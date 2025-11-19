ビックカメラ.comにて「Switch2」先着販売を実施！ 「ポケモンZA」のセットも
【ビックカメラ.com：「Nintendo Switch 2」先着販売】 11月19日13時25分頃～ 実施
□ビックカメラ.com「Nintendo Switch 2（日本語・国内専用） マリオカート ワールド セット + Pokemon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition + High Grade Glass Screen Protector for Switch2 セット」のページ
ビックカメラは、通販サイト「ビックカメラ.com」にて、Nintendo Switch 2の先着販売を実施している。
先着販売が行なわれたのは「Nintendo Switch 2（日本語・国内専用）」とパッケージ版ソフトのセット商品。「Pokemon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition」や「桃太郎電鉄2 ～あなたの町も きっとある～ Nintendo Switch 2 Edition」、周辺機器などをまとめて購入できる。
□ビックカメラ.com「Nintendo Switch 2（日本語・国内専用） マリオカート ワールド セット + Pokemon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition + High Grade Glass Screen Protector for Switch2 セット」のページ
□ビックカメラ.com「Nintendo Switch 2（日本語・国内専用） + 桃太郎電鉄2 ～あなたの町も きっとある～ Nintendo Switch 2 Edition + High Grade Glass Screen Protector for Switch2 + Nintendo Switch 2 カメラ セット」のページ
