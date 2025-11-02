100均で買って大成功！「500円なだけあってしっかりしてる！」仕事が捗るスマホホルダー

ダイソーで見つけたノートパソコン用のスマホホルダーが、なかなか優秀で愛用しています！粘着テープで本体をノートパソコンに取り付け、MagSafeを使ってスマホを固定できる便利なアイテム。550円（税込）するだけあって、かなり作りがしっかりとしていて安心です！スマホをすぐに確認できて仕事が捗りますよ。

商品情報

商品名：マグネット式ノートパソコン用スマートフォンホルダー

価格：￥550（税込）

サイズ（約）：厚さ6mm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4984279871171

MagSafeで取り付け簡単！ダイソーで見つけたノートパソコン用スマホホルダー

ノートパソコンでの作業中に仕事用のスマホをチェックすることが多々ありますが、デスクの上にスマホスタンドを置く場所がないと不便に感じることがあります。

何かいいものはないかとダイソーのスマホグッズ売場をチェックしていた時に見つけて、最近筆者が愛用しているアイテムをご紹介します！

それが、こちらの『マグネット式ノートパソコン用スマートフォンホルダー』という商品。価格は550円（税込）です。

こちらは粘着テープで直接ノートパソコンに取り付けるタイプのスマートフォンホルダーです。

マグネット式なのでMagSafe対応のスマートフォン、またはMagSafe対応のケースやリングを装着したスマートフォンに対応しています。

MagSafe非対応のスマートフォンでも、付属のメタルリングをスマートフォンに取り付けることで使用できます。

さすが550円するだけあって、作りがとてもしっかりしています。

ガジェット好きにはたまらないスマートなデザインもポイントです。

粘着力が強力でスマホをしっかり保持◎パソコンを使った仕事も捗る！

ノートパソコン本体の貼り付けたい場所をきれいに拭き、ほこりや油などの汚れを取り除きます。

そして、本体についている粘着テープの保護シールを剥がします。

ノートパソコンのディスプレイ背面に貼り付けます。

テープの粘着力がとても高いので、会社支給のパソコンなどには使わないほうが無難です…！

粘着力が高いため、スマホをしっかりと保持できます！

左・右どちらにも動かせるので、好きな位置に固定させることができるのも嬉しいポイントです。

スタンドを置く場所がなくてもスマホを見やすい位置に置けて、目線を動かさずにパソコン操作ができるので仕事が捗ります！

今回は、ダイソーで見つけた『マグネット式ノートパソコン用スマートフォンホルダー』をご紹介しました。

ネットで調べてみると似たような商品が安くても1,500円前後で販売されているようなので、550円（税込）で買えるのはお得です！気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。