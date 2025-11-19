貸し会議室サービスを展開する株式会社あどばる（東京都新宿区）は、JR新橋駅銀座口から徒歩1分の好立地に、新たな貸し会議室「TIME SHARING 新橋駅前」を2025年12月より順次オープンします。

同ビル内にはイベントスペース「グレイドパーク新橋駅前」も同時期に開業。

会議から懇親会まで、ビル内移動だけで完結できる利便性の高さが魅力です。

新橋駅銀座口徒歩1分の好立地！ 貸し会議室「TIME SHARING 新橋駅前」

所在地：東京都港区新橋2-18-2 新橋東口ビル

営業時間：06:00〜24:00

アクセス：JR各線「新橋駅」銀座口より徒歩1分

多くの企業が集まるビジネスの拠点、新橋エリアに100名規模の収容が可能な大型の貸し会議室が誕生します。

最大の特徴は、駅から徒歩1分という圧倒的なアクセスの良さと、同ビル内で複数フロアを展開することによる「使い勝手の良さ」。会議やセミナーはもちろん、その後の懇親会やパーティーまで、移動の手間なくスムーズに開催できる環境が整っています。

広々とした空間と充実の設備

【TIME SHARING 新橋駅前 4F】

オープン日：2025年12月2日（火）

収容人数：スクール形式108名／立食150名

【TIME SHARING 新橋駅前 5F】

オープン日：2025年12月5日（金）

収容人数：スクール形式108名／立食150名

4階と5階にオープンする「TIME SHARING」は、どちらも183m2の広さを誇り、スクール形式で100名以上を収容可能です。

会場には100インチの大型モニターやマイク、音響設備を完備。さらにバーカウンターやWi-Fiも備えており、ビジネスミーティングからカジュアルな交流会まで、幅広い用途に対応します。

同ビルにイベントスペース「グレイドパーク」も

さらに、同じビルの7階と8階には、よりイベント利用に特化した「グレイドパーク新橋駅前」もオープンします。

7階（12月4日オープン）：ムービングライトを備え、パーティーや華やかな演出に最適。

8階（12月10日オープン）：大型LEDビジョンを設置し、映像を使ったプレゼンテーションやイベントに対応。

例えば「4階で真面目な会議を行った後、7階に移動してそのまま懇親会」といった使い方が可能になり、主催者にとっても参加者にとっても負担の少ないイベント運営が実現します。

お得な特典付き内覧会を開催

開催日時：2025年12月11日（木） 11:00〜18:00

オープンを記念して、全フロアを見学できる無料内覧会が開催されます。

当日はスタッフによる館内案内ツアー（所要時間30〜45分）が実施され、設備や利用方法について直接相談が可能。さらに、来場してアンケートに回答すると「会場利用料20％OFFクーポン」などがプレゼントされる特典も用意されています。

新橋駅前の新たなビジネス・交流拠点として期待される大型スペース。

貸し会議室「TIME SHARING 新橋駅前」の紹介でした！

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 新橋駅銀座口徒歩1分の好立地！ 貸し会議室「TIME SHARING 新橋駅前」 appeared first on Dtimes.