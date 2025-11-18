フィラデルフィア・セブンティシクサーズ vs ロサンゼルス・クリッパーズ

日付：2025年11月18日（火）

開催地：エクスフィニティ・モバイル・アリーナ（Philadelphia）

最終スコア：フィラデルフィア・セブンティシクサーズ 110 - 108 ロサンゼルス・クリッパーズ

NBAのフィラデルフィア・セブンティシクサーズ対ロサンゼルス・クリッパーズがエクスフィニティ・モバイル・アリーナ（Philadelphia）で行われた。

第1クォーターはロサンゼルス・クリッパーズがリードし25-33で終了する。

第2クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにロサンゼルス・クリッパーズがリードし46-56で終了する。

第3クォーターは両チーム譲らず73-83で終了する。

第4クォーターはフィラデルフィア・セブンティシクサーズが逆転し110-108で終了する。

試合はフィラデルフィア・セブンティシクサーズの勝利となった。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2025-11-18 11:55:06 更新