U-17W杯16強決定! 日本は北朝鮮と対戦…“寮友”メキシコはポルトガル、王者ドイツ撃破のブルキナファソはウガンダと対戦
カタールのドーハで行われているU-17ワールドカップのベスト16が決定した。南アフリカを破ったU-17日本代表は18日のラウンド16となる決勝トーナメント2回戦で北朝鮮と対戦する。
日本は後半3分にFW浅田大翔(横浜FM)、14分にはFW吉田湊海(鹿島ユース)がゴールを決める。さらに27分にはセットプレーからDF藤井翔大(横浜FMユース)がダメ押しの3点目を挙げた。
ほかの対戦カードでは、日本と同じホテルで親睦を深めているメキシコがポルトガルと対戦。前回王者ドイツを打ち破ったブルキナファソはウガンダと対戦する。また、パラグアイをPK戦の末に下したブラジルは、コロンビアを2-0で破ったフランスと相まみえる。
日本対北朝鮮の試合は、日本時間19日午前0時15分から行われる。
【決勝トーナメント2回戦】
11月18日(火)
イタリア 21:30 ウズベキスタン[ドーハ]
ウガンダ 21:30 ブルキナファソ [ドーハ]
メキシコ 22:00 ポルトガル [ドーハ]
ブラジル 22:30 フランス [ドーハ]
スイス 23:45 アイルランド [ドーハ]
日本 24:15 北朝鮮 [ドーハ]
モロッコ 24:45 マリ [ドーハ]
オーストリア 24:45 イングランド [ドーハ]
