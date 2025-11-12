森香澄、藤田ニコルらも悲鳴　金粉を塗った芸人たちの珍競技

11月2日（日）の『有吉クイズ』では、全身に金粉を塗った状態でさまざまな競技に挑戦する「金粉陸上2025」を開催。4人の芸人がレースに挑んだ。

第2種目の「金粉タピオカチャレンジ」では、見守っていたパネラーの女性陣が悲鳴をあげる事態に…。

【映像】思わず目を背ける女性陣

せいや（霜降り明星）、井口浩之（ウエストランド）、奥田修二（ガクテンソク）、小宮浩信（三四郎）の4人が選手として参加した同企画。

第1種目の「金粉ランニングクイズ」に続いて、「金粉タピオカチャレンジ」なる競技がおこなわれた。

これは、1メートル以上あろうかというロングストローで水に入った30個のタピオカを吸い切り、タイムを競うというもの。

まずは小宮が挑戦すると、立ったままの状態で足元のコップから順調にタピオカを吸い上げていく。

長いストローの中を次々とタピオカが上がっていく様に、有吉弘行は「すごいキレイ！LEDみたい」と喜んだ。

しかし、かなりの心肺機能を要するらしく、タピオカを口まで吸い上げるのに一苦労。それでも一心不乱にストローを吸う小宮だったが、他の出演者たちからは「古代エジプトの罪人やんけ」「気持ち悪いシーシャみたい」など散々な言われようだった。

その後も苦戦し、最後まで上がりきらないタピオカはストローの中を上下。その珍妙な姿にパネラーの森香澄、藤田ニコルら女性陣から「キモい！」など悲鳴があがる。

最終的にチャレンジに失敗した小宮は「割に合わないわ！キツさと悲鳴が！」とキレ気味に叫んでいた。