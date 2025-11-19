大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のジェイテクトSTINGS愛知は、12月6日（土）と7日（日）に開催されるホームゲームのゲームパートナーを発表した。

アスティとくしまで開催されるこの試合はSVリーグ男子の第7節に該当し、チームはウルフドッグス名古屋と対戦する。6日（土）のGAME1では徳島に本社を置くワークスタッフ株式会の協賛で、当日は特別イベントとして、会場内のワークスタッフブースにて先着300名にノベルティが配布されるほか、同社の専務取締役、笹川隆治氏によるファーストサーブセレモニーを実施するとのこと。

そして7日（日）のGAME2については同じく徳島に本社を置くバンドウリメーク株式会社協賛による『バンドウリメークマッチデー』として開催され、会場の入場ゲートにて先着2,000名にノベルティが配布されることも決まっている。

今回の第7節でゲームパートナーを務めるワークスタッフ株式会社 専務取締役・笹川隆治氏と、バンドウリメーク株式会社 代表取締役社長・板東真由美氏はそれぞれ以下の通りコメントを発表している。

■ワークスタッフ株式会社 専務取締役・笹川隆治氏

「徳島で開催されるジェイテクトSTINGS愛知の試合でマッチデーを開催することができ、大変光栄に思います。STINGSファミリーの皆さんと一緒に、熱い会場を作り上げ、選手たちを熱く応援したいと思います！ GO！STINGS！！」

■バンドウリメーク株式会社 代表取締役社長・板東真由美氏

「徳島で開催されるジェイテクトSTINGS愛知の試合でマッチデーを開催することができ、大変光栄に思います。

BEE ONE,JUST BUZZING STINGSファミリーの皆さんと一緒に熱い声援を送り、STINGSの選手たちを後押ししたいと思います！」