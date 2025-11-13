お得で美味しい福袋や特別な体験福袋も！東武百貨店 池袋本店・船橋店 2026年福袋

東武百貨店 池袋本店・船橋店では、2026年1月3日(土)から「2026年福袋」の初売りをスタートします。

2026年のテーマは【家計を応援！美味い・上手い・午い！福がウマれる1年に】。

物価高が続くなか、「家計を応援！お得でウマい食福袋」や、特別な体験で笑顔が生まれる「ウマくいく！夢を叶える体験福袋」、金相場の上昇で注目されている「金製品の福袋」などが登場します。

東武百貨店 池袋本店・船橋店 2026年福袋

初売りスタート：2026年1月3日(土) 午前9時30分から

販売場所：東武百貨店 池袋本店、船橋店

※福袋により販売方法（応募抽選型、年始販売、オンライン予約）が異なります

午年の1年を笑顔で楽しく駆け抜けられるよう、お得で美味しい福袋や特別な体験福袋がラインナップされます☆

福袋は「応募抽選型 初夢福袋」「年始販売の 初売福袋」「ご予約福袋（東武オンラインショッピングなど）」の3つの方法で販売されます。

家計を応援！お得でウマい食福袋

集いの場が盛り上がるお刺身の舟盛りやお肉の盛り合わせなど豪華な福袋から、定期的に楽しめて嬉しいサブスクなどお得で美味しい福袋が登場します。

【魚の北辰】「新春 舟盛福袋」〈池袋本店〉

価格：20,260円（約50,000円相当）

限定：5点（応募抽選型 初夢福袋）

目利きが選んだうま美味い海鮮をバラエティ豊かに盛り付け！

午年にちなんだ「蹄鉄」モチーフなど、食卓を華やかに演出するこだわりの一品です。

国産生本まぐろ・真鯛・ウニ・サーモン・カンパチなど、計17種（約5〜6人前）が入っています。

【ニュー・クイック】「ウマい和牛三昧福袋」〈池袋本店〉

価格：50,000円（約90,000円相当）

限定：1点（応募抽選型 初夢福袋）

大人数でもお腹いっぱい楽しめる盛りだくさんのウマい和牛福袋。

イチボ・三角バラ・バラカルビ・シャトーブリアン・サーロイン・ランボソ・ウチモモの7部位、計約4.5kg（約12〜15人前）です！

【九州屋】「よりどり福袋」〈池袋本店〉

価格：86,400円

限定：8点（応募抽選型 初夢福袋）

店内の果物のなかからお好きなものを計26点選べる福袋。

メロンやイチゴ、ギフト詰合せコーナーなど、それぞれのカテゴリーからその時期の旬のフルーツを組み合わせて楽しめます。

【魚の北辰】「毎日!お寿司生活 サブスク福袋」〈池袋本店〉

価格：2,026円

限定：3点（応募抽選型 初夢福袋）

初企画のサブスク福袋！

2026年2月1日(日)から28日(土)までの1ヶ月間、店頭の「寿司(2貫パック)」「ミニどんぶり」「おにぎり」からお好きな1点を、毎日1個選んで持ち帰れます。

【グッドモーニングバンコク】「惣菜サブスク福袋」〈池袋本店〉

価格：2,026円

限定：3点（応募抽選型 初夢福袋）

こちらも初企画！

2026年2月1日(日)から28日(土)までの1ヶ月間、毎日1個、店頭のお惣菜(Sサイズ)8種のなかからお好きなお惣菜を選べます。

【武蔵小山酉玄 酉金】「半年間20％引のサブスク」〈池袋本店〉

価格：2,026円

限定：10点（応募抽選型 初夢福袋）

こだわりの鶏をつかったお弁当やお惣菜が人気の「武蔵小山酉玄 酉金」の商品を、2026年2月1日(日)から7月31日(金)までの半年間、20％OFFで買い物できるサブスク福袋です。

ウマくいく！夢を叶える体験福袋

干支である午にちなんだ福袋や、地域と連携した福袋など、特別な体験で笑顔と思い出が生まれる福袋が紹介されます。

【東武乗馬クラブ＆クレイン】「乗馬体験＆記念撮影福袋」〈池袋本店・船橋店〉

価格：5,000円

限定：5組10名様（池袋本店:3組6名様、船橋店:2組4名様）（応募抽選型 初夢福袋）

初企画！関東最大規模の乗馬クラブで、乗用馬とふれ合いながら憧れの乗馬体験（約30分）ができます。

記念撮影とその写真を使用したオリジナルカレンダー、装飾付き蹄鉄がプレゼントされます。

【マルベル堂】「私もアイドル!私推し福袋」〈池袋本店〉

価格：17,000円

限定：3組（1組2名様まで）（応募抽選型 初夢福袋）

人気催事「昭和レトロな世界展」で大好評のマルベル堂 写真撮影体験福袋！

浅草のマルベル堂にて昭和のアイドル気分で写真撮影を行い、自分だけのオリジナルポスター、写真集、缶バッジなどを作れます。

【東京芸術劇場】「リオープン記念 パイプオルガン演奏体験＆劇場ツアー福袋」〈池袋本店〉

価格：20,260円

限定：6組（1組4名様まで）（応募抽選型 初夢福袋）

初企画！2025年9月にリオープンした東京芸術劇場にて、世界で唯一の回転式パイプオルガンの演奏ができる貴重な体験福袋です。

普段は見られないバックヤードも案内する特別な劇場ツアーも実施されます。

【東武鉄道】「東武東上線 池袋駅 1日駅長体験福袋」〈池袋本店〉

価格：2,026円

限定：3名様（応募抽選型 初夢福袋）

鉄道好きの小学生必見！東武東上線 池袋駅で駅のお仕事を体験できる、毎年人気の福袋です。

駅長さんの制服を着て1日駅長の任命式、駅員さんのお仕事挑戦、駅構内見学などができます。

【千葉ジェッツ】「ららアリーナ 東京ベイでの試合観戦・バックヤード見学ツアー付 選手との記念撮影福袋」〈船橋店〉

価格：80,000円

限定：2組（1組2名様まで）（応募抽選型 初夢福袋）

船橋店と「千葉ジェッツ」のコラボ福袋！

新ホームアリーナ「ららアリーナ 東京ベイ」での試合観戦（アルティーリ千葉戦）・バックヤード見学に加え、試合後にロスター選手全員と記念撮影ができます。

選手全員のサイン入りグッズプレゼント付きです。

【お米のまきの】「稲作体験福袋」〈船橋店〉

価格：20,260円

限定：10組（1組2名様まで）（応募抽選型 初夢福袋）

千葉県匝瑳市の田んぼでの田植え（2026年5月頃）・稲刈り（2026年9月頃）体験ができる福袋。

さらに、五ツ星お米マイスターがセレクトした千葉県産のお米(5kg)が年4回（3月・5月・7月・9月下旬）届きます。

【お米のまきの】「お米サブスク福袋」〈船橋店〉

価格：全国厳選米 12ヵ月(5kg)コース 80,000円(送料込)／全国厳選米 12ヵ月(2kg)コース 40,000円(送料込)／千葉県産米 6ヵ月(2kg)コース 25,000円(送料込)

初企画！五ツ星お米マイスターが選んだお米のサブスク福袋も用意されています。

全国厳選米コースと千葉県産米コースから選べます。

最高値更新で注目の「金」製品福袋！

2025年も国内小売価格の最高値が記録されるなど金相場高騰が続くなか、安全資産として注目されている金製品の福袋が紹介されます。

【SGCゴールドショップ】「黄金開運干支福袋」〈池袋本店〉

価格：1,200,000円（受注生産）（初売福袋）

金相場高騰が続いているなか、お子様やお孫様に継承するものとしても注目されている「金」！

2026年の干支である「午」の置物（K24 優愛「午」／約16g）を含めた金製品3点セットです。

「K24 開運招福小判」（約5g）と「K24 2026年カレンダー 午」（約0.5g）もセットになっています。

約5万円相当が2万円台になる豪華な舟盛りや、約9万円相当が5万円になる和牛セットなど、家計応援にぴったりの「ウマい」福袋が魅力的です！

乗馬体験や駅長体験、アイドル体験など、2026年の思い出作りにぴったりな「ウマくいく」体験福袋も見逃せません。

東武百貨店 池袋本店・船橋店の「2026年福袋」の紹介でした。

