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿¥½¥ë¥Æ¥é¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥â¡¼¥¿¡¼¤¬167kW¡¢¥ê¥¢¥â¡¼¥¿¡¼¤¬88kW¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¿··¿¥È¥ì¥¤¥ë¥·¡¼¥«¡¼¤ÏÁ°¸å¤È¤â¤Ë167kW¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ï¥½¥ë¥Æ¥é¤È¶¦ÄÌ¤Ç¡¢¥½¥ë¥Æ¥é¤ÏÌó20¡ó¹ÒÂ³µ÷Î¥¤ò±ä¤Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿··¿¥È¥ì¥¤¥ë¥·¡¼¥«¡¼¤ÎÉ¸½à¥¿¥¤¥×¤Ï¹ÒÂ³µ÷Î¥700km¡¢¾åµé¥¿¥¤¥×¤â¤½¤ì¤Ë¶á¤¤¹ÒÂ³µ÷Î¥¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£°æ¾åÀµÉ§»á¤Ï¡¢¤³¤ì¤¯¤é¤¤Áö¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Þ¤ºÅÅ·ç¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¤ÈÊ¬ÀÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿··¿¥È¥ì¥¤¥ë¥·¡¼¥«¡¼¤Ï¡¢Á´Ä¹¤ò¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤·¤¿¤³¤È¤Ç¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¤âÁý²Ã¤¹¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡Ê¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤Ë¤Ä¤¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÌ¤¸øÉ½¡Ë¡¢½ÅÎÌÁý¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹½Å»ë¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Õ¥í¥ó¥È¤È¥ê¥¢¤òÆ±½ÐÎÏ¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Á°¸å½ÅÎÌÇÛÊ¬¤äº¸±¦¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹(¥·¥ó¥á¥È¥ê¥«¥ë)¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸å¤í¤«¤éÏ©ÌÌ¤ò½³¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¸åÎØ¶îÆ°¤Ë¶á¤¤¥Æ¥¤¥¹¥È¤âÀ¹¤ê¹þ¤à¤¿¤á¤Ë¥ê¥¢¥â¡¼¥¿¡¼¤Î½ÐÎÏ¤ò¸þ¾å¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢0-100km¡¿h²ÃÂ®¤Ï¥½¥ë¥Æ¥é¤Î5.1ÉÃ¤ËÂÐ¤·¡¢¿··¿¥È¥ì¥¤¥ë¥·¡¼¥«¡¼¤ÏÌó4.5ÉÃ¡Ê¾åµé»ÅÍÍ¡Ë¤È¤µ¤é¤Ë±Ô¤¤²ÃÂ®¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹²½¤ò¿Þ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¥´¥ë¥Õ¥Ð¥Ã¥°4¥»¥Ã¥È¡Ü¥Ð¥Ã¥°¤¬ÀÑ¤á¤ëÄøÅÙ¤ÎÀÑºÜÀ¤ò¼Â¸½¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡Ö¥ì¥¬¥·¥£ ¥¢¥¦¥È¥Ð¥Ã¥¯¡×¤Ï¥«¥¿¥í¥°Íî¤Á¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æ±¼Ö¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ëÀÑºÜÎÏ¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥½¥ë¥Æ¥é¤è¤ê¤â¥é¥²¥Ã¥¸¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÎÀÑºÜÎÏ¤¬¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¿··¿¥È¥ì¥¤¥ë¥·¡¼¥«¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤ÏÆ±ÃÍ¤Ç¤¢¤ê¡¢µï½»À¤â´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÆ±Åù¤Ç¤¹¡£¥¤¥ó¥Ñ¥Í¤Î·Á¾õ¤âÆ±¤¸Â¤·Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¥·¥Ü¤ä¥«¥é¡¼¡¢¥·¡¼¥ÈÉ½Èé¤Ê¤É¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥½¥ë¥Æ¥é¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÊ·°Ïµ¤¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡¿··¿¥È¥ì¥¤¥ë¥·¡¼¥«¡¼¤Ï¡¢¥½¥ë¥Æ¥é¤è¤ê¤â¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥«¡¼¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥Õ¤òÁ÷¤ëÁØ¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¥´¥ë¥Õ¤ä¥¥ã¥ó¥×¡¢¥¹¥¡¼¤ä¥Þ¥ê¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ê¤É¤ò³Ú¤·¤à¿Í¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£