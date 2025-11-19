【米国株式市場】ニューヨーク市場

NYダウ： 46,091.74 ▼498.50 （11/18）

NASDAQ： 22,432.85 ▼275.23 （11/18）

1.概況

米国市場は主要3指数が揃って下落しました。本日19日のエヌビディア［NVDA］の決算発表を前に、ハイテク株などに持ち高調整の売りが出たことが市場の重荷となりました。



ダウ平均は207ドル安の46,382ドルで取引を開始しました。前半は軟調な推移となり、一時は670ドル超下げるも、中ごろにかけて持ち直し、下げ幅を縮小する展開となりました。しかし、上値を追う材料にも欠けたことから、最終的には498ドル安の46,091ドルと4日続落して取引を終えました。





2.経済指標等

ハイテク株比率の高いナスダック総合株価指数は275ポイント安の22,432ポイントで続落しました。S＆P500株価指数は55ポイント安の6,617ポイントで4日続落しました。

主要な経済指標の発表はありませんでした。

3.業種別動向

S＆P500の業種別株価指数では、全11業種のうち6業種が上昇しました。エネルギーが0.6％高でセクターの上昇率トップとなりました。そのほか、ヘルスケアや不動産などが1％未満の上昇となりました。一方で5業種が下落し、中でも一般消費財・サービスが2.5％安と大きく下げました。情報技術は1.7％安となり、資本財・サービスなど3業種が1％未満の下落となりました。

4.個別銘柄動向

ダウ平均構成銘柄は30銘柄中11銘柄が上昇しました。メルク［MRK］が3.8％高で構成銘柄中の上昇率トップとなりました。ベライゾン・コミュニケーションズ［VZ］が1.2％高となり、トラベラーズ・カンパニーズ［TRV］など9銘柄が1％未満の上昇となりました。一方で19銘柄が下落し、利益見通しを下方修正したホームデポ［HD］が6.0％安となりました。またアマゾン・ドットコム［AMZN］が4.4％安、エヌビディア［NVDA］が2.8％安、マイクロソフト［MSFT］が2.7％安とハイテク株の売りが目立ちました。



ダウ平均構成銘柄以外では、ソフトウェアのクラウドフレア［NET］は、ChatGPTなどのサイトに影響を及ぼす広範なサービス停止があったと報告し、これが売り材料となり2.8％安となりました。電池メーカーのエナジャイザー・ホールディングス［ENR］は第4四半期の調整後利益が市場予想を下回ったことで18.5%安と大幅安となりました。

5.為替・金利等

長期金利は、前日比0.03%低い4.11％となりました。19日朝のドル円は155円台半ばで推移しています。

VIEW POINT: 今日の視点

米国市場はエヌビディア［NVDA］の決算発表を控え動きづらい展開となり、主要3指数が揃って下落しました。本日の日本市場も同様に、同決算の確認を前に積極的な買いは限定的と考えられます。一方で昨日大きく下げたことから、自律反発の買いが入る可能性も高く、寄付きは小動きでの推移が予想されます。

（マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 山口 慧太）

