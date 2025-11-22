決算プラス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】 … イオレ、モンラボ、サンコール (11月14日～20日発表分)
―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から21日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<4261> アジアＱ 東Ｇ +49.12 11/14 3Q -11.14
<5724> アサカ理研 東Ｓ +30.13 11/14 本決算 -53.27
<3719> ＡＩストーム 東Ｓ +28.14 11/14 3Q 600.00
<7685> バイセル 東Ｇ +26.13 11/14 3Q 116.25
<3961> シルバエッグ 東Ｇ +25.62 11/14 3Q 赤転
<2173> 博展 東Ｇ +23.93 11/14 3Q 82.19
<4579> ラクオリア 東Ｇ +23.81 11/14 3Q 赤拡
<3913> ＧｒｅｅｎＢ 東Ｇ +22.89 11/14 3Q 869.23
<7409> エアロエッジ 東Ｇ +19.93 11/14 1Q 黒転
<7084> スマイルＨＤ 東Ｇ +19.83 11/14 上期 131.34
<4177> ｉ－ｐｌｕｇ 東Ｇ +18.53 11/14 上期 赤拡
<5255> モンラボ 東Ｇ +16.28 11/14 3Q 黒転
<7271> 安永 東Ｓ +15.93 11/14 上期 595.37
<206A> ＰＲＩＳＭバ 東Ｇ +15.75 11/14 本決算 －
<4598> デルタフライ 東Ｇ +14.57 11/14 上期 赤縮
<5582> グリッド 東Ｇ +14.26 11/14 1Q 202.56
<4664> ＲＳＣ 東Ｓ +14.11 11/14 上期 -67.20
<5843> インシュア 東Ｓ +13.37 11/14 本決算 14.45
<7803> ブシロード 東Ｇ +13.18 11/14 1Q 黒転
<4234> サンエー化研 東Ｓ +12.41 11/14 上期 218.59
<5870> ナルネット 東Ｇ +12.26 11/14 上期 149.35
<3691> デジプラ 東Ｇ +12.07 11/14 本決算 －
<3989> シェアテク 東Ｇ +11.71 11/14 本決算 －
<7812> クレステック 東Ｓ +11.34 11/14 1Q 152.25
<9610> ウィルソンＷ 東Ｓ +9.59 11/14 上期 赤縮
<7781> 平山 東Ｓ +9.38 11/14 1Q 52.15
<6580> ライトアップ 東Ｇ +8.26 11/14 上期 172.41
<4486> ユナイト 東Ｇ +8.11 11/14 3Q 49.83
<2329> 東北新社 東Ｓ +7.89 11/14 上期 78.27
<5985> サンコール 東Ｓ +7.86 11/14 上期 黒転
<9245> リベロ 東Ｇ +7.68 11/14 3Q 22.26
<6094> フリークＨＤ 東Ｇ +7.55 11/14 本決算 77.30
<8147> トミタ 東Ｓ +7.36 11/14 上期 25.67
<6835> アライドＨＤ 東Ｓ +7.34 11/14 3Q 33.24
<6494> ＮＦＫＨＤ 東Ｓ +7.14 11/14 上期 赤拡
<7058> 共栄セキュリ 東Ｓ +7.01 11/14 上期 127.04
<7361> ＨＣＨ 東Ｇ +6.63 11/14 本決算 0.78
<9554> エイビック 東Ｇ +6.34 11/14 本決算 32.97
<4381> ビープラッツ 東Ｇ +6.28 11/14 上期 赤縮
<1716> 第一カッタ 東Ｓ +6.09 11/14 1Q 22.19
<5133> テリロジＨＤ 東Ｓ +5.74 11/14 上期 795.45
<9827> リリカラ 東Ｓ +5.14 11/14 3Q 黒転
<4119> 日ピグＨＤ 東Ｓ +5.10 11/14 上期 144.51
<1764> 工藤建設 東Ｓ +5.01 11/14 1Q 98.18
<7063> バードマン 東Ｇ +4.93 11/14 1Q 赤縮
<7707> ＰＳＳ 東Ｇ +4.71 11/14 1Q 黒転
<2334> イオレ 東Ｇ +4.59 11/14 上期 黒転
<4448> ｋｕｂｅｌｌ 東Ｇ +4.56 11/14 3Q 48.52
<6144> 西部電機 東Ｓ +4.30 11/14 上期 105.26
<4360> ＭＣＰｓ 東Ｓ +4.22 11/14 上期 黒転
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした21日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース