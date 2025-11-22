８強で散ったU-17日本。ロッカールームに残したメッセージ。試合をサポートしてくれた全ての方々に感謝を【U-17W杯】
カタールで開催中のU-17ワールドカップ。廣山望監督が率いる日本は、アジア勢で唯一のベスト８進出を果たした。
現地11月21日に準々決勝でオーストリアと対戦。勝利すれば史上初の４強入りだ。だが、スコアレスで迎えた49分に失点。チャンスの数では相手を上回ったが、決定力不足を露呈。最後まで１点が遠く、０−１で敗れた。
サッカー日本代表の公式アカウントは試合後、「前半から何度も相手ゴールへ迫るもなかなか得点を奪えず。後半開始早々に失点し、最後までオーストリアの守備陣を崩せず、０−１と悔しい敗戦」と報告。「『FIFA U-17ワールドカップ カタール2025』の戦いは、ベスト８で終えることとなりました。最後まで、U-17日本代表への応援ありがとうございました」と伝える。
その次の投稿では、「試合をサポートしてくれた全ての方々に感謝を」と綴り、２枚の画像をアップロード。誰もいないロッカールーム。ホワイトボードに張り付けられた紙には感謝の言葉が記されている。
アラビア語で「Anshkraan jazilan!!」――本当にありがとう。「Thank you!!」「ありがとう!!」「Japan,日本」と続ける。
力の限りを尽くして戦い抜いた若き日本代表が、カタールの地を去る。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】誰もいないロッカールーム。廣山ジャパンが残したメッセージ
