サカナクションの山口一郎が、2026年3月に両国国技館でソロイベント『山口一郎の遭遇』を開催する。

（関連：サカナクション 山口一郎、話題の配信活動で見せる人間性 うつ病と共に生きる“新しい自分”）

山口はバンド活動と並行して、うつ病のリハビリとして始めたYouTubeチャンネルでのトークや歌唱配信など、“個”としてのドキュメンタリーを継続的に発信してきた。本公演は、YouTubeでの活動3周年を迎えることへの感謝を込めて企画されたリアルイベントとなる。

本公演は2部構成を予定しており、1部では山口によるサカナクション楽曲のリアレンジなどのライブ、2部ではソロ公演ならではのレクリエーション的な内容も盛り込んだ企画を行い、YouTubeチャンネルの空気感をそのまま持ち込む構成になる。

また、センターステージでの実施が予定されており、演出はサカナクションのライブ演出や映像作品を手がけてきた映像ディレクター 田中裕介が担当。イベント2日目となる3月5日には、昼夜2公演の開催も決定している。

なお、イベント詳細やチケット情報などは後日発表となる。

（文＝リアルサウンド編集部）