―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から21日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<4261> アジアＱ 　　　東Ｇ 　 +49.12 　 11/14　　　3Q　　　-11.14
<5724> アサカ理研 　　東Ｓ 　 +30.13 　 11/14　本決算　　　-53.27
<3719> ＡＩストーム 　東Ｓ 　 +28.14 　 11/14　　　3Q　　　600.00
<7685> バイセル 　　　東Ｇ 　 +26.13 　 11/14　　　3Q　　　116.25
<3961> シルバエッグ 　東Ｇ 　 +25.62 　 11/14　　　3Q　　　　赤転

<2173> 博展 　　　　　東Ｇ 　 +23.93 　 11/14　　　3Q　　　 82.19
<4579> ラクオリア 　　東Ｇ 　 +23.81 　 11/14　　　3Q　　　　赤拡
<3913> ＧｒｅｅｎＢ 　東Ｇ 　 +22.89 　 11/14　　　3Q　　　869.23
<7409> エアロエッジ 　東Ｇ 　 +19.93 　 11/14　　　1Q　　　　黒転
<7084> スマイルＨＤ 　東Ｇ 　 +19.83 　 11/14　　上期　　　131.34

<4177> ｉ－ｐｌｕｇ 　東Ｇ 　 +18.53 　 11/14　　上期　　　　赤拡
<5255> モンラボ 　　　東Ｇ 　 +16.28 　 11/14　　　3Q　　　　黒転
<7271> 安永 　　　　　東Ｓ 　 +15.93 　 11/14　　上期　　　595.37
<206A> ＰＲＩＳＭバ 　東Ｇ 　 +15.75 　 11/14　本決算　　　　　－
<4598> デルタフライ 　東Ｇ 　 +14.57 　 11/14　　上期　　　　赤縮

<5582> グリッド 　　　東Ｇ 　 +14.26 　 11/14　　　1Q　　　202.56
<4664> ＲＳＣ 　　　　東Ｓ 　 +14.11 　 11/14　　上期　　　-67.20
<5843> インシュア 　　東Ｓ 　 +13.37 　 11/14　本決算　　　 14.45
<7803> ブシロード 　　東Ｇ 　 +13.18 　 11/14　　　1Q　　　　黒転
<4234> サンエー化研 　東Ｓ 　 +12.41 　 11/14　　上期　　　218.59

<5870> ナルネット 　　東Ｇ 　 +12.26 　 11/14　　上期　　　149.35
<3691> デジプラ 　　　東Ｇ 　 +12.07 　 11/14　本決算　　　　　－
<3989> シェアテク 　　東Ｇ 　 +11.71 　 11/14　本決算　　　　　－
<7812> クレステック 　東Ｓ 　 +11.34 　 11/14　　　1Q　　　152.25
<9610> ウィルソンＷ 　東Ｓ　　 +9.59 　 11/14　　上期　　　　赤縮

<7781> 平山 　　　　　東Ｓ　　 +9.38 　 11/14　　　1Q　　　 52.15
<6580> ライトアップ 　東Ｇ　　 +8.26 　 11/14　　上期　　　172.41
<4486> ユナイト 　　　東Ｇ　　 +8.11 　 11/14　　　3Q　　　 49.83
<2329> 東北新社 　　　東Ｓ　　 +7.89 　 11/14　　上期　　　 78.27
<5985> サンコール 　　東Ｓ　　 +7.86 　 11/14　　上期　　　　黒転

<9245> リベロ 　　　　東Ｇ　　 +7.68 　 11/14　　　3Q　　　 22.26
<6094> フリークＨＤ 　東Ｇ　　 +7.55 　 11/14　本決算　　　 77.30
<8147> トミタ 　　　　東Ｓ　　 +7.36 　 11/14　　上期　　　 25.67
<6835> アライドＨＤ 　東Ｓ　　 +7.34 　 11/14　　　3Q　　　 33.24
<6494> ＮＦＫＨＤ 　　東Ｓ　　 +7.14 　 11/14　　上期　　　　赤拡

<7058> 共栄セキュリ 　東Ｓ　　 +7.01 　 11/14　　上期　　　127.04
<7361> ＨＣＨ 　　　　東Ｇ　　 +6.63 　 11/14　本決算　　　　0.78
<9554> エイビック 　　東Ｇ　　 +6.34 　 11/14　本決算　　　 32.97
<4381> ビープラッツ 　東Ｇ　　 +6.28 　 11/14　　上期　　　　赤縮
<1716> 第一カッタ 　　東Ｓ　　 +6.09 　 11/14　　　1Q　　　 22.19

<5133> テリロジＨＤ 　東Ｓ　　 +5.74 　 11/14　　上期　　　795.45
<9827> リリカラ 　　　東Ｓ　　 +5.14 　 11/14　　　3Q　　　　黒転
<4119> 日ピグＨＤ 　　東Ｓ　　 +5.10 　 11/14　　上期　　　144.51
<1764> 工藤建設 　　　東Ｓ　　 +5.01 　 11/14　　　1Q　　　 98.18
<7063> バードマン 　　東Ｇ　　 +4.93 　 11/14　　　1Q　　　　赤縮

<7707> ＰＳＳ 　　　　東Ｇ　　 +4.71 　 11/14　　　1Q　　　　黒転
<2334> イオレ 　　　　東Ｇ　　 +4.59 　 11/14　　上期　　　　黒転
<4448> ｋｕｂｅｌｌ 　東Ｇ　　 +4.56 　 11/14　　　3Q　　　 48.52
<6144> 西部電機 　　　東Ｓ　　 +4.30 　 11/14　　上期　　　105.26
<4360> ＭＣＰｓ 　　　東Ｓ　　 +4.22 　 11/14　　上期　　　　黒転

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした21日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース