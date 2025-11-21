【カフェ･ド･クリエ×ミニオン】バナナスムージーなどコラボメニュー計2品を発売、限定グッズのプレゼントキャンペーンも

C-Unitedが運営するコーヒーチェーン「カフェ･ド･クリエ」は、11月26日からブランド初となる「ミニオンコラボメニュー」計2品を、期間限定で発売する。

人気キャラクター「ミニオン」の好物のバナナを使ったオリジナルケーキとスムージーで、一部店舗を除く、「カフェ･ド･クリエ」全店で提供を予定している。販売期間は、2026年2月28日まで。

コラボメニューの販売に合わせて、所定のレシートと引き換えにオリジナルのアクリルチャームをプレゼントする企画や、SNSキャンペーンなども実施する。

また、11月26日からホリデーシーズンに向けて、スイーツ、スムージー、パスタの新メニューが期間限定商品として加わる。

ラインアップやキャンペーンの実施概要は以下の通り。販売価格はいずれも税込で表記。

〈コラボメニューのラインアップ〉

◆「バナナタルト」

コラボのために開発したオリジナルケーキ。バナナ本来の甘さを引き立てるため、バナナピューレと軽やかなホイップクリームを使用。味に奥行きをもたせるため、バナナと相性の良いココア生地を組み合わせて仕上げた。ほろ苦いココアがバナナの自然な甘さを引き立て、後味にはココアの香ばしさが広がるとしている。ケーキにはコラボ限定デザインの「ボブ」のピックを添えた。

【販売価格】単品:590円 / セット:970円〜1,030円

【販売期間】2025年11月26日(水)〜2026年2月28日(土)

「バナナタルト」

◆「フレッシュバナナスムージー 〜バナナまるごと1本〜」

バナナをまるごと1本使ったスムージー。「カフェ･ド･クリエ」が展開している、糖質オフなどの健康にフォーカスしたシリーズ「からだハピネス®メニュー」の1つと位置付けている。

スムージーはRサイズのみ、ミニオンを描いたコラボ限定のデザインカップで提供する。デザインカップのみでの提供はなく、各店舗でなくなり次第終了。

【販売価格】530円〜590円

【販売期間】2025年11月26日(水)〜2026年2月28日(土)

「フレッシュバナナスムージー 〜バナナまるごと1本〜」

〈ミニオングッズのプレゼントキャンペーン〉

◆レシートキャンペーン

コラボメニューの販売期間中、税込800円以上の会計レシート「2枚」をレジで提示した人を対象に、ランダムで1つ「オリジナル ミニオンズ/アクリルチャーム」をプレゼントするもの。レシートの合算は不可。Uber Eats、モバイルオーダーは対象外となる。

アクリルチャームは全5種類あるが、デザインは選べない。各店舗の在庫がなくなり次第終了。

【実施店舗】「カフェ･ド･クリエ」全店

【実施期間】2025年11月26日(水)〜2026年2月28日(土)

「オリジナル ミニオンズ/アクリルチャーム」

◆Xキャンペーン

2025年11月26日(水)〜12月9日(火)の期間中に、「カフェ･ド･クリエ」公式Xのアカウントをフォローし対象の投稿をリポストした人が対象のキャンペーン。抽選で、「オリジナルアクリルチャーム5種コンプリートセット」と、グッズや商品券をセットした「〈ミニオンズ〉カフェ･ド･クリエ ハッピーバッグ」を、32名にプレゼントする。

【対象期間】2025年11月26日(水)〜12月9日(火)

【賞品】「〈ミニオンズ〉カフェ･ド･クリエ ハッピーバッグ 」と「オリジナルアクリルチャーム5種コンプリートセット」

【当選者数】32名

「Xキャンペーン」賞品

キャンペーン特設サイト

なお、ボアバッグやポーチ、商品引換券などをセットにした「〈ミニオンズ〉カフェ･ド･クリエ ハッピーバッグ」は、2025年12月10日(水)から福袋として発売する。

〈ホリデーシーズン限定メニュー〉

ホリデーシーズンの限定メニューとして、スイーツ、スムージー、パスタの新メニューを11月26日から順次発売する。一部店舗を除く「カフェ･ド･クリエ」全店で提供予定で、各店舗でなくなり次第終了。

◆「ストロベリーショートケーキ」

苺をたっぷりと使ったストロベリーショートケーキ。上面に果肉感を感じられる苺を敷き詰め、スポンジにはオリジナルの苺ジャムを混ぜ込み、どこを食べても苺の味わいを感じられるようにこだわったという。苺ジャムは、自然な甘みのある苺に酸味のあるラズベリーを加えて仕上げた。「フルーティーな香りを存分に楽しむなら、紅茶と一緒に味わうのがおすすめ」とコメントしている。

【販売価格】単品:550円 / セット:930円〜990円

【販売開始日】2025年11月26日(水)

「ストロベリーショートケーキ」

◆「はちみつ香る柚子スムージー〜柚子ピール入り〜」

柚子とはちみつ、豆乳、プロテイン10gを配合した季節限定スムージー。「からだハピネス®メニュー」として展開する。柚子皮のすっきりとした味わいの中に、ほんのりとはちみつの甘さ、豆乳のまろやかさを感じられる飲みやすい一杯としている。

【販売価格】590円〜650円

【販売開始日】2025年12月10日(水)

「はちみつ香る柚子スムージー〜柚子ピール入り〜」

◆「アサリとほうれん草のクラムチャウダー仕立て」

じっくり煮込んだアサリの旨味が広がるクリーミーなスープに、玉ねぎやほうれん草など4種類の野菜を加えた具だくさんなスープパスタ。パスタには、らせん状の形状でモチモチ食感が特徴のショートパスタ「フジッリ」を使用。スープには生クリームを贅沢に使い、麺にも絡むとろみを持たせつつ酸味を加え、最後まで軽やかに飲み切れる味わいに仕上げたとしている。

【販売価格】単品:990円 / セット:1,320円〜1,380円

【販売開始日】2025年12月10日(水)

「アサリとほうれん草のクラムチャウダー仕立て」

「カフェ･ド･クリエ」店舗検索サイト