母子家庭に育つ新婦が悩む結婚式「人数格差」。2:12の差を「感じさせない」工夫のすべて

近年の結婚式は、形式に縛られず、少人数の食事会やフォトウェディングなど、自由で「自分たちらしい」スタイルが好まれている。

ジェンダーバイアスを増長させるような「ブーケトス」「ファーストバイト」「バージンロードという呼び名」をやめたり、白以外のウエディングドレスが選ばれたり。

一方で決して少なくない数のカップルが頭を悩ますのが、招待客の両家のバランスだ。

今回の相談者の結衣さん（31歳・東京出身・仮名）と翔太さん（33歳・北海道出身・仮名）も、そうした「人数差」に悩んだカップルだった。

母子家庭の新婦と、親族の多い新郎家。

新婦は、結婚式という「家族が集う日」に、母をひとりぼっちにしてしまわないかという不安を抱えていたが、「君の家族も僕の家族も、みんなで家族になるんだよ」という翔太さんの言葉が、新婦の自分だけ幸せになるという罪悪感を消してくれたという。

後編では、そんなふたりが招待客の人数を調整する代わりに選んだ「差が目立たなくなる」工夫を紹介する。

会場設計から席次の工夫、演出の選び方まで、両家が自然にひとつに溶け合う式づくりのヒントを与えるのは、プロデューサー歴11年の渡辺さん。

無料で結婚式相談を受けたり、式場選びを手伝ってくれる「トキハナ」で現役相談員として活躍する渡辺さんの寄稿でお伝えする。

「2:12」の家族・親族の人数差

母子ふたりの新婦の結衣さんに対して、家族・親族12名という新郎の翔太さん。翔太さんの「友達の結婚式に行っても、家族の人数なんて数えたことないよ。おめでとうとしか思わない。覚えてる人、いる？ 人数合わせで呼ばれる方が嫌じゃない？」という言葉は正しいけれど、結衣さんが気になるのなら、できるだけ数の差を感じさせない工夫が必要です。

ふたりが選んだ式場は都内のゲストハウスでした。

自然光の入るチャペルで、秋の昼間の時間を選んだのは、「夕方の雰囲気も素敵だったけど、祖父母や子どもも参加するから」。招待客への配慮は欠かしません。

結衣さんが一目惚れで選んだドレスは、ハリと光沢のあるタフタ生地。翔太さんはそのドレスに合わせ、光沢のあるカーキのタキシードを選びました。

会場装花には季節の花を活け、ブーケは結衣さんの友人が手作りしました。

秋らしいエンジの色を基調に淡いピンクを混ぜ、翔太さんのチーフとブートニアも同系色で統一しています。

両家整列して紹介し合う代わりに

通常、挙式前に行う親族紹介では、新郎家・新婦家と分かれて整列し、家族を紹介するのですが、 今回はあえて整列はせず、全員で円になるように座ってもらうよう提案しました。

全員の顔が見えるように丸く座ることで、人数の差を見えなくし、新郎の目指す「全員ひとつの家族」であるよう演出したかったためです。

親族紹介の後は、親族集合写真の撮影。

前列中央に翔太さんと結衣さんが座り、右側には結衣さんの母と翔太さんの祖母、左側には翔太さんの父母。後列には弟夫婦と親族が並びました。

集合写真の撮影は「両家まとめて一枚」から始まり、母娘、新郎家、友人集合、最後にもう一度全員での一枚。

途中、翔太さんの弟の子どもが歩き出してしまったり、カメラマンの掛け声に大笑いしたり、結衣さんが気にしていた「数の差」など、誰も気にするそぶりもない、和気あいあいとした和やかな挙式でした。

とはいえ、「数の差」が出ない小さな工夫をあちこちに入れました。

まず、受付は新郎側・新婦側で分けず、「ゲスト受付」として統一。招待客50名のうち12名が親族ですが、一般ゲスト38名は新郎新婦側それぞれほぼ半々。全員の氏名をあいうえお順で記した名簿を複数用意し、受付30分間でスムーズに進行しました。

挙式・披露宴ともに司会の台本から「ご両家」という言葉を外し、呼称はすべてお名前だけにし、宴の始まりの合図も、両家の父母ではなく、新郎新婦のふたりで行うようにしました。

「思いっきり、食べて飲んでください！ カンパーイ！」で始まった披露宴では、新郎新婦が座る高砂席を設けず、全員が同じテーブルを囲む形にしました。

一般的な丸テーブルでグループや家族ごとに分けると、テーブルの数で人数差が一目瞭然になってしまうので、今回は長いテーブルを使いました。ゲストには一列に座っていただき、新婦の母も新郎の親族も全員一緒に座り、 新郎新婦の隣にはそれぞれの親友が座りました。

式の間、ふたりが自由に行き来する形にしたので、全員としっかり話すことができたと言います。

肩書は書かずに「ゲスト紹介」

席次表にも、肩書入れずに、氏名だけ。一般的には「新郎友人」や「新婦上司」などの肩書で関係性を示すことが多いものですが、なしにしたことで、自己紹介から始まって、会話も盛り上がったようです。ただし、事前に共通の話題がある人を近くに配置するなどして、会話が弾むように配慮はしました。

余興や型どおりの挨拶、友人代表のスピーチも思い切ってカットし、代わりに新郎新婦からの「ゲスト紹介」を行いました。ゲストひとりひとりはいかにふたりとって大切な人かを言葉にすることで、やさしい笑顔が広がりました。

あれだけ気にしていた人数差を結衣さん自身まったく気にならず、ゲストの「いい式だったね」の言葉で笑顔に。

そしてゲストを見送り終わった結衣さんのお母さまは「幸せだね」と静かに涙をぬぐっていました。

人数差を苦慮する新郎新婦

こうした「人数差」に悩むカップルは少なくありません。「バランスを取らなきゃ」と考えるあまり、無理をして、あとから「どうしてあの人を呼んだんだろう」と後悔すらする方も見ました。

ある新婦は親戚が多く、新郎家は親族付き合いがあまりなかったため、「人数のバランスを取るため」に、高校時代に疎遠だった友人や職場の上司にまで声をかけたといいます。

式での演出で招待客のプロフィールムービーを作ることになった時、疎遠だった友だちの写真がどうしても見つからず、クラスの集合写真を使うしかなかったという話です。

当日再会しても共通の話題がなかったために会話が弾まず、相手にも申し訳なく「無理に呼ぶ必要はなかったかもしれない」と後悔したそうです。

人数差を気にせず、招待客の8割が新婦側という結婚式を挙げたカップルもいます。

新郎は地方出身で、新婦は東京育ちだったため、物理的に仕方がなかったようです。

その分事前の準備は抜かりなく、お互いの友人を紹介する食事会を開いて、新婦側が孤立しないよう配慮したと言います。

一人ひとりの顔を思い浮かべて、招待客を決めたおかげで、心の距離を近づける式になり、笑い声でいっぱいの会になったそうです。

私も以前、新婦側は3人、新郎側は15名以上と、家族の人数差を気にする相談を受けました。このときは、格式ばった披露宴はやめて、食事会メインの「家族式」を提案しました。結果、ゆっくり時間をかけて互いの家族が交流を深められた会になって、楽しめたといいます。費用は人数に応じて、新郎側が多く負担。友人たちは、後日ふたりが主催するアフターパーティで祝ってもらいました。

人数差は見た目の印象だけでなく、準備の負担にも影響が出ることがあります。

名簿の作成やギフトの選定など、どちらか一方の負担が重くなると、式への熱量の温度差が生じることも。

そんなときは、「両家別のリスト」ではなく「一つの名簿」にまとめるのはどうでしょう。ふたりで同じものを確認すれば、心理的にも“チーム”の感覚が強まります。

結婚後の結衣さんと翔太さん。

親戚同士となった結衣さんのお母さまは、今も翔太さんの家族とよく連絡を取り合っているそうです。

翔太さんの影響で、結衣さんとお母さんもサッカー観戦にはまり、月に2回、両家でスタジアムに出かけることもあるとか。

結婚式が、翔太さんの言っていた「君の家族も僕の家族も、みんなで家族」を実現してくれたのです。

【最終総額：50名520万円（自己負担約280万円）】

