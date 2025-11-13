¡Ø¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤ò»ëÄ°¼Ô¤Î»×¤¤½Ð¤È¤È¤â¤Ë¾Ò²ð¡ª¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤Î¥Ù¥¹¥È¹ÈÇò¡ÙSPÈÖÁÈÀ¸ÊüÁ÷·èÄê
NHK¤ÎÊüÁ÷100Ç¯´ë²è¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¥Ù¥¹¥È¹ÈÇò¡×¤è¤ê¡¢¡Ø¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÈÖÁÈ¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤¬Áª¤Ö¡ª¤ß¤ó¤Ê¤Î¥Ù¥¹¥È¹ÈÇò～¤Þ¤À¤Þ¤ÀÆÏ¤±¤Þ¤¹¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡ª¡Ù¤¬¡¢11·î25Æü19»þ30Ê¬¤è¤êÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¢£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊüÁ÷¤Ç¾Ò²ð¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Ì¾¾ìÌÌ¤ä¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¥ª¥ó¥¨¥¢
¡ÖÊüÁ÷100Ç¯´ë²è ¤ß¤ó¤Ê¤Î¥Ù¥¹¥È¹ÈÇò¡×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡¢¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¿Ãæ¤«¤é¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î¿´¤Ë»Ä¤ëÌ¾¾ìÌÌ¤ò»×¤¤½Ð¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤È¤È¤â¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡Ö¥Ù¥¹¥È¹ÈÇò¡×¤òÊç½¸¤·¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÈÖÁÈ¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¿¡Ê¢¨Åê¹ÆÊç½¸¤Ï½ªÎ»¡Ë¡£
º£²ó¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¾Ò²ð¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Ì¾¾ìÌÌ¤ä¥¨¥Ô¥½ー¥É¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¢£MC¤ËÆâÂ¼¸÷ÎÉ¡¢ÂçÀôÍÎ¡¢¾åÇòÀÐË¨²»¡¢¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤âÅÐ¾ì
Êç½¸³«»Ï¤«¤é1Ç¯¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Î¿ô¡¹¤È¤È¤â¤ËÆÏ¤±¤ëÆÃÈÖ¥·¥êー¥ºÂè4ÃÆ¡£MC¤Ï¤ª¤Ê¤¸¤ßÆâÂ¼¸÷ÎÉ¡¢ÂçÀôÍÎ¡¢¾åÇòÀÐË¨²»¤È·¬»Ò¿¿ÈÁ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤âÅÐ¾ì¡£¡ÖÊüÁ÷100Ç¯¥¤¥äー¡×¤Î¤·¤á³ç¤ê¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤´ë²èËþºÜ¤Ç¡¢¿´¤ò¤æ¤µ¤Ö¤ëÇ®¾§¥·ー¥ó¤ò½¸¤á¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
NHKÁí¹ç¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤¬Áª¤Ö¡ª¤ß¤ó¤Ê¤Î¥Ù¥¹¥È¹ÈÇò～¤Þ¤À¤Þ¤ÀÆÏ¤±¤Þ¤¹¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡ª¡Ù
11/25¡Ê²Ð¡Ë19:30～20:42 À¸ÊüÁ÷
½Ð±é¡§ÆâÂ¼¸÷ÎÉ¡¢ÂçÀôÍÎ¡¢¾åÇòÀÐË¨²»¡¿·¬»Ò¿¿ÈÁ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー Â¾ ¢¨¥²¥¹¥È¤ÏÊÌÅÓÈ¯É½
