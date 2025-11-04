WS連覇のパレードがLAで行われた

ドジャースは3日（日本時間4日）、ロサンゼルスのダウンタウンでワールドシリーズ2連覇を記念したパレードを行った。山本由伸投手が地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」のインタビューに応じ、「最高な時間です、嬉しいです」と笑顔を見せた。

スタート地点のロサンゼルス市庁舎の付近には早朝からファンが集まっていた。昨季に続き、ワールドシリーズを制覇し、記念パレードは2年連続で行われた。2020年の優勝時は新型コロナウイルスの影響でパレードは中止に。昨年は1988年以来36年ぶりの開催だった。

山本は地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」のレポーター、キルステン・ワトソンさんのインタビューにバス上から応じた。「チームメートにすごく感謝したいし、また頑張りたいです」と笑顔を見せた。

ワールドシリーズでは第2戦で完投勝利、第6戦で6回1失点で2勝目。第7戦には中0日で救援登板し3勝目を挙げた。日本人2人目のシリーズMVPに輝き、世界一連覇に貢献した。MVPトロフィーの重さを聞かれ「試合後の僕にはめちゃくちゃ重かった」と語った。

ワールドシリーズ連覇は球団史上初で21世紀初。「勝った後にみんなで喜ぶ時間が本当に好きなので。その瞬間には頑張ってよかったなと思います」と喜んだ。（Full-Count編集部）