掃除機の吸引力、妥協してない？ アイリス「SUUZE」のAUTOモードが優秀
この記事は2025年6月20日に公開された記事を編集して再掲載しています。
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
今回ご紹介するのはアイリスオーヤマの掃除機「SUUZE」です。商品名の通り、めちゃくちゃ「吸うぜ」がコンセプトになっているので、今使っている掃除機の吸い込みが悪い方にはオススメですよ。
掻き出す力がよりパワフルに
「SUUZE」は、本体とヘッドにDCBLモーターを搭載し、ゴミを掻き出す力がパワーアップ。
またツインドライブシステムで2つのモーターが力を発揮しているので、従来品と比べると約2.5倍も強力になり、毎分80,000回転の吸引力。カーペットの髪の毛や細かいゴミも逃さずにねこそぎキャッチして、お部屋を快適で過ごしやすい空間にしてくれます。
まさに「SUUZE（スウゼ）」の名にふさわしい商品というわけですね。
ゴミの量を認識して吸引量を自動で調整
HIGH・LOW・LONGモードを切り替えて使うことが可能ですが、「SUUZE」の推しポイントはAUTOモード。ほこり感知センサーでゴミの量を認識して、吸引量を自動で調整してくれるんです。
さらに、ゴミが多い時は赤、ゴミが少ない時は青のランプが点灯してゴミの量が一目で分かるようになっています。
スタンドに置くだけで充電開始
コードレス掃除機なので充電も楽ちん。スタンドに置くだけで充電を開始してくれますし、アタッチメントの収納スペースまで用意してありますよ。
毛が絡みにくくお手入れもしやすい
大径ブラシのヘッドは、髪の毛やペットの毛が絡みにくい構造になっています。それに加えて、サイクロン円筒部にも髪の毛が巻きつきにくい構造になっているので、ストレスフリーでお手入れも簡単です。
ヘッドは、レバーを引いて横から引き抜くだけで着脱が可能、たまったゴミも絡まずするっと落ちるので、手を汚さずにゴミを捨てられます。ダストカップ・回転ブラシ・金属フィルターは丸ごと水洗いできるので、いつまでも清潔に使用できますよ。
吸引力に加えて、お手入れも簡単にできるアイリスオーヤマの新商品「SUUZE」。一度使ってみたら、これまでの掃除機との違いをすぐに実感するはずですよ。
商品のデザインや仕様、価格、パッケージなどは執筆当時のものです。変更されている場合がございます。