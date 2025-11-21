BTSのJIN（ジン）の撮影ビハンド・ザ・シーンが、雑誌『SPUR』の公式SNSにて公開された。

【動画】「どこでスクショしてもかっこよすぎる」と話題。JINの撮影ビハインド【写真】ソロコン映画化／ジンが白・黒の衣装で魅せる『SPUR』表紙

■どこを切り取っても美しい！BTSジンの撮影ビハインドが公開

JINは自身がグローバルブランドアンバサダーを務めるフランスのジュエリーメゾン「FRED（フレッド）」のアイテムを身につけ、『SPUR』1月号（11月21日発売）の表紙に登場。真っ白なタートルネック姿で口元に四葉のクローバーを添えた通常版と、JINの美しい顔が表紙いっぱいに写る増刊の2パターンが用意された。

動画は、木漏れ日が差し込む室内で白インナーにカジュアルなジャケットを羽織ったJINが撮影を行っている様子からスタート。白のタートルとパンツ姿で椅子に脚を組んで座るJINを横から捉えた美しいカットや、四つ葉のクローバーを持ちながらさまざまなポーズをとる様子も収められている。

また、グレーのパーカー姿のJINが口を開けて笑っている和やかな撮影風景も。パーカーをずらし、白タンクトップから肩を見せたり、黒シャツのボタンを大胆に開けたオールブラックのスタイリングでは、カメラに向かって色気のある視線を送っている。

SNSには「白タートルネックで王子様感増々」「どこでスクショしてもかっこよすぎる」「黒の貴公子も白のPrinceも最高」「どれもこれも凄まじい美の破壊力」「カッコ良さも可愛さもたっぷり詰まってて…最幸」「白タートルに溶けた」「白黒そしてグレーどれも最高だわ」など、ファンから多くの反響が寄せられている。

■BTSジン初のソロライブの映画化が決定！

そして、JIN初のソロコンサートが映画化されることが決定した。『RUNSEOKJIN_EP.TOUR THE MOVIE』は2026年1月2日より公開、“撮影OK”の特別映像も上映される予定だ。

■写真：BTSジンが白・黒の衣装で魅せる『SPUR』表紙