「冷え込む朝晩」なに着る？→【GU】「プチプラブルゾン」が大正解かも！

本格的な冬を迎えるまでの朝晩の冷え込み対策に、ぴったりな織物を持っておくなら 【GU（ジーユー）】のブルゾンがおすすめです。今回は、ケーブル編みやふわふわ素材を採用した、カーデ感覚で羽織れてコーデのアクセントにもなるブルゾンをご紹介。4,000円以下と手に取りやすい価格なのも魅力です。

ケーブル編みでほっこりキュートに！

【GU】「ケーブルニットブルゾン」\3,990（税込）

立体感のあるケーブル編みが、1枚でシーズンムードを高めてくれる主役級ブルゾン。数種類の編み模様が組み合わさった、高見えデザインがポイントです。フロントはダブルジップで、開け具合によって抜け感をプラスできるのも◎ 襟がほんのりきちんと感も添えてくれそうです。

撫でたくなるようなふわふわ質感

【GU】「フラッフィーブルゾン」\2,990（税込）

「毛足が長くボリューミーな、肌ざわりのよい素材」（公式サイトより）で、この価格とは思えないブルゾン。袖口と裾はゴム入りで、丸みのあるシルエットが今っぽくてキュート。ショート丈で、ワンピースやAラインスカートなどフェミニンなコーデとも好相性です。スポーツMIXなどあえて異テイストと合わせてもおしゃれに決まりそう。

Writer：Anne.M