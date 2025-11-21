Ulanzi Japanは、ノイズリダクション機能を搭載したワイヤレスマイク「Ulanzi A200 ミニマイク」を11月20日（木）に発売した。スマートフォンでの利用を想定している。

最大音圧120dBのワイヤレスマイクシステム。ノイズリダクション機能を搭載するほか、48kHz/24bitの録音に対応する。

パッケージの構成は、送信機×2、受信機×1、充電ケース×1。送信機の重量は各6g。クリップを利用して衣類などに固定できる。

送信機単体で約6時間の使用が可能。

受信機はUSB Type-Cポートでスマートフォンへの直結が可能。給電用のUSB Type-Cポートも側面に備えている。

カラーバリエーションとして、送信機の色が2つとも黒のセットと、黒と白が1つずつのセットの2パターンを用意する。

指向性：無指向性 感度：-37±3dB サンプリングレート：48kHz/24bit 周波数範囲：20Hz～20kHz 最大音圧レベル：120dB SPL S/N比：>75dB 全高調波歪み+ノイズ（THD+N）：<0.05% 最大伝送距離：50m（障害物あり）、100m（障害物なし） バッテリー容量：70mAh（送信機）、350mAh（充電ケース） 充電時間：約1.5時間（送信機） 連続使用時間：約6時間（送信機のみ） 外形寸法：32×16×18mm（送信機）、31×24×10mm（受信機）、68×50×26mm（充電ケース） 重量：約6g（送信機）、約3.6g（受信機）、約39g（充電ケース） 価格：8,999円