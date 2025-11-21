思わず値札探しちゃったよ！コレ電池不要なの？！機械仕掛けの100均キッチン便利グッズ

今回ご紹介するのはダイソーで見つけたキッチンタイマー。今ではすっかりデジタルのものが主流になりましたが、なんとレトロ可愛いアナログタイプが売られていたんです！お値段も驚きの330円（税込）。デザインも機能性も◎な商品なので、ぜひチェックしてみてくださいね♪インテリアアイテムにもなるスグレモノですよ。

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：アナログキッチンタイマー（ニワトリ）

価格：￥330（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480735399

可愛すぎて迷わず購入！この値段で買えるなんて！

ダイソーのキッチングッズ売り場で可愛すぎるアイテムを発見！なんとアナログタイプのキッチンタイマーが330円（税込）で売られていたんです。

ニワトリデザインでレトロな雰囲気がたまりません♡これが330円（税込）とは驚きのあまり、値段を二度見してしまいました。

サイズは手のひらに乗る程度。出しっぱなしにしておいても、インテリアアイテムのように飾ることができるので、お部屋の雰囲気を壊しません。

カチコチ音も可愛い♡直感的に操作できるアナログタイマー

使い方はまずはポインタを「0」に戻し、目盛を「55」まで時計回りに回します。

反時計回りにセットしたい時間に目盛を合わせれば準備完了！回っている間はカチコチと音がして、時間が来ると「じりりりりっ」と鳴って数秒で自然と止まります。

アラーム音は大きめで、キッチンでセットにして別の部屋にいてもすぐに気が付けるほどでした。

アナログなので、もちろん電池は不要。ただし、最大誤差±3分あるようです。大体の目安がわかればいいかなというシーンにはおすすめですよ！

筆者の家では料理や仕事、勉強の時間管理と大活躍。すっかり心強い相棒となってくれました。

今回はダイソーの『アナログキッチンタイマー（ニワトリ）』をご紹介しました。機械仕掛けのキッチン便利グッズ。とてもおすすめなので、ぜひチェックしてみてくださいね♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。