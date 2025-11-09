物価高のいま...皆さんはしていますか？「冷凍保存」

今回は「お得な節約術」についてです。

「いまコレ調査員」、皆さんが気になることを何でも調査するコーナーです。

今回のテーマは「家計のやりくり」についてです。街の人から、そしてRSKアプリでもいろんな声が聞かれました。それがこちらです。



「あなたの家計・節約術 生活の工夫は？」



という質問に、答えとして多かったのが、

・タイムセールなどの割引品を狙う

・ポイントが増えている日を狙う

・タンブラーを持参する

などでした。



中には「街頭でもらうポケットティッシュ」に関わるテクニックもありました。

実は、「冷凍ストックを作る」という方、RSKのアプリでもかなりいました。「安い時にまとめて購入」「冷凍できるものは冷凍でストック」している方が多いんです。



ということで、今回は食品栄養学の専門家にこの冷凍保存のコツ、そしてポイントを聞いてきました。



訪れたのは、岡山市北区のノートルダム清心女子大学です。食品栄養学科の小林謙一教授【画像③】に正しい冷凍保存のテクニックを教わります。

冷凍保存にはコツがあった！「どれだけ持つの？」

「皆さん冷蔵庫、冷凍庫...特に冷凍庫なんて『魔法の箱』のように思ってるかもしれないんですけど、全然違います」



「一般的に安全と考えると、1ヶ月ぐらい、1ヶ月【画像④】でなるべく食べ切っていただくのがいいんじゃないかなと」

「ポイントとしては

・小分けにして

・なるべく袋に入れて

・なるべく空気を入れない



食材劣化の中に酸化も入ってくるので、『空気をなるべく入れないような形』の方が冷凍庫にしまいやすいですよね」（【画像⑤】は実際の冷凍の方法）

「スペースを取るので、ちゃんと空気を抜いた状態にするというのもありますし、使えるものは冷凍していただくことは、すごくいい活用術だと思います」



小林先生によると、肉類を冷凍する場合、「熱伝導率が良い金属トレイの上に置いて、急速冷凍をするのが良い」といいます。



また、野菜などはほとんど冷凍可能ですが、水分が多く、生で食べることが多い、キャベツ・レタス・もやしなどは、解凍した際に水分が出るため、食感が損なわれる恐れがあります。



そういった野菜の場合は、「炒め物」などにするのが良いのではということです。

これからが旬！あの料理の食材は「冷凍」で！？おすすめの調理法を紹介

そこで小林先生に、冷凍食材を使用したおすすめの調理法を聞きました。



「特に、これからの季節『鍋物』には、適していると思います。栄養自体は、消えるものもありますが、ほとんど凍結させて保存できるので」



「例えば、そのまま『鍋』とか『フライパン』に入れてもらうと、解凍させた時に、『栄養が水と一緒に出る』ので、比較的維持されると思います。（【画像⑥】鍋イメージ）

小林教授は、基本的に「雑菌など繁殖しないのが1ヶ月位」ということです。



その他、食品の保存術は「下準備」が大事ということで、冷凍前の「コツ」はー

・野菜などを購入した場合、「傷んだ部分をまず最初に取り除く」ことが大切

・「水気を切る」余計な水分が凍り、霜になると傷みやすく、美味しさを落とす ことになり、また劣化に繋がる。

買ってきた「肉」や「魚」そのまま冷凍してOK？NG？

突然ですが、皆さんここでクイズです。（〇×クイズは【画像⑦】）



Q.肉や魚は、買ってきたまま「パック」「トレイ」ごと、チルド室や冷凍庫に入れてもOK？NG？



「〇」とした理由は？

「空気になるべく触れさせない」

「パックならそのまま冷凍庫に入れられる」。



「消費期限などのラベルがついている」ので、そのまま入れると、わかりやすい。

一方で、「✖」とした理由は？

「野菜やお肉のドリップっていうんですか？水分が出て、それが臭いの元になったり、菌の繁殖につながるんじゃないかと」

肉や魚は、買ってきた「トレイ」ごと、冷凍庫に入れるのはOK？NG？

はたして、正解は…

正解こちら、「✖」です。

肉や魚から出た、余分な水分やドリップがついたままだと、生臭くなりますので、買ってきたパックのまま保存では駄目ということです。また、雑菌やカビも繁殖しやすくなります（【画像⑨】に不正解の理由）。

正しい手順はこちら【画像⑩】です。

①パックから取り出して、ペーパータオルでこのドリップを拭く

②「酸化」しないよう、ラップでぴったり包む

③保存袋に入れて再度空気を抜いて冷凍庫へ

これからも、いまこれ調査員では、視聴者の皆さんの疑問や声に応えていきます。コツコツ節約をしてこの物価高を乗り越えましょう。



