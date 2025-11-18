子猫が甘えてきたので、遊び相手になってあげていた大型犬。同居犬が遊びに加わろうとしても、大型犬は子猫を独り占めしたがって…？子猫を愛しすぎている大型犬の尊い姿が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で3万7000回再生を突破しています。

【動画：子猫のことが大好きなハスキー犬→同居犬も混ざろうと近づいてきて…まさかの『独り占めする光景』】

仲良く遊ぶ大型犬と子猫

Instagramアカウント「riritan_neru」には、シベリアンハスキーの姉妹「りりたん」＆「ここちゃん」と、保護猫の「くぅちゃん」の日常が投稿されています。この日、りりたんがソファでくつろいでいると、くぅちゃんがそばでゴロンと寝転んで「ねえねえ、構って～」と甘え始めたそう。

そしてりりたんがくぅちゃんの首のあたりをハムハムと甘噛みしてあげると、くぅちゃんもりりたんのお顔をカプっと甘噛み！ 2匹は甘噛みし合ったりじゃれ合ったりして、仲良く遊んでいたとか。まるで本当の姉妹か親子のような姿が尊くて、思わず頬が緩みます。

同居犬の入る隙なし…！？

りりたんとくぅちゃんの仲睦まじい姿を見て羨ましくなったのか、途中でここちゃんが「私もまぜて～」とそばにやってきたそう。

しかしりりたんは「この子は私と遊んでるの！」とばかりにピタッとくっついて、くぅちゃんを独り占めする気満々だったとか。2匹の間に自分が入る隙などないことを察して、ここちゃんは退散…。

大型犬が子猫を独り占め

くぅちゃんを独り占めできて、りりたんは大満足。りりたんがくぅちゃんを誰にも渡すまいと背中にお手々を乗せていると、くぅちゃんはりりたんにスリスリとお顔を擦りつけて再び甘え始めたそう。

甘えん坊全開のくぅちゃんを見て、りりたんはますますメロメロに。くぅちゃんを抱えるようにしてピタッとくっつき、その後も全く離そうとしなかったそうです。2匹の相思相愛な姿には、飼い主さんも「可愛い…！」と悶絶してしまったのでした。

りりたんとここちゃんもとても仲良しなのですが、どちらもくぅちゃんのことが大好きなため取り合いになり、喧嘩が始まってしまうこともあるそう。それほど溺愛されているなんて、くぅちゃんは幸せ者ですね！そんな3匹の微笑ましい日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「riritan_neru」をチェックしてください。

写真・動画提供：Instagramアカウント「riritan_neru」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。