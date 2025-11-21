ミルウォーキー・バックス vs フィラデルフィア・セブンティシクサーズ

日付：2025年11月21日（金）

開催地：ファイサーブ・フォーラム（Milwaukee）

最終スコア：ミルウォーキー・バックス 114 - 123 フィラデルフィア・セブンティシクサーズ

NBAのミルウォーキー・バックス対フィラデルフィア・セブンティシクサーズがファイサーブ・フォーラム（Milwaukee）で行われた。

第1クォーターはフィラデルフィア・セブンティシクサーズがリードし20-33で終了する。

第2クォーターはミルウォーキー・バックスが逆転し57-55で終了する。

第3クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにミルウォーキー・バックスがリードし81-77で終了する。

第4クォーターはフィラデルフィア・セブンティシクサーズが試合を有利に運び106-106で終了する。

オーバータイム1回目はフィラデルフィア・セブンティシクサーズが試合を有利に運び114-123で終了する。

試合はフィラデルフィア・セブンティシクサーズの勝利となった。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2025-11-21 13:05:05 更新