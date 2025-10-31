義母の“孫フィーバー”、みんなはどうしてる？角を立てずに、距離を置きたい【ママリ】

孫フィーバーの義母にモヤモヤさせられることばかり

9月に第二子を出産し、4歳の娘がいます。

義母は元々自己中な性格なんですが、一人目が

生まれたら孫フィーバー！娘一人だった時から『いつ行っても良いか(来るのか)』と毎月聞いてきました。こちらとの都合が合わずに断ると機嫌を悪くします。

そんな義母が嫌いで、義母が娘を呼び捨てするようになり、私は呼び捨てされるのがとても嫌でしたがそれを言うとまた機嫌が悪くなるので我慢しています。



そして、先月息子を出産しました。

シルバーウィークに来たいということでしたが、私は寝不足でフラフラだったので、私抜きで玄関前で会うということになりました。

しかし、当日娘が体調を崩し、義両親がきた時には旦那が息子を抱っこ紐で抱っこし(寝ていたため)、娘は体調を崩して寝ていることを伝えました。その日はそれで終わったのですが後日、旦那の方に連絡があり、『10月の連休に娘とあそびたい』という話がありました。



今は息子を中心に生活をしている状態で、娘は生活リズムが崩れてしまい娘と私は寝不足で体調を崩しやすい、息子は夜中に起きて日中寝ている時間が長い。

という理由で、私の方から断りました。



そしたら今朝『息子くんはいつ、まとまって寝られるようになるのかな』とLINEがきました。

それを見てイライラを隠せません！

いつまとまって寝ることができるかなんて、その子次第で分からないに決まってるぢゃん！

息子のこともさっそく呼び捨てにしてるし💢

現在既読スルーしています。





否定されるのが嫌いな義母なので、やんわり話したとしても旦那に文句のLINEが行くんだろうなと。旦那も呆れており、義母からのLINEをスルーしていますw



距離を置きたい...

孫の誕生を喜んでくれるということはありがたいこと。しかし、度が過ぎていたり自己中な言動をされるとモヤモヤするものではないでしょうか。この記事では、最近2人目が生まれたが義母の孫フィーバーがひどく距離をおきたいと考えてしまうという投稿を紹介します。まだ生活リズムが安定しない中で会いに来ようとしたり、自分の気持ちが優先の義母に対してモヤモヤしているという投稿者さん。できれば距離をおきたいものの、どう付き合っていけばいいのか悩んでいるそうです。

孫をかわいがってくれることはありがたいことではあるものの、2人目の産後で投稿者さんも上の子も体調が優れないなかで無理に会おうとするのは迷惑でしかないですよね。根底にあるのはあくまでも自分の気持ちで孫のことは全く考えていないのではと感じてしまうほどです。



親としてしてほしくないことは伝えてもいいと思いますし、それで機嫌が悪くなるのであれば距離をおけてラッキーと前向きに考えてもいいのではないでしょうか。義母と嫁という立場は全く違いますから、完全にわかりあうことは難しいと思います。自分や家族が負担にならない範囲で付き合っていけば十分なのではないでしょうか。

義母との関係にさまざまな声が

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。

義母からの連絡は全て旦那さんに任せましょう。

ただ、写真などの要求があったら旦那さんから送るが写真はママが選ぶかしたほうがいいと思います（散らかった部屋とか写ってるの嫌じゃないですか💦）



うちは、同じ市内に住んでますが連絡は全て旦那。会うのは月１で旦那同伴のみ。

むかつく文章でしたね💦



そんなん知らんがなって言ってやりたいですね💢



わたしだったら、いつでしょうねー半年は無理でしょうねとか言いたいです💦



義母との関係性というのはそれぞれに違うと思いますが、基本的に対応は全て夫に任せるというのが自分にとってはストレスがないのかもしれませんね。どうしても子どものことや家のこととなると夫よりも自分の方がわかっているからと口を出したくなってしまいますが、義母とやりとりしても余計なストレスが溜まってしまうだけなのかもしれません。



「子どもたちが落ち着いたら連絡しますね！」と伝え、向こうからアクションを起こさないように牽制するのもいいのではないでしょうか。会いたくない時には無理に会う必要はないのですし、体調が優れないのであればなおさら無理は禁物。投稿者さんにはまずは自分や子どもたちの体調や生活を一番に考えてもらいたいですね。

記事作成: こびと

