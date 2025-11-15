¡Øwith MUSIC¡Ù»³²¼ÃÒµ×¤¬½é½Ð±é¤Ç¡ÖÊú¤¤¤Æ¥»¥Ë¥ç¥êー¥¿¡×ÈäÏª¡¡INI¡¢CORTIS¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤â
¡¡11·î22Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Øwith MUSIC¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¡¢½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È²Î¾§³Ú¶Ê¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§timelesz¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤òÆ°¤«¤¹¡ÈÄ©Àï¤¹¤ë»Ñ¡É¡¡»³²¼ÃÒµ×¡¦ÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¥Õ¥¡¥ó¤¬´ó¤»¤ë¸ü¤¤¿®Íê¡Ë
¡¡º£²ó¤Ï¡¢»³²¼ÃÒµ×¡¢INI¡¢CORTIS¤¬½Ð±é¡£ÍèÇ¯¡¢·ÝÇ½À¸³è30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë»³²¼¤Ï¡¢ËÜÈÖÁÈ½é½Ð±é¤Ë¡£MC¤ÎÍÆ¯Í³Èþ»Ò¡¢¾¾²¼Þ«Ê¿¤È¶¦¤Ë¡¢30Ç¯¤ÎÎò»Ë¤òµ®½Å±ÇÁü¤È¶¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¥Ç¥Ó¥åーÅö»þ¤Î²û¤«¤·¤¤»¨»ïµ»ö¤äÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ËÌ²¤ëµ®½Å±ÇÁü¤Þ¤Ç¡¢½é¡¹¤·¤¤»³²¼¤Î±ÇÁü¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë»³²¼¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç2¶Ê¤Î¥é¥¤¥Ö¤òÈäÏª¡£ºÇ¿·¶Ê¡ÖThe Artist¡×¤òÃÏ¾åÇÈ½é²Î¾§¤¹¤ë¤Û¤«¡¢2006Ç¯¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¡ÖÊú¤¤¤Æ¥»¥Ë¥ç¥êー¥¿¡×¤òÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï19Ç¯¤Ö¤ê¤ËÈäÏª¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢²Î¾§¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆINI¤ÈCORTIS¤¬ÅÐ¾ì¡£2021Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¤·¡¢11·î3Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥åー4¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿INI¤Ï¡¢ºÇ¿·¶Ê¡ÖPresent¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡¡º£Ç¯8·î¤ËHYBE»±²¼¤ÎBIGHIT MUSIC¤«¤é¥Ç¥Ó¥åー¤·¤¿5¿ÍÁÈ¥Üー¥¤¥°¥ëー¥× CORTIS¤â¡¢º£²ó¤¬ËÜÈÖÁÈ½é½Ð±é¤Ë¡£ºÇ¿·¶Ê¡ÖGO!¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë