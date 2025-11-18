【NBA試合速報】2025年11月18日（火） フィラデルフィア・セブンティシクサーズ vs ロサンゼルス・クリッパーズ
フィラデルフィア・セブンティシクサーズ vs ロサンゼルス・クリッパーズ
日付：2025年11月18日（火）
開催地：エクスフィニティ・モバイル・アリーナ（Philadelphia）
最終スコア：フィラデルフィア・セブンティシクサーズ 110 - 108 ロサンゼルス・クリッパーズ
NBAのフィラデルフィア・セブンティシクサーズ対ロサンゼルス・クリッパーズがエクスフィニティ・モバイル・アリーナ（Philadelphia）で行われた。
第1クォーターはロサンゼルス・クリッパーズがリードし25-33で終了する。
第2クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにロサンゼルス・クリッパーズがリードし46-56で終了する。
第3クォーターは両チーム譲らず73-83で終了する。
第4クォーターはフィラデルフィア・セブンティシクサーズが逆転し110-108で終了する。
試合はフィラデルフィア・セブンティシクサーズの勝利となった。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
