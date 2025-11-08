レアルがハーランドを獲得する必要はない？ スナイデル氏はムバッペこそ答えだったと納得「今のやり方のほうがずっと良い」
マンチェスター・シティでプレイするFWアーリング･ハーランドがレアル・マドリードへ移籍するなんて日はくるだろうか。以前はそうした噂もあり、左サイドにキリアン・ムバッペ、センターフォワードにハーランドの布陣も面白いと話題になってきた。
しかし、ハーランドを獲得する必要はないと考える者もいる。レアルOBでもある元オランダ代表のウェズレイ・スナイデル氏がその1人だ。
「マドリーがハーランドを獲得しなかったのは素晴らしい判断だったと思うよ。一時はハーランドをセンター、ムバッペを左ウイングで起用するなんて考えもあったけど、今のやり方のほうがずっと良いよ。ムバッペは真のストライカーになったからね。ストライカーとしての彼のポジション取りは実にユニークだし、左ウイングよりも中央の方がずっと優れていると思う。ハーランドを獲得する必要はもうないよ。これはシティにとっても良いニュースだと思う」（『Daily Mirror』より）。
今のムバッペは左サイドに流れてボールを受けることもあり、前線で自由にポジションを動かしている。得点数が示すように、ムバッペをセンターフォワードから外す必要は全くないだろう。