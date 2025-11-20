18日に大分市で起きた大規模火災は、いまだに鎮火に至っていません。離島を除く住宅地の火は鎮圧状態になったということで、住民らが家の様子を確認に訪れていました。

◇

news every. 山崎誠アナウンサー

「大分市佐賀関です。港を見てみますと、きれいな海、漁港が広がっています。ただ火災が起きた住宅地を見てみますと、焼け落ちた家々というのが見えてきます」

大分市の港町「佐賀関」。18日夕方、大規模火災に見舞われました。

町は瞬く間に火の海になり、大分県によりますと、これまでにおよそ170棟が燃え、1人の死亡が確認されています。

■「“あの”状況を見たら…」実家を見に来た人は

警察

「映像で見てどうですか」

実家を見に来た佐藤時江さん

「いつもあの辺が、寺は出るけど周りが出ない」

「家がどうなっているか見に来ました。寺が焼けたじゃないですか。その下に実家があるので」

母が施設に入ってからは、誰も住んでいない実家。

実家を見に来た佐藤時江さん

「墓のこっち側に道がある。私たちが帰ると母が立ってた」

「手すりがあるあの辺、帰るのをずっと待ってて」

「（実家の無事を願う？）できれば。でも諦めが強い。“あの”状況を見たら」

――“あの”というと？

「寺のすぐ下に前は屋根が見えていたけど、屋根が見えていないから」

「ほとんど焼けているんじゃないか」

警察とともに、確認へ向かいます。

news every. 山崎誠アナウンサー

「写真をいただきました。家の玄関以外のところが焼けてしまっていたということです」

佐藤さんが送ってくれた写真です。

左に写るのが玄関。その右にあったはずの木造部分は、なくなりました。

■「私だけが喜んで良いのか」我が家の無事を確認した住民は

変わってしまった町。

地元住民

「屋根が一個も見えない。すごい」

我が家の無事を確認した住民は…。

地元住民

「ホッとした。でも被災した人が多い中で私だけが喜んで良いのか。そういう気持ちが強くなって、本当申し訳ない。何もなかったことが本当に良いことだったんだろうか」

消防によりますと、飛び火したとみられる離島を除く住宅地の火は、「鎮圧状態」だということです。

news every. 山崎誠アナウンサー

「午後4時です。火元とみられる住宅の付近を見てみますと、警察や消防による実況見分が行われています」

消火活動が続く中、3日目の夜を迎えます。