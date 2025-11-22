納期を守るプロたちへ。Google Tasksに「締め切り」機能が追加！
仕事のスケジュール管理サービス「Google Tasks」に、ついに締め切り機能が追加されました。
これまでもタスクに日時を設定することはできましたが、新機能では「いつまでに完了させる必要があるのか」という期限の日付を設定することが可能。リマインダー設定にも対応しています。ただし現時点では時間指定はできず、日付のみを設定できます。
この新機能は、Android Policeの創設者であるArtem Russakovskii氏が最初に発見しました。記事執筆時点ではまだ全ユーザーに提供されているわけではなく、Googleは段階的なロールアウトを行っているようです。Google Tasksアプリを最新バージョンにアップデートすれば、利用できる可能性があります。
締め切り機能はTodoistやTickTickなど主要なTo-doアプリでは、すでに利用できる機能だったため、Google Tasksへの搭載は待望の追加と言えます。Googleアカウントがあれば無料で利用でき、GoogleカレンダーやGmailとの連携も深いことから、今回のアップデートは大きな改善と言えるでしょう。
しかしその一方、Google Tasksはまだ改良の余地があり、他のGoogleサービスとの統合は限定的です。たとえば、Googleドライブからファイルを添付できる機能も開発中ですが、一般提供は始まっていません。
その一方、最近のアップデートではKeep、Gmail、Calendar、Chat、Docs、Geminiから直接タスクを追加できるようになるなど、Google Tasksは着実に強化が進んでいます。現状ではまだ足りない部分も多いですが、今後のさらなる機能拡充に期待したいところです。
Source: Android Police
The post 納期を守るプロたちへ。Google Tasksに「締め切り」機能が追加！ appeared first on GetNavi web ゲットナビ.