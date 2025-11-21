【NBA試合速報】2025年11月21日（金） ミルウォーキー・バックス vs フィラデルフィア・セブンティシクサーズ
ミルウォーキー・バックス vs フィラデルフィア・セブンティシクサーズ
日付：2025年11月21日（金）
開催地：ファイサーブ・フォーラム（Milwaukee）
最終スコア：ミルウォーキー・バックス 114 - 123 フィラデルフィア・セブンティシクサーズ
NBAのミルウォーキー・バックス対フィラデルフィア・セブンティシクサーズがファイサーブ・フォーラム（Milwaukee）で行われた。
第1クォーターはフィラデルフィア・セブンティシクサーズがリードし20-33で終了する。
第2クォーターはミルウォーキー・バックスが逆転し57-55で終了する。
第3クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにミルウォーキー・バックスがリードし81-77で終了する。
第4クォーターはフィラデルフィア・セブンティシクサーズが試合を有利に運び106-106で終了する。
オーバータイム1回目はフィラデルフィア・セブンティシクサーズが試合を有利に運び114-123で終了する。
試合はフィラデルフィア・セブンティシクサーズの勝利となった。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2025-11-21 13:05:05 更新