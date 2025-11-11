È¯²Ð¤È¾ðÊóÏ³¤¨¤¤¥ê¥¹¥¯¤òÆ±»þ²ò·è¡ª¥¹¥Þ¥ÛÊªÍýÇË²õ½èÊ¬¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖZAURUS¡×¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÁ´¹ñÂðÇÛ¿½¹þ¼õÉÕ¤ò³«»Ï
¡¡¥®¥¢¤Ï11·î¤Ë¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥óÊªÍýÇË²õ½èÊ¬¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖZAURUS¡Ê¥¶¥¦¥ë¥¹¡Ë¡×¤Î¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¤è¤ëÁ´¹ñÂðÇÛ¿½¹þ¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖZAURUS¡×¤Ï¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¥Ç¡¼¥¿Ï³¤¨¤¤¤òËÉ¤®¤Ä¤Ä¡¢°ÂÁ´¤Ë½èÊ¬¤¹¤ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥óÊªÍýÇË²õ½èÊ¬¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£
¡¡¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó½¤Íý¤ÎÀìÌçµ»½Ñ¤òÍ¤¹¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥óÆâÉô¤Î¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥ó¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ò°ÂÁ´¤Ë¼è¤ê³°¤·¤¿¸å¤Ë¡¢ÀìÍÑ¥·¥å¥ì¥Ã¥À¡¼¤Ç¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò4¡ß15mm¤ÎºÙ¤«¤µ¤Þ¤ÇÊªÍýÇË²õ¤¹¤ë¡£
¡¡»öÁ°¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¼è¤ê³°¤·¡¢¤ª¤è¤ÓÈó¾ï¤ËºÙ¤«¤¤¥µ¥¤¥º¤Þ¤Ç¤ÎÊªÍýÇË²õ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÇËºÕ»þ¤ÎÈ¯²Ð¥ê¥¹¥¯¤òËÉ¤®¤Ä¤ÄÁíÌ³¾Ê¤¬¿ä¾©¤¹¤ë¥Ç¡¼¥¿¾ÃµîÊýË¡¤Ç¤¢¤ë¡ÖÊªÍýÇË²õ¡×¤Ç¡¢¥Ç¡¼¥¿¤ÎÆÉ¤ß½Ð¤·¤òÉÔ²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¡¢¡ÖZAURUS¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¤è¤ëÁ´¹ñÂðÇÛ¿½¹þ¼õÉÕ¤Ï¡¢2024Ç¯12·î¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÊóÆ»ÈÖÁÈ¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥¤¥Ã¥È¡×¤ÇÆ±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÅ¹Æ¬¿½¤·¹þ¤ß¤¬µÞÁý¤·¡¢2025Ç¯1¡Á8·î¤ÎÊ¿¶Ñ¿½¹þÂæ¿ô¤¬Á°Ç¯Æ±´üÈæ178¡ó¤òµÏ¿¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥ª¥ó¥é¥¤¥óÂðÇÛ¿½¹þ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤òÁ÷¤Ã¤ÆÊÌ¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤äPC¤«¤é¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¿½¤·¹þ¤ß¤ò¹Ô¤¦¤À¤±¤Ç¡¢ÍèÅ¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯´ÊÃ±¤Ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î½èÊ¬¤¬´°·ë¤¹¤ë¡£
¡üÀìÍÑ¥·¥å¥ì¥Ã¥À¡¼¤ÇÃ¼Ëö¤ò4¡ß15mm¤ËºÙ¤«¤¯ÊªÍýÇËºÕ
