「こんなデカいの見たことない」400キロ級“巨大グマ”に老練ハンター驚き…わな見破る高い学習能力の「スマートベア」も増加

北海道・苫前町で11日、体重約400kgの巨大グマが出没し、監視カメラには箱わなを倒す様子が映っていた。

岩手県では柿の木に居座る親子グマ、長野県ではリンゴを2トンを食い荒らす被害も発生。専門家は「学習能力の高いスマートベアの増加で捕獲が難しくなっている」と話している。

巨大グマが出没し果樹園や住宅地でも被害相次ぐ

11日、雪が降る北海道・苫前町に現れたのは、体重400kg級とみられる巨大グマだ。脂肪をたっぷり蓄えた体をゆさゆさと揺らし、歩いている。

ベテランハンターも、これまで見たことないという巨大クマに驚きを隠せない。

狩猟歴49年 苫前町猟友会・林豊行さん（76）：

いろんなクマを見ているが、この400kg級のクマを見たときは「えっ」と思って。一番びっくりした。

さらに12日、監視カメラが捉えたのは、約300kgの箱わなを簡単にひっくり返すクマの異様な行動だ。

岩手では柿の木に居座るクマ2頭

2025年度のクマ被害が過去最悪となる中、17日も各地でクマの出没が相次いだ。

17日午前10時過ぎ、岩手・岩泉町では住宅の近くにある柿の木に親子とみられるクマ2頭が現れた。

約12時間経った時点でもクマは柿の木に居座っている。柿を食べるのに飽きたのか、木の上で寝てしまった。

長野では1頭でリンゴ2トン食い荒らす

一方、長野・上田市の果樹園に14日に出没したのは丸々と太ったクマだ。

おなかの肉を揺して向かった先にあったのは、リンゴの木だ。巨体を器用に使って木に登ると、リンゴの実を食べ続けた。

この坂下果樹園では1週間の間に2トンものリンゴをクマに食べられ、被害額は約200万円に及ぶという。

坂下果樹園・坂下浩さん：

初めは何頭も来ているのかなと思ったが、丸々とした大きいのが1頭で食べていてビックリ。

老練ハンターも驚く学習能力の高い巨大クマ

止まらないクマ被害に、番組はクマの町として知られ、連日クマの出没が相次いる北海道・苫前町へ向かった。

クマへの警戒が続く町で、連日出動を続けているのがハンター歴49年の林豊行さんだ。

今回、特別にパトロールに密着取材することができた。

苫前町猟友会 林豊行さん（76）：

今年は異常、（クマが）出ている数が。こんなデカいのは見たことがないというクマが出たのは驚き。

異常な数のクマの出没が続く中、最近ベテランハンター林さんも驚く巨大クマが町に出没した。11日午後6時過ぎ、監視カメラが捉えたのは体重約400kg、体長は約2mとみられる巨大グマだ。

丸々と太った体からは蒸気が上がっている。

こうした巨大グマの出没もあり、緊張した面持ちでパトロールをする林さんが何かを発見した。

苫前町猟友会 林豊行さん（76）：

これが新しいクマの足跡。（足の大きさが）約14cmはあるかな。約200kgはあってもおかしくないし、300kgあってもおかしくない。

大きなクマの足跡を発見した。隣にあるトウモロコシの畑から足跡は続いていた。

取材班：

クマが食べたと見られるトウモロコシが落ちています。

足跡のすぐそばには、林さんが仕掛けた箱わながあった。

この場所に設置された監視カメラには6日、箱わなに近づく1頭のクマを捉えていた。林さんは、あの400kg級の巨大グマと同じ個体とみている。

苫前町猟友会 林豊行さん（76）：

これも大きいから同じクマだと思う。（エサを）狙うが用心深いからわなの前に来ない。

林さんは巨大グマの捕獲にむけ、エサとなる鹿の肉を新鮮なものに取り替えていた。

続いて向かったのは、雪の日に巨大グマが現れた場所だ。しかし、おりの中にいたのは巨大グマではなくキツネだった。

この日、箱わなの中にはクマはいなかったが、林さんら地元の猟友会は10月だけで3頭のクマを捕獲・駆除した。

苫前町猟友会 林豊行さん（76）：

クマがいたらいつでも撃てるようにはしているが、クマを見て銃を取り出して構えると、その時にはクマはいなくなる。一番肝心なのは撃った時に一発で倒さなくてはならない。

苫前町は1915年、開拓期の集落がヒグマに襲われ、史上最悪とも言われる死者7人を出した「三毛別羆事件」が発生したクマとの因縁が深い町だ。

学習能力高い“スマートベア”も増加

12日、監視カメラが捉えた巨大グマの動きに、ハンターの林さんはある異変を感じていた。

クマが箱わなをひっくり返す。すると今度は、反対側から箱わなを揺らすように押し倒した。さらに、ずるずると引きずる姿も映っている。

苫前町猟友会 林豊行さん（76）：

箱わなを倒して（エサを）食おうしてるから相当用心深い。（箱わなが）動いたのを学習して本格的にガタガタやりはじめた。

巨大グマは箱わなをゆさぶり、中からエサを出そうとしてるという。さらに、扉が閉まる入り口には近づこうとしない。

こうした高い学習能力を備えた「スマートベア」と呼ばれるクマが市街地に出没しているという。

岩手大学農学部・山内貴義准教授：

スマートベアみたいな感じで呼ばれたりするが、いろんな学習経験をしてどんどん（対策を）上回るような行動をしてしまうクマも増えている。

2023年8月、トウモロコシ畑にいるクマをドローンで撮影した映像では、クマのすぐ目の前には電気柵があるのがわかる。電気を嫌がっているのか5分ほど葛藤を続けるが、その後クマは軽々と柵を突破していった。

専門家はこのスマートベアの増加によりクマ対策はより一掃、難しいものになると指摘する。

岩手大学農学部・山内貴義准教授：

ヒグマもツキノワグマも非常に学習能力が高くて、エサに対する執着は非常に強いので、捕獲がどんどん難しくなってしまう。

（「イット！」11月17日放送より）