ごめんねと現れた遅刻常習犯の友人。｢そのセリフ何回目?｣怒りを通り越し呆れ果て…｜親友だと思っていたのは私だけ？【ママリ】
京都行き当日。ふうかさんは時間通り現れるのでしょうか。吹っ切れたら逆に楽しくなってきてしまうさほさん。そしてこの京都旅行は楽しいものとなるのでしょうか。
©eikiccy
京都旅行当日。ふうかさんは時間通り来るのか、待っているさほさん。吹っ切ったら逆に楽しく感じられたそうです。
©eikiccy
©eikiccy
時間通りに現れたふうかさん。前回もさほさんに強めに注意されたので、さすがに遅れるわけにはいきませんよね。
©eikiccy
©eikiccy
前回、遅刻したことを謝るふうかさん。｢もういいよ｣とさほさんは言いましたが、この旅行が終わったら距離を置こうと思っているので内心は、どうでもよくなっているようです。
©eikiccy
©eikiccy
無事、集合したので予定通り京都に向かう2人。京都旅行は楽しいものとなるのでしょうか。
©eikiccy
京都旅行の日はさすがに遅刻しなかったふうかさん。謝りながらの登場でしたが、これセリフ何回目だ?と心の中でぼやくさほさん。しかし、彼女はこの旅行が終わったら距離をおこうと思っているので、ふうかさんのことなど、どうでもよくなっているようですね。
｢親しき中にも礼儀あり｣距離が近い関係だからこそ相手を思いやる気持ちが大切
©eikiccy
©eikiccy
©eikiccy
このお話は、中学時代から仲良しだった2人の関係が、ある出来事をきっかけに徐々にすれ違い、ついには関係を断つことになってしまった姿を描いています。
社会人になっても変わらずよく会っていたさほさんとふうかさん。しかし、ふうかさんは約束の時間に遅れてくることが多く、何度も繰り返されるうちに、さほさんの中には少しずつ違和感が生まれていきました。注意しても改善されず、ついには言い訳やうそでごまかすようになったふうかさんに、さほさんは徐々に信頼を失っていきます。
ふうかさんにとっては「親友だから許してくれるはず」「ありのままを受け止めてくれるのが本当の友達」という甘えがあったのかもしれません。しかし、いくら親しい関係であっても、相手の気持ちをないがしろにしてしまえば、関係は壊れてしまうのです。
「親しき仲にも礼儀あり」という言葉があるように、大切な人だからこそ、思いやりと敬意を忘れないことが必要です。人との関係を大切にする上で、改めて考えさせられるエピソードでした。
記事作成: momo0302
（配信元: ママリ）