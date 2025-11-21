¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¤¤¤¤É×ÉØ¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÅú¤¨¤¿É×ÉØ¤Î³ä¹ç¤Ï¡©
¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï11·î22Æü¤Î¡Ö¤¤¤¤É×ÉØ¤ÎÆü¡×¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢Á´¹ñ¤Î20¡Á50Âå¤ÎÉ×ÉØ·×1,122Ì¾¡Ê561ÁÈ¡Ë¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ø¤É¤¦¡©É×ÉØ ¤¤¤¤¡©É×ÉØ¡ÙÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤Î·ë²Ì¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
ËÜÄ´ºº¤Ç¤Ï¡ÖÉ×ÉØ¤Î¸Æ¤ÓÌ¾¡×¤ä¡ÖÈëÌ©¡×¡¢¡Ö·ö²Þ¤ÎÃçÄ¾¤êÊýË¡¡×¡¢¡Ö»Ë¾åºÇÂç¤Î´íµ¡¡×¡¢¡ÖSNS Áê¸ß¥Õ¥©¥í¡¼Î¨¡×¡¢¡Ö°ìÈÖ¾Ð¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¤Ê¤É22¤Î¼ÁÌä¤òÄÌ¤·¤ÆÉ×ÉØ¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊËÜ²»¤È¼Â¾ð¤ò¿¼·¡¤ê¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢£¸³ä°Ê¾å¤ÎÉ×ÉØ¤¬¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¤¤¤¤É×ÉØ¤À¤È»×¤¦¡×¤È²óÅú¤·¡¢¤µ¤é¤Ë£·³ä°Ê¾å¤¬¡ÖÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¤Þ¤¿É×ÉØ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÉ×ÉØ¤Îå«¤¬³À´Ö¸«¤¨¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ï²¿ÅÀ¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ë¤ÏÊ¿¶Ñ 81.3 ÅÀ¤È¹âÆÀÅÀ¤¬¤Ä¤¯·ë²Ì¤Ë¡£ÃËÀ¤ÎÊý¤¬½÷À¤è¤ê6.9ÅÀ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ëÅÀ¿ô¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£É×ÉØ¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤²óÅú¤«¤é¸½¼ÂÅª¤Ê²óÅú¤Þ¤Ç½¸¤Þ¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÉ×ÉØ¤Î´Ø·¸À¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ëÄ´ºº·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Ä´ºº·ë²Ì¤ò´ð¤Ë¤·¤¿¼ÂºÝ¤ÎÉ×ÉØ¤¿¤Á¤¬½Ð±é¤¹¤ëÆÃÊÌÆ°²è¡Ö¤É¤¦¡©É×ÉØ ¤¤¤¤¡©É×ÉØ¡×Special Movie¤ò 11 ·î 21 Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¸ø¼°X¤ª¤è¤Ó¸ø¼° YouTube ¾å¤Ë¤Æ¸ø³«¡£É×ÉØ¤Î²óÅú¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ù¥é¥ó¥À¤Ç¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¯¤Ä¤í¤°»Ñ¤äÃçÎÉ¤¯ÈÕ¼à¤ò¤¹¤ë»Ñ¤Ê¤É¾þ¤é¤Ê¤¤Æü¾ï¤ÎÃæ¤ËÂ¸ºß¤¹¤ëÆó¿Í¤Î¹¬¤»¤òÉ½¸½¡£¤½¤·¤Æ¡¢Æ°²è¤Î·ë¤Ó¤Ë¤Ï¡Ö¤¤¤Á¤Ð¤ó¤Î°û¤ßÍ§Ã£¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Ç¤¹¡£¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÅÐ¾ì¡£¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤Î°ûÎÁ¤¬¤½¤¦¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê½Ö´Ö¤Ë¤¤¤Ä¤â´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢22¤Î¼ÁÌä¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆÆ±¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥®¥Õ¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥Î¥ó¥Ç¥Í¡×¤Ç»È¤¨¤ë¡Ö¤¤¤¤É×ÉØ¤ÎÆü¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥×¤òÀ©ºî¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥Ç¥Í¤µ¤ó¤¬É×ÉØ´Ö¤ÇÁ÷¤ê¹ç¤¦¤Î¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¸ÀÍÕ¤òÂ£¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Î²óÅú¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¹¥¿¥ó¥×¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
