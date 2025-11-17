貴島明日香さんが公式アンバサダーに！LINKA 家庭用脱毛器「フレアタッチ プロ」
LINKAの家庭用脱毛器「フレアタッチ プロ」の公式アンバサダーに貴島明日香さんが就任！
新CM「美しさをレベルアップする、貴島明日香の選択」とメイキングを2025年11月13日(木)よりWEBにて順次公開します。
LINKA 家庭用脱毛器「フレアタッチ プロ」
BAILAレギュラーモデルとして活躍し、YouTubeチャンネルでもマルチに発信を行う貴島明日香さんが、痛みレス家庭用脱毛器 LINKA フレアタッチ プロのアンバサダーに就任しました。
新CM「美しさをレベルアップする、貴島明日香の選択」では、貴島さんの美しさ、親しみやすさなどの魅力に加え、透き通るような透明感を通じて、LINKAが届ける「使いやすい、続けやすい」を表現。
サロン級のムダ毛ケア体験を、痛みレスで続けやすく、自分史上最高のツルスベ肌へ。
LINKA フレアタッチ プロは、痛みレス、サロン品質、安全設計の家庭用脱毛器で、輝く女性の明日を提案します。
CM概要
タイトル：「美しさをレベルアップする、貴島明日香の選択」43秒
出演：貴島 明日香（きじま あすか）
公開日：2025年11月13日(木)
公開先：公式Youtube、LINKA公式オンラインショップにて順次公開
貴島明日香さん起用・撮影中エピソード
貴島明日香さんの天気予報士ランキング1位獲得やモデル、youtubeチャンネル、女優など幅広く活躍する信頼と実績、ならびに自身の透明感や人柄、仕事に対する姿勢が、LINKA フレアタッチ プロの「パワーがあるのに痛みがない技術力」「使いやすい続けやすい」「日常に溶け込むデザイン」といったブランドの想いを体現する存在であると考え、アンバサダーに選ばれました。
貴島さんは撮影中には素敵なコメントを残しています。
「撮影はとても穏やかな雰囲気の中で進み、スタッフの皆さんが温かく声をかけてくださるなど、和やかな現場でした。
リラックスして臨むことができ、自然な表情で撮影に参加できたと思います。
この脱毛器の魅力が多くの方に伝われば嬉しいです。」
撮影中は貴島明日香さんの人柄やかわいさでスタジオが癒しの空気に包まれていましたが、CMではその美しく透明感のあるギャップに注目です。
LINKAフレアタッチ プロ
販売価格：55,000円(税込)
日本国内取扱先：LINKA公式オンラインショップ、楽天市場、Amazon、ヤフーショッピング、家電量販店
*店舗により発売日が変更になる場合がございます。
肌の冷却を行いながら光を照射する、痛みレスな光美容器。
サファイアクリスタルによる冷却に加え、光を数回に分けて速く照射する技術により、痛みを最小限に抑えながら効果的にムダ毛に働きかけることができます。
肌の色を検知し自動で最適な強さに調節する「スキンカラーチェック機能」を搭載し、レベル調節に迷うことなく直感的に使えます。
