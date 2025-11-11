岡田准一『anan』の好評連載「オカダのジショ」が待望の書籍化。岡田の“10年分の頭の中”を覗き見ることができるファン必読の一冊

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

岡田准一の人気連載が待望の書籍化。書籍『オカダのジショ』が、12月15日に発売されることが決定し、11月11日より全国の書店およびインターネット書店にて予約受付がスタートした。

■岡田准一がその時々に考えていること・大事にしていることが“辞書形式”で綴られてきた大人気連載

俳優としてのみならず、11月13日より配信スタートとなる話題作、Netflixシリーズ『イクサガミ』では、主演・プロデューサー・アクションプランナーを務めるなど、躍進を続けている岡田准一。このたび、2015年1月から2025年6月まで雑誌『anan』で連載していた「オカダのジショ」の書籍化が決定した。

辞書形式で挙げられた様々な単語をきっかけに、岡田がその時々に考えていること・大事にしていることを綴ってきた「オカダのジショ」は、読めば“10年分のオカダの頭の中”を覗き見ることができる内容になっている。

仕事、芝居、クリエイティブ、身体、日々の暮らしについて。自分と向き合い、あらゆる事柄をマイペースに追求し続ける岡田の言葉には、読む人それぞれの共感と発見があるはずだ。

さらに、書籍だけの企画として、大先輩・親友・メンバーなど大切な人との思い出の品や、愛してやまないアートなど、現在の岡田を形作る貴重な私物も特別公開。

30代から40代へ。丁寧に日々を積み重ねて辿り着いた、岡田准一の現在を収めた一冊、ぜひチェックしよう。

なお、HMV＆BOOKS online、セブンネットショッピング、他一部書店にて購入すると、特典として「オカダのことばカード」がプレゼントされる企画も実施。こちらも要チェックだ。

(C)マガジンハウス

■岡田准一 コメント

■書籍情報

2025.12.15 ON SALE

『オカダのジショ』

■配信情報

Netflixシリーズ『イクサガミ』

11/13（木）世界独占配信（全6話一挙配信）

■関連リンク

Netflixシリーズ『イクサガミ』作品ページ

https://www.netflix.com/jp/title/81607397

マガジンハウス 公式サイト

https://magazineworld.jp/

岡田准一 OFFICIAL SITE

https://www.aiston.co.jp/artists/junichi_okada/