ドジャースの大谷翔平投手（31）が13日（日本時間14日）、ナ・リーグMVPに選ばれた。エンゼルス時代の21、23年、ドジャース移籍1年目の昨季に続く4度目の満票受賞となった。4度の選出は歴代最多バリー・ボンズの7度に次いで単独2位。両リーグでの複数回受賞は史上初となった。

1位票で満票の30票を集めた大谷は420ポイント。今季56本塁打で大谷を抑えて本塁打王に輝いたフィリーズのカイル・シュワバー指名打者（32）が2位票23票を集め、260ポイントで2位となった。メッツのフアン・ソト外野手（27）が231ポイントで3位だった。カブスの鈴木誠也外野手（31）は8位票が1票入り、3ポイントだった。

ナ・リーグMVPの得票結果は以下のとおり。

(１)大谷翔平（ドジャース）420点（1位＝30）

(２)シュワバー（フィリーズ）260点（2位＝23、3位＝5、4位＝1、5位＝1）

(３)ソト（メッツ）231点（2位＝4票、3位＝15票、4位＝9票、5位＝2票）

(４)ペルドモ（ダイヤモンドバックス）196点（2位＝3、3位＝7、4位＝11、5位＝3、6位＝2、7位＝1、8位＝1、10位＝1）

(５)ターナー（フィリーズ）102点（3位＝1、4位＝2、5位＝6、6位＝2、7位＝6、8位＝1、9位＝3、10位＝1）

(６)スキーンズ（パイレーツ）83点

(６)キャロル（ダイヤモンドバックス）83点

(８)タティス（パドレス）78点

(９)クローアームストロング（カブス）63点

(10)リンドア（メッツ）61点

(11)アロンソ（メッツ）48点

(12)イエリチ（ブルワーズ）34点

(13)フリーマン（ドジャース）29点

(14)チュラング（ブルワーズ）23点

(15)サンチェス（フィリーズ）16点

(16)ブッシュ（カブス）11点

(16)マチャド（パドレス）11点

(18)オルソン（ブレーブス）7点

(19)ホーナー（カブス）5点

(20)鈴木誠也（カブス）3点

(20)スミス（ドジャース）3点

(22)マルテ（ダイヤモンドバックス）2点

(23)デラクルス（レッズ）1点

▽大リーグのMVP 全米野球記者協会の記者投票で決まる。ア、ナ各リーグ15球団の番記者が2人ずつ、計30人が選ばれ投票。10位までを選び、1位＝14点、2位＝9点、3位＝8点と1点ずつ減って10位が1点。投票はポストシーズン前に締め切られる。日本選手では01年にイチロー、21、23、24、25年に大谷が受賞。1911年に制定され、31年から現行制度となった。