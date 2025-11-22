仕事のスケジュール管理サービス「Google Tasks」に、ついに締め切り機能が追加されました。

↑納期を守るプロたちの強い味方になりたい（画像提供／Koshiro K - stock.adobe.com）。

これまでもタスクに日時を設定することはできましたが、新機能では「いつまでに完了させる必要があるのか」という期限の日付を設定することが可能。リマインダー設定にも対応しています。ただし現時点では時間指定はできず、日付のみを設定できます。

この新機能は、Android Policeの創設者であるArtem Russakovskii氏が最初に発見しました。記事執筆時点ではまだ全ユーザーに提供されているわけではなく、Googleは段階的なロールアウトを行っているようです。Google Tasksアプリを最新バージョンにアップデートすれば、利用できる可能性があります。

Google Tasks now supports deadlines.



But for some reason you can only set the date, not time. This makes no sense, why not support the time and make it optional? Many deadlines have specific time. pic.twitter.com/4XPpoCauUl — Artem Russakovskii (@ArtemR) November 16, 2025

締め切り機能はTodoistやTickTickなど主要なTo-doアプリでは、すでに利用できる機能だったため、Google Tasksへの搭載は待望の追加と言えます。Googleアカウントがあれば無料で利用でき、GoogleカレンダーやGmailとの連携も深いことから、今回のアップデートは大きな改善と言えるでしょう。

しかしその一方、Google Tasksはまだ改良の余地があり、他のGoogleサービスとの統合は限定的です。たとえば、Googleドライブからファイルを添付できる機能も開発中ですが、一般提供は始まっていません。

その一方、最近のアップデートではKeep、Gmail、Calendar、Chat、Docs、Geminiから直接タスクを追加できるようになるなど、Google Tasksは着実に強化が進んでいます。現状ではまだ足りない部分も多いですが、今後のさらなる機能拡充に期待したいところです。

Source: Android Police

