何でも論破してくる人が「ワークライフバランスが大事だから休みの日は充電すべきですよね？」と言ってきたら、言い返したくなる。

「充電しなきゃ」と思いながら休んでいる人

「休みの日は充電しないとね」

よく聞く言葉です。

論破好きの人が、「ワークライフバランスが大事ですから！」なんて言ってくると、確かに正論に聞こえます。

でも、本当にそうでしょうか？

たっぷり寝て、動画を見て、リゾートに行っても、月曜の朝になるとまたヘトヘト。

「休んだはずなのに、なんでこんなに疲れてるんだろう」と感じたことはありませんか？

実はそれ、充電が足りないのではなく、「バッテリーの使い方」が間違っているのです。

休みの日にどれだけ充電しても、平日にすべてを消耗してしまう働き方をしていたら、永遠に電池は切れます。

「充電が必要な働き方」の危うさ

『世界の果てのカフェ』の主人公も、まさに同じ悩みを抱えていました。

そもそもぼくが旅に出たのは、フラストレーションを避けるためだった。家では仕事や請求書、それから人生のあれこれに、相当イライラしていた。

ぜんぶ、置いてきたかったのに。

これはぼくにとって、リラックスして「エネルギーを充電する」チャンスのはずだったのに。

――『世界の果てのカフェ』（第3章）より

リラックスのはずが、実際には心が落ち着かない。

「充電しなきゃ」と思っている時点で、すでに自分の生き方が放電型になっているのです。

そして物語の中で、主人公はあることに気づきます。

いや、待てよ、変な表現だよな。

エネルギーを充電するって？

電池が切れて、充電して、電池が切れて、充電して……そんな繰り返しで前に進めるはずがないじゃないか？

――『世界の果てのカフェ』（第3章より）

この一節こそ、「ワークライフバランス論」を超える真実です。

人間は電池ではない。

仕事で使い果たし、休日で回復する。

そんなサイクルでは、いつまで経っても満たされません。

そもそも「充電」が必要ない生き方を

必要なのは「休みの質」ではなく、「仕事の質」です。

休日にエネルギーを取り戻すのではなく、仕事そのものがエネルギーになるような働き方を選ぶ。

つまり、「やりがいのある仕事」こそが、最大の「充電不要モード」です。

『世界の果てのカフェ』の登場人物たちは、効率や休暇よりも、「自分がなぜ働くのか」「何をしているときに生きていると感じるのか」を問います。

その問いに向き合うことで、人はようやく「放電と充電のループ」から抜け出せるのです。

バランスではなく、「熱中」を取り戻そう

「ワークライフバランスが大事だから休みは充電を」と言われたら、こう返したい。

「充電が必要になるような働き方は、そもそも間違っているんじゃないですか？」と。

仕事に熱中し、エネルギーを生み出す側に立つこと。

それが本当の「ワークライフバランス」なのです。

