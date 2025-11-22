¤³¤Î¥Ï¥ó¥¬¡¼¤ÇÌó80%¤Î¾Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬³ð¤¦¡£¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤¬Éþ¤Ç¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤Ê¿Í¤ÏÉ¬¸«
¤³¤Á¤é¤ÏŽ¢¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡ËŽ£¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤ò³«¤±¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡ÖÉþ¤¬¤®¤å¤¦¤®¤å¤¦¤Ç¼è¤ê½Ð¤·¤Ë¤¯¤¤¡×¡Ö¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤Î¼ó¤¬¿¤Ó¤Æ¤ë¡×¡Ö¥¢¥¦¥¿¡¼¤¬ÄÙ¤ì¤Æ¥·¥ï¤À¤é¤±¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¥×¥Á¥¹¥È¥ì¥¹¡¢¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
Éþ¤ÏÁý¤¨¤Æ¤â¼ýÇ¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÏÁý¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ó¤Ê¡ÈÆü¾ï¤ÎÉÔÊØ¡É¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ²ò¾Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¤³¤Î¡Ö¥¿¥¥ì¥ó¥Ï¥ó¥¬¡¼¡×¡£¥Ï¥ó¥¬¡¼¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¡¢¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤ò·àÅª¤Ë»È¤¤¤ä¤¹¤¯¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÉÔÊØ¡É¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¡¢¿·¤·¤¤¥Ï¥ó¥¬¡¼
¥Ï¥ó¥¬¡¼Æ±»Î¤ò½Ä¤ËÏ¢·ë¤Ç¤¡¢¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤Î¡È¥Ç¥Ã¥É¥¹¥Ú¡¼¥¹¡É¤òÍ¸ú³èÍÑ¤Ç¤¤ë¡Ö¥¿¥¥ì¥ó¥Ï¥ó¥¬¡¼¡×¡£
¤³¤Î¸«Æ¨¤·¤¬¤Á¤Ê¥Ç¥Ã¥É¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ø¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¡¢¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤Î¼ýÇ¼ÎÏ¤ò°ìµ¤¤ËÄì¾å¤²¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¿¥¥ì¥ó¥Ï¥ó¥¬¡¼¡×¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡¢¥º¥Ü¥ó¤ä¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈÎà¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥Í¥¯¥¿¥¤¤ä¥Ù¥ë¥È¤Ê¤É¾®ÊªÎà¤â¤Þ¤È¤á¤ÆÄß¤ë¤»¤ë¤Û¤«¡¢¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹À½¤Ç¾æÉ×¡¢ÂÑ²Ù½Å¤ÏÌó2kg¤È¤È¤Æ¤âÍê¤â¤·¤¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£
¡È»È¤¤¤ä¤¹¤¤¡É¤ò½¸¤á¤¿¼ÂÍÑÀ¤Î¹â¤µ
ÉáÃÊ²¿µ¤¤Ê¤¯»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ï¥ó¥¬¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤ËÊÑ¤¨¤ë¤È¤³¤ó¤Ê¤Ë°ã¤¦¤ó¤À¡ª¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¥¿¥¥ì¥ó¥Ï¥ó¥¬¡¼¡×¤Î¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Êµ¤ÇÛ¤ê¤Ï¤³¤Á¤é¡£
T¥·¥ã¥Ä¤ä¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤Ê¤É¼ó¸µ¤ÎµÍ¤Þ¤Ã¤¿°áÎà¤ò³Ý¤±¤ë¤È¤¡¢¡Ö¥¿¥¥ì¥ó¥Ï¥ó¥¬¡¼¡×¤ÎÆÈ¼«¹½Â¤¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¼ó¸µ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¤³¤È¤Ê¤¯³Ý¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£
°áÉþ¤ò¼è¤ë»þ¤â±¦¤«¤éº¸¤Ø³ê¤é¤»¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¹Ô¤¦¤È¡¢¼ó¸µ¤ò¿¤Ð¤µ¤º¤Ë¤¹¤ó¤Ê¤ê¤È¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¿¥¥ì¥ó¥Ï¥ó¥¬¡¼¡×¤¬¤Ò¤È¤Ä¤¢¤ì¤Ð¡¢¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ³Ý¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ä«¤Î»ÙÅÙ»þ´Ö¤¬¤°¤Ã¤ÈÃ»¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
ÍÎÉþ¤Î¸þ¤¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤â¡¢¤´Í÷¤Î¤È¤ª¤ê¥Î¡¼¥¹¥È¥ì¥¹¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¿¥¥ì¥ó¥Ï¥ó¥¬¡¼¡×¤Ï¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹ÁÇºà¡£¤½¤Î¤¿¤á¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Î¤è¤¦¤Ë¶Ê¤¬¤Ã¤¿¤ê³ä¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¿´ÇÛ¤¬¤Ê¤¯¡¢Ä¹¤¯°¦ÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
À¸³è¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀ°¤¦¡¢¡È³Ý¤±¤ë¡É¤Î¿·½¬´·
¡Ö¥¿¥¥ì¥ó¥Ï¥ó¥¬¡¼¡×¤ò»È¤¨¤Ð¡¢ËèÆü¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡È¼ýÇ¼¤Î¥â¥ä¥â¥ä¡É¤¬²þÁ±¤·¡¢»È¤¤Â³¤±¤ë¤Û¤ÉÀ¸³è¤Î¡ÖÀ°¤¤¡×¤ò¼Â´¶¤·¤Þ¤¹¡£
½Ä¤ËÏ¢·ë¤Ç¤¤ë¾Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¹½Â¤¤ä¡¢¶ß¸µ¤¬¿¤Ó¤Ë¤¯¤¤±ú¤ß¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¾æÉ×¤ÇÄ¹»ý¤Á¤¹¤ë¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹ÁÇºà¤Ê¤É¡¢Éþ¤ò¤¤ì¤¤¤ËÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤ò²÷Å¬¤ËÀ°¤¨¤ë¹©É×¤¬¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇÉ¼ê¤Ê¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢ÍÎÉþ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¿Í¡¢¼ýÇ¼¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤¿¤¤¿Í¡¢Ë»¤·¤¤Ä«¤ò²÷Å¬¤Ë¤·¤¿¤¤¿Í¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£Æü¡¹¤Î¾®¤µ¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤ò³Î¼Â¤Ë¸º¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ö¥¿¥¥ì¥ó¥Ï¥ó¥¬¡¼¡×¡¢¤¼¤Ò°ìÅÙ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ä¡ä¡Ú½Å¤µÈ¾Ê¬¡¦ÊØÍø¤µ2ÇÜ¡ÛÇã¤¤ÂØ¤¨¿ä¾©¡ª»È¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¤ï¤«¤ëºÇ¿··¿¥Ï¥ó¥¬¡¼
Image: NWorld
Source:CoSTORY