「住宅部分は鎮圧状態」家の様子を確認に…募る不安“諦めが強い”住民も 大分・大規模火災
18日に大分市で起きた大規模火災は、いまだに鎮火に至っていません。離島を除く住宅地の火は鎮圧状態になったということで、住民らが家の様子を確認に訪れていました。
◇
news every. 山崎誠アナウンサー
「大分市佐賀関です。港を見てみますと、きれいな海、漁港が広がっています。ただ火災が起きた住宅地を見てみますと、焼け落ちた家々というのが見えてきます」
大分市の港町「佐賀関」。18日夕方、大規模火災に見舞われました。
町は瞬く間に火の海になり、大分県によりますと、これまでにおよそ170棟が燃え、1人の死亡が確認されています。
■「“あの”状況を見たら…」実家を見に来た人は
警察
「映像で見てどうですか」
実家を見に来た佐藤時江さん
「いつもあの辺が、寺は出るけど周りが出ない」
「家がどうなっているか見に来ました。寺が焼けたじゃないですか。その下に実家があるので」
母が施設に入ってからは、誰も住んでいない実家。
実家を見に来た佐藤時江さん
「墓のこっち側に道がある。私たちが帰ると母が立ってた」
「手すりがあるあの辺、帰るのをずっと待ってて」
「（実家の無事を願う？）できれば。でも諦めが強い。“あの”状況を見たら」
――“あの”というと？
「寺のすぐ下に前は屋根が見えていたけど、屋根が見えていないから」
「ほとんど焼けているんじゃないか」
警察とともに、確認へ向かいます。
news every. 山崎誠アナウンサー
「写真をいただきました。家の玄関以外のところが焼けてしまっていたということです」
佐藤さんが送ってくれた写真です。
左に写るのが玄関。その右にあったはずの木造部分は、なくなりました。
■「私だけが喜んで良いのか」我が家の無事を確認した住民は
変わってしまった町。
地元住民
「屋根が一個も見えない。すごい」
我が家の無事を確認した住民は…。
地元住民
「ホッとした。でも被災した人が多い中で私だけが喜んで良いのか。そういう気持ちが強くなって、本当申し訳ない。何もなかったことが本当に良いことだったんだろうか」
消防によりますと、飛び火したとみられる離島を除く住宅地の火は、「鎮圧状態」だということです。
news every. 山崎誠アナウンサー
「午後4時です。火元とみられる住宅の付近を見てみますと、警察や消防による実況見分が行われています」