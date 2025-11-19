【一発アウト】どんなに親しくてもこれだけはダメ！ 精神科医が教える人間関係の地雷になる「NGな愚痴」

愚痴は一種の「依存」です

さて、本日のテーマは「愚痴」です。私は、愚痴は一種の「依存」だと考えています。愚痴を言うと気持ちが良く、つい言ってしまうため、だんだんと癖になってしまうからです。

しかし、愚痴を言っていると、聞いている側からは本音では嫌がられていることが多いもの。特にコミュニケーション能力が高い人は、「うんうん、それは大変だね」と親身に聞いてくれるように見えます。

ですが、聞かされている側にとって、愚痴の多くは自分とは関係のない、知らない人の、知らない場所での出来事です。ただ文句を聞かされているだけの状態なのです。

せっかく話してくれているのに無下にはできないという優しさから、「大変だね」と同情的な態度を見せてはくれますが、内心では「この話はいつ終わるのだろう」「またこの話か」と思われている可能性が高いでしょう。

愚痴を言う相手を賢く選ぶ

愚痴は一切言わないほうが良いのか。そうは言っても、生きていれば様々な人や環境に対する不満は出てくるものです。誰にも言わずにいられれば、それが一番良いかもしれませんが、つい言ってしまうのが人間だと思います。

そこで私が提案したいのが、「愚痴を言う相手を決める」という方法です。この人になら愚痴を言ってもいい、という相手を1人か2人に絞り、その人以外には決して言わない。この戦略をとることで、人間関係はかなりスムーズになるはずです。

愚痴を言ってもいい相手の条件

では、愚痴は誰に言えばいいのでしょうか。その条件とは、「正直に指摘し合える関係」であることです。もしあなたが愚痴を言い過ぎていれば、「最近、愚痴が多いよ」と率直に言ってくれるような人です。

逆に、嫌だと思っていても、それを言えずにただ聞いてしまうような優しい人には、決して愚痴を言ってはいけません。そうした関係は、いずれ相手が離れていく原因になります。

「ちょっと愚痴を言いたいんだけど、いいかな？」などと前置きをしなくても、気兼ねなく話せる相手。そして、相手が疲れていれば「今日はやめてくれ」と正直に言えるような、お互いに本音を言い合える関係の人が理想です。

ただし、相手が疲れている時に話すのは避けるといった配慮は必要です。

